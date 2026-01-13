Avengers Doomsday: la Cosa arriva in Wakanda nel quarto teaser

Un nuovo assaggio di Avengers: Doomsday è finalmente arrivato e mette sotto la lente personaggi chiave del Marvel Cinematic Universe. Il quarto teaser puntella tensione e mistero, mescolando alleanze inaspettate e indizi sul destino degli oceani e dei regni sottomarini.

Il quarto teaser: distribuzione e prime reazioni

I Marvel Studios hanno reso pubblica l’ultima anteprima, dopo che una versione era circolata online e che il filmato è stato proiettato in anteprima insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere nei cinema.

Il clip è breve ma denso di immagini chiave.

La fuga anticipata del teaser ha creato discussioni tra i fan.

La versione ufficiale ora conferma dettagli visti nelle proiezioni.

Shuri, Wakanda e il tono del film

Nelle prime scene vediamo Shuri camminare in un paesaggio arido. Accanto a lei appaiono M’Baku e le Dora Milaje. L’atmosfera è cupa e solenne.

Nel filmato Shuri riflette sulla perdita e sul ruolo che la guida impone. La sequenza sottolinea un tema centrale: la responsabilità di chi sopravvive.

Namor, Namora e un mistero sugli oceani

Il teaser mostra anche Namor e Namora. La loro presenza suggerisce scenari estremi per il mondo acquatico.

Possibile traslazione di Talokan in una dimensione estranea.

Ipotesi alternative: gli oceani prosciugati o spostati in un Vuoto.

Le immagini lasciano aperta la domanda sulle cause di questa catastrofe.

Wakandiani e La Cosa: uno scontro con i Fantastici 4

In un momento sorprendente, i guerrieri di Wakanda incontrano La Cosa, membro dei Fantastici 4. Il personaggio sembra esser giunto da un’altra Terra.

Questo dettaglio apre l’ipotesi multiverso. Molti credono che la scena sia collegata ai post-credit di Thunderbolts.

Cosa significa per il multiverso

La Cosa potrebbe provenire da una Terra alternativa, come la Terra-828.

Il suo arrivo su Terra-616 complica alleanze e conflitti.

Il team-up tra Wakanda e i Fantastici 4 promette sviluppi imprevisti.

La strategia promozionale e il possibile trailer del Super Bowl

Con quattro teaser rilasciati, i fan attendono ancora un trailer esteso. Rumors indicano una possibile anteprima durante il Super Bowl del mese prossimo.

La comunità spera in un reveal del Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.. Quel momento potrebbe cambiare le aspettative sulla trama.

Gli X‑Men tornano: Xavier e Magneto

Il terzo teaser, uscito prima, aveva già confermato il ritorno degli X‑Men. Nel frammento si vedono Charles Xavier e Magneto insieme.

Patrick Stewart e Ian McKellen tornano nei panni dei due iconici rivali. Una scena al tavolo da scacchi è carica di tensione filosofica.

Xavier riflette sulla certezza della morte.

La domanda posta dal personaggio riguarda chi si diventa nella fine.

Questo ritorno anticipa momenti emotivi nel film.

Avengers: Doomsday debutterà nelle sale americane il 18 dicembre 2026, e ogni nuovo filmato alza l’attenzione sui prossimi sviluppi.

