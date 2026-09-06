Matilda De Angelis guida il nuovo film italiano che approda alle Giornate degli Autori di Venezia 83: Balcanica, opera prima di Nicola Sorcinelli, mescola migrazione, rapporto umano e scelte registiche coraggiose. Il regista, passato dai corti e dalle serie televisive a un lungometraggio girato interamente in Serbia, racconta un viaggio che è anche un banco di prova personale.

Chi è Nicola Sorcinelli e perché Balcanica è importante

Nato nel circuito dei cortometraggi, Sorcinelli ha costruito la sua carriera esplorando formati diversi. Ha diretto serie di grande impatto e ha ricevuto attenzione critica per i suoi lavori precedenti.

Balcanica è il suo primo lungometraggio. Per Sorcinelli rappresenta una nuova pagina creativa. L’autore ha scelto di mantenere libertà espressiva totale, senza ingerenze editoriali.

Dal corto alla regia di serie

Prima del salto al cinema ha firmato corti apprezzati e ha lavorato a produzioni seriali note. Quelle esperienze gli hanno lasciato competenze tecniche e gestionali.

Esperienza con produzioni complesse.

Capacità di coordinare grandi troupe.

Un percorso che ha formato il suo linguaggio visivo.

La trama: migrazione e relazioni umane sulla rotta balcanica

La storia segue Greta, una giovane dottoressa incaricata della sua prima missione lungo la rotta balcanica. Durante il percorso incontra due musicisti afghani, padre e figlio, in fuga verso l’Italia.

La rotta balcanica: un percorso reale affrontato nel film con autenticità e sensibilità narrativa.

Il film affronta il tema della migrazione in modo umano e concreto. Non è solo cronaca: è un racconto costruito su fatti che evocano vicende reali.

Protagonista: Greta, medico giovane e determinata.

I due rifugiati sono interpretati da Babak Karimi e Ivar Wafaei.

Ambientazione: paesaggi di confine e luoghi estremi della Serbia.

Matilda De Angelis: protagonista e produttrice associata

Matilda De Angelis interpreta la protagonista e ha contribuito anche come produttrice associata. La sua adesione al progetto è stata immediata.

La presenza di Matilda sul set è stata decisiva. Ha portato entusiasmo e una forte dimensione umana, tanto da mancare nei giorni in cui non era presente.

Secondo il regista, Matilda si è immersa nel ruolo con una dedizione che ha influenzato tutta la troupe.

Casting internazionale: Ivar Wafaei e Babak Karimi

Il cast include volti internazionali che aggiungono autenticità alla vicenda. Ivar Wafaei è stato scoperto in Germania tramite un provino che ha commosso la produzione.

Babak Karimi completa il duo che rappresenta il nucleo della migrazione nel film. La scelta degli interpreti è stata guidata dalla credibilità emotiva.

Scelte tecniche: macchina a mano, vicinanza agli attori e atmosfera

Sorcinelli ha optato per un linguaggio visivo intimo, spesso con la macchina a mano. L’intento era restare vicino ai personaggi e al loro vissuto.

La produzione ha rinunciato a alcuni paletti standard delle serie televisive per privilegiare un registro cinematografico più libero.

Riprese principalmente con camera a mano per creare empatia.

Scenari naturali e condizioni meteo sfidanti.

Forte attenzione al fattore umano nelle interpretazioni.

Il set in Serbia: difficoltà logistiche e calore umano

Le riprese si sono svolte in località al confine con il Kosovo, note per il clima rigido. Girare lì ha significato affrontare anche notevoli disagi atmosferici.

Le riprese in Serbia hanno richiesto dodici ore di lavoro quotidiano in condizioni estreme.

La troupe locale, per la maggior parte serba, ha lavorato lunghe giornate, spesso di dodici ore. Questo ha richiesto adattamento e scambio culturale.

Nonostante la fatica, Sorcinelli racconta un clima di grande collaborazione. L’energia collettiva ha sostenuto il progetto anche nelle condizioni più estreme.

Responsabilità narrativa: raccontare storie vere con rispetto

Per il regista la sfida maggiore è stata il rispetto delle vite rappresentate. Raccontare un viaggio reale richiede delicatezza e responsabilità.

La presenza di attori che avevano vissuto esperienze simili ha aumentato il carico emotivo. Sorcinelli ha lavorato per onorare quelle storie prima ancora che il film.

Cosa significa questo per il cinema italiano e le nuove voci

Balcanica arriva in un momento in cui si discute molto di come il sistema italiano accolga registi emergenti.

Il regista invita alla perseveranza: tenacia, passione e sincerità di visione sono elementi essenziali.

Mantenere uno sguardo personale è fondamentale.

Circondarsi di persone che credono nel progetto facilita il percorso.

Lavorare fuori dai circuiti tradizionali può aprire nuove strade.

Sorcinelli ha elogiato la produzione di Nightswim, che ha sostenuto la sua direzione creativa.

Scelte future e ambizioni: storia, memoria e cinema di costume

Non ama pianificare ogni passo. Preferisce seguire le idee che lo colpiscono. Ha una forte passione per la Storia.

Tra i suoi interessi c’è l’idea di recuperare racconti familiari e ricordi della nonna. Vorrebbe esplorare storie d’epoca, pur riconoscendo le complessità produttive di un film in costume.

Il percorso dopo Balcanica sembra portarlo verso scelte coraggiose, coerenti con la sua propensione a uscire dalle rotte più comode.

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