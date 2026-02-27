Newsletter

Cime tempestose recensione: un film bellissimo e inquietante

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

‘Cime tempestose’ è un bellissimo brutto film
Il nuovo film di Emerald Fennell su Cime tempestose arriva con un look curatissimo e due star che dominano il poster. Ma sotto la superficie patinata si annida una trasformazione radicale: il capolavoro di Emily Brontë viene rimodellato in un romance moderno, più incline al glamour che alla ferocia dell’originale.

Estetica sopra ogni cosa: immagini, costumi e atmosfera

Questo adattamento punta tutto sull’apparenza. Scenografie lucide, costumi strong e una fotografia pensata per Instagram riempiono ogni inquadratura.

  • Costumi: abiti iperlavorati e scelte che rimandano a un’estetica pop-gotica.

  • Regia visiva: luci romantiche e paesaggi che sembrano cartoline d’autore.

  • Colonna sonora: brani contemporanei che trasformano le emozioni in videoclip.

Quando la direzione artistica prende il sopravvento, la narrazione rischia di diventare accessoria. In questo film la bellezza è costantemente messa in primo piano.

Dal romanzo alla love story: come cambia la trama

La versione di Fennell ridefinisce il nucleo sul quale il romanzo di Brontë è costruito. La violenza sociale e il danno generazionale vengono alleggeriti.

  • La tensione classista diventa sfondo più che motore della storia.

  • L’ossessione perde il suo carattere distruttivo e diventa estetica del desiderio.

  • Le conseguenze intergenerazionali della vendetta vengono semplificate.

In sostanza, il conflitto che nel libro era spina dorsale della tragedia si trasforma in una forma di romanticismo tossico molto più accessibile.

Casting e identità: il problema dell’alterità

Una questione centrale riguarda l’interpretazione di Heathcliff. Nel testo originale l’origine etnica del personaggio è cruciale per la sua esperienza.

Scelte che riscrivono il conflitto

  • La scelta di un attore dall’aspetto europeo modifica la lettura del pregiudizio sociale.

  • La marginalità del protagonista, così centrale in Brontë, perde forza.

  • Adattamenti passati hanno esplorato più radicalmente questo aspetto.

Spostare l’accento dalla discriminazione alla chimica tra i personaggi riduce la profondità del racconto.

Rappresentare la carnalità: audacia vs implicito

Fennell dichiara l’intento di mostrare ciò che Brontë poteva solo suggerire. Il risultato è però una versione edulcorata dell’erotismo del romanzo.

  • Scene adulte esibite più che enigmatiche.

  • La tensione sessuale è spesso resa tramite gesti patinati.

  • La promessa di provocazione non sempre si concretizza.

Nel romanzo, l’ossessione è una forza che annienta. Qui si trasforma in un’estetica del desiderio, meno destabilizzante e più vendibile.

Riferimenti storici e precedenti di adattamento

Non è la prima volta che Cime tempestose arriva sul grande schermo. Ogni versione ha negoziato il testo con le regole culturali del tempo.

  • Adattamenti classici cercavano tensione nell’ombra, per limiti morali o di censura.

  • Versioni più recenti hanno provato vie diverse, inclusa una lettura più fedele all’alterità del protagonista.

  • Questo film, invece, sceglie la contemporaneità estetica come punto di forza.

Il compromesso tra fedeltà e mercato

Oggi gli adattamenti devono bilanciare rispetto del testo e appetibilità commerciale. La strategia promozionale lo mostra chiaramente.

  • Tempismo mediatico che sfrutta occasioni romantiche e festività.

  • Marketing che enfatizza sensualità e look, più che riflessione sociale.

  • Promesse di originalità che si traducono soprattutto in scelte stilistiche.

Il risultato è un film bello da guardare ma meno efficace nel ridefinire il significato originario dell’opera.

Elementi tecnici e collaborazioni di produzione

La lista dei collaboratori è di alto profilo. Questo contribuisce al valore estetico del film.

  • Direzione della fotografia studiata per enfatizzare i contrasti.

  • Costumista con esperienza in progetti iconici di moda cinematografica.

  • Scelte musicali che cercano un ponte tra classico e pop moderno.

Questi dettagli fanno sì che ogni inquadratura sia curata, ma talvolta tutto risulta più set fotografico che teatro della tragedia.

Perché il confronto con altri adattamenti è utile

Confrontare diverse letture aiuta a capire cosa è stato sacrificato e cosa è stato guadagnato.

  • Adattamenti che mantengono l’ambiguità restituiscono maggiore potenza emotiva.

  • Le rivisitazioni contemporanee possono aggiungere prospettive nuove, se non tradiscono il nucleo.

  • Qui la reinterpretazione aggiunge stile, ma produce poche idee critiche sul testo.

In definitiva, lo spettatore riceve una versione che privilegia l’immagine e semplifica il trauma originario.

