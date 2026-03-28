Reminders of him: featurette esclusiva svela il legame tra i protagonisti

Il 12 marzo i cinema italiani accoglieranno Reminders of Him – La parte migliore di te, adattamento cinematografico di un best seller di Colleen Hoover. In vista dell’uscita, è stata pubblicata una featurette esclusiva che mostra gli attori principali e alcuni retroscena del set. La clip esplora il rapporto formato tra le star e il lavoro necessario per rendere credibile la storia sullo schermo.

Trama: una madre al centro della ripartenza

La vicenda segue Kenna Rowan, interpretata da Maika Monroe. Dopo un periodo in carcere, Kenna torna nella sua città con un unico obiettivo: riavvicinarsi a Diem, la figlia che non ha mai conosciuto.

I nonni hanno la custodia di Diem e rifiutano l’avvicinamento. La protagonista dovrà attraversare diffidenza e sospetto.

Accanto a Kenna c’è Ledger, ruolo affidato a Tyriq Withers, amico del compagno defunto di Kenna. Ledger osserva la donna con cautela.

Il film mette al centro fiducia, responsabilità e la fatica di dimostrare un amore inedito.

La featurette: sguardo intimo sul set

La clip promozionale, diffusa in anteprima da Movieplayer.it, mostra i momenti on e off camera. Gli interpreti parlano del rapporto creato durante le riprese.

Cosa si scopre nel video

Scenette dietro le quinte e frammenti di prove.

Interviste a Maika Monroe e Tyriq Withers sul loro rapporto professionale.

e sul loro rapporto professionale. Dettagli su come è stato costruito il feeling tra i personaggi.

Scene ricostruite che evidenziano la tensione emotiva del film.

Gli attori sottolineano quanto siano importanti le pause e la complicità per affrontare scene delicate. La featurette illustra anche le scelte registiche e alcuni accorgimenti tecnici.

Chi ha portato il romanzo sul grande schermo

L’adattamento per lo schermo nasce dalla collaborazione tra Colleen Hoover e Lauren Levine. La direzione è di Vanessa Caswill.

Cast principale: Maika Monroe, Tyriq Withers.

Maika Monroe, Tyriq Withers. Ruoli di supporto: Lauren Graham, Bradley Whitford, Lainey Wilson, Zoe Kosovic.

Lauren Graham, Bradley Whitford, Lainey Wilson, Zoe Kosovic. Completano il cast Monika Myers e Nicholas Duvernay.

Il film è distribuito da Universal Pictures. Le riprese si sono svolte in Canada circa un anno fa.

La colonna sonora è stata composta da Tom Howe, scelta che accompagna le emozioni e i passaggi chiave della storia.

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