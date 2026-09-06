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Mostra del Cinema di Venezia: Rivista Studio torna per la seconda volta

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Di : Davide Caruso

Spettatori in una sala cinematografica durante una proiezione, con veduta del paesaggio veneziano sullo sfondo
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Rivista Studio torna alla Mostra del Cinema di Venezia per due giorni intensi, con appuntamenti dedicati al racconto dei luoghi, alle avventure e ai giovani autori che stanno cambiando il volto del cinema italiano.

Quando e dove ci troverete

La presenza è fissata per 8 e 9 settembre. Gli incontri si terranno a Villa Zavagli, sul Lungomare Guglielmo Marconi al Lido di Venezia. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Giffoni Hub.

Il filo conduttore: il cinema dell’appartenenza

Negli ultimi mesi abbiamo seguito un filone. Film che restituiscono il senso di un luogo. Storie di ritorni, legami e accoglienza.

Paesaggio montano ad alta quota, simbolo del cinema di appartenenza e del racconto dei luoghi
Il cinema dell’appartenenza racconta spazi e paesaggi periferici, come l’altopiano di Bam i-Dunya.

Lo definiamo cinema dell’appartenenza. Sono opere che raccontano dove ci sentiamo di appartenere. Spesso raccontano spazi periferici. Raccontano l’adolescenza. Raccontano la provincia. E scovano le radici del presente.

8 settembre — Serata sul documentario selezionato

La prima giornata è dedicata al documentario. In programma c’è Il tetto del mondo, con proiezione e talk dalle ore 17:00.

Perché questo film

  • È diretto da Niccolò Donatini, un regista under 30.

  • Racconta un altopiano a 4500 metri chiamato Bam i-Dunya.

  • Mostra la differenza tra viaggiatore e turista.

  • È una coproduzione di Avventure nel Mondo e Giffoni Hub.

Ospiti del dibattito

  • Niccolò Donatini — regista

  • Pierfrancesco Barba — coordinatore del viaggio

  • Camilla Filippone — Marketing & Communication Director, Avventure nel Mondo

  • Luigi Sales — Head of Original Productions, Giffoni Hub

Per partecipare è prevista la prenotazione. I posti sono limitati.

9 settembre — Mattina dedicata ai cortometraggi

Il secondo giorno comincia alle 10:00. La mattina sarà interamente riservata ai corti.

Perché il corto è cruciale

  • È il laboratorio dei nuovi registi.

  • Spesso anticipa tendenze del cinema italiano.

  • Permette sperimentazione e coraggio narrativo.

Giovane regista al lavoro con attrezzature cinematografiche, rappresentazione del laboratorio creativo del cortometraggi
I cortometraggi sono il laboratorio dove i nuovi registi sperimentano e anticipano le tendenze del cinema italiano.

I corti in programma

  • Angelo Azzurro — regia di Tommaso Acquarone. Presentato nella sezione Orizzonti.

  • Puca — regia di Sara Scalera.

  • Animali Domestici — regia di Antonio Casagrande.

Queste opere sono parte della 83esima edizione della Mostra. Parleremo di provincia, di adolescenza e del classico romanzo di formazione all’italiana.

Anche per questo appuntamento è necessaria la prenotazione.

Informazioni pratiche per chi viene

  • Luogo: Villa Zavagli, Lido di Venezia.

  • Date: 8 e 9 settembre.

  • Orari principali: 8/9 — 17:00 per il documentario; 9 — 10:00 per i corti.

  • Partner: Giffoni Hub e Avventure nel Mondo.

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