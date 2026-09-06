Rivista Studio torna alla Mostra del Cinema di Venezia per due giorni intensi, con appuntamenti dedicati al racconto dei luoghi, alle avventure e ai giovani autori che stanno cambiando il volto del cinema italiano.
Quando e dove ci troverete
La presenza è fissata per 8 e 9 settembre. Gli incontri si terranno a Villa Zavagli, sul Lungomare Guglielmo Marconi al Lido di Venezia. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Giffoni Hub.
Il filo conduttore: il cinema dell’appartenenza
Negli ultimi mesi abbiamo seguito un filone. Film che restituiscono il senso di un luogo. Storie di ritorni, legami e accoglienza.
Lo definiamo cinema dell’appartenenza. Sono opere che raccontano dove ci sentiamo di appartenere. Spesso raccontano spazi periferici. Raccontano l’adolescenza. Raccontano la provincia. E scovano le radici del presente.
8 settembre — Serata sul documentario selezionato
La prima giornata è dedicata al documentario. In programma c’è Il tetto del mondo, con proiezione e talk dalle ore 17:00.
Perché questo film
- È diretto da Niccolò Donatini, un regista under 30.
- Racconta un altopiano a 4500 metri chiamato Bam i-Dunya.
- Mostra la differenza tra viaggiatore e turista.
- È una coproduzione di Avventure nel Mondo e Giffoni Hub.
Ospiti del dibattito
- Niccolò Donatini — regista
- Pierfrancesco Barba — coordinatore del viaggio
- Camilla Filippone — Marketing & Communication Director, Avventure nel Mondo
- Luigi Sales — Head of Original Productions, Giffoni Hub
Per partecipare è prevista la prenotazione. I posti sono limitati.
9 settembre — Mattina dedicata ai cortometraggi
Il secondo giorno comincia alle 10:00. La mattina sarà interamente riservata ai corti.
Perché il corto è cruciale
- È il laboratorio dei nuovi registi.
- Spesso anticipa tendenze del cinema italiano.
- Permette sperimentazione e coraggio narrativo.
I corti in programma
- Angelo Azzurro — regia di Tommaso Acquarone. Presentato nella sezione Orizzonti.
- Puca — regia di Sara Scalera.
- Animali Domestici — regia di Antonio Casagrande.
Queste opere sono parte della 83esima edizione della Mostra. Parleremo di provincia, di adolescenza e del classico romanzo di formazione all’italiana.
Anche per questo appuntamento è necessaria la prenotazione.
Informazioni pratiche per chi viene
- Luogo: Villa Zavagli, Lido di Venezia.
- Date: 8 e 9 settembre.
- Orari principali: 8/9 — 17:00 per il documentario; 9 — 10:00 per i corti.
- Partner: Giffoni Hub e Avventure nel Mondo.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.