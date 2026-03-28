Reminders of him: featurette esclusiva svela il legame tra i protagonisti

Il 12 marzo i cinema italiani accoglieranno Reminders of Him – La parte migliore di te, adattamento cinematografico di un best seller di Colleen Hoover. In vista dell’uscita, è stata pubblicata una featurette esclusiva che mostra gli attori principali e alcuni retroscena del set. La clip esplora il rapporto formato tra le star e il lavoro necessario per rendere credibile la storia sullo schermo.
Trama: una madre al centro della ripartenza
La vicenda segue Kenna Rowan, interpretata da Maika Monroe. Dopo un periodo in carcere, Kenna torna nella sua città con un unico obiettivo: riavvicinarsi a Diem, la figlia che non ha mai conosciuto.
I nonni hanno la custodia di Diem e rifiutano l’avvicinamento. La protagonista dovrà attraversare diffidenza e sospetto.
Accanto a Kenna c’è Ledger, ruolo affidato a Tyriq Withers, amico del compagno defunto di Kenna. Ledger osserva la donna con cautela.
Il film mette al centro fiducia, responsabilità e la fatica di dimostrare un amore inedito.
La featurette: sguardo intimo sul set
La clip promozionale, diffusa in anteprima da Movieplayer.it, mostra i momenti on e off camera. Gli interpreti parlano del rapporto creato durante le riprese.
Cosa si scopre nel video
- Scenette dietro le quinte e frammenti di prove.
- Interviste a Maika Monroe e Tyriq Withers sul loro rapporto professionale.
- Dettagli su come è stato costruito il feeling tra i personaggi.
- Scene ricostruite che evidenziano la tensione emotiva del film.
Gli attori sottolineano quanto siano importanti le pause e la complicità per affrontare scene delicate. La featurette illustra anche le scelte registiche e alcuni accorgimenti tecnici.
Chi ha portato il romanzo sul grande schermo
L’adattamento per lo schermo nasce dalla collaborazione tra Colleen Hoover e Lauren Levine. La direzione è di Vanessa Caswill.
- Cast principale: Maika Monroe, Tyriq Withers.
- Ruoli di supporto: Lauren Graham, Bradley Whitford, Lainey Wilson, Zoe Kosovic.
- Completano il cast Monika Myers e Nicholas Duvernay.
Il film è distribuito da Universal Pictures. Le riprese si sono svolte in Canada circa un anno fa.
La colonna sonora è stata composta da Tom Howe, scelta che accompagna le emozioni e i passaggi chiave della storia.
Articoli simili
- Riunione di condominio: messaggio in segreteria scatena caos, clip esclusiva
- Quentin Tarantino: i tre attori che non sopporta
- The Voice of Hind Rajab: film-caso di Venezia 82 tra polemiche e applausi
- Marco Bellocchio girerà un film su Sergio Marchionne: riprese 2026 in Italia, Usa e Canada
- Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel trailer di In the Grey: missioni pericolose
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.