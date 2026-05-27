Suv cinesi: sospensioni attive rivoluzionano prestazioni e guida

La battaglia tecnologica dei brand automobilistici cinesi entra in una nuova fase: non più solo batterie o software, ma il controllo totale delle sospensioni. Soluzioni capaci di sollevare singole ruote, livellare la carrozzeria e permettere spostamenti su tre appoggi stanno diventando elemento distintivo nei SUV premium e nell’off-road.
BYD Denza B8 Flash Charge: il sistema Yunnian-P Ultra in azione
La Denza B8 nella versione Flash Charge porta in campo il sistema Yunnian-P Ultra. Durante le dimostrazioni al centro prove off-road BYD ha mostrato il sollevamento completo di una ruota, mantenendo il veicolo in movimento grazie alle altre tre.
Le funzioni che BYD pubblicizza per Yunnian-P Ultra includono:
- Recupero con ruota sollevata, per liberare una ruota incastrata e uscire da situazioni critiche.
- Sostituzione pneumatico senza cric tradizionale, con il veicolo che alza una ruota alla volta.
- Marcia su tre ruote, una modalità d’emergenza a bassa velocità.
BYD segnala un tempo di sollevamento inferiore al minuto e una procedura completa di cambio pneumatico mostrata in 1 minuto e 56 secondi. Il sistema è in grado di gestire forze elevate: la capacità di sollevamento dichiarata arriva fino a 9 tonnellate.
La marcia su tre ruote è pensata per andature lente: la velocità massima è limitata a 15 km/h. L’obiettivo è affrontare ostacoli o impedire il contatto del sottoscocca, non la guida sportiva ad alta velocità.
La Flash Charge Edition aggiunge anche circa 200 km di autonomia CLTC e l’ultima versione dell’infotainment DiLink 5.0. In Cina i prezzi partono da 419.800 yuan per la Denza B8 Flash Charge.
Huawei e Aito M9: l’intelligenza del telaio
Huawei, attraverso la partnership con Seres, integra un telaio completamente attivo sulla Aito M9. I video ufficiali mostrano il SUV procedere con una ruota anteriore sollevata.
La tecnologia si basa su un controllo proattivo delle sospensioni, che interpreta le condizioni della strada e adegua l’assetto in tempo reale. L’attenzione è posta su comfort, sicurezza nelle manovre e capacità di recupero in terreni difficili.
Li Auto L9 Livis: idraulica ad alta tensione e risposta rapida
Li Auto propone una soluzione basata su sospensioni idrauliche completamente attive per la L9 Livis. Il sistema opera su architettura a 800 volt.
- Permette il sollevamento di una singola ruota per il cambio gomme.
- Consente operazioni di recupero in fuoristrada.
- Ha tempi di risposta dichiarati nell’ordine dei millisecondi.
La piattaforma consente il controllo indipendente di ogni ruota, eliminando la necessità di una barra antirollio tradizionale e offrendo gestione dinamica del corpo vettura.
Confronto tecnologico: idraulico, elettromagnetico e ibrido
Non tutte le soluzioni sono uguali. Alcuni costruttori scelgono sistemi idraulici, altri puntano sull’elettromagnetismo. BYD, ad esempio, sviluppa architetture diverse nella famiglia Yunnian.
Sulla Yangwang U7 il sistema Yunnian-Z è di tipo elettromagnetico. Agisce senza olio e comanda direttamente il movimento delle sospensioni.
La differenza tra approcci:
- Sospensioni idrauliche: elevata forza e risposta, usate da Li Auto e Aito.
- Sospensioni elettromagnetiche: controllo preciso e assenza di fluidi, adottate in alcune varianti BYD.
- Architetture miste: integrazione tra controllo elettronico, attuatori e gestione del corpo vettura.
Funzionalità comuni e vantaggi pratici
I sistemi presentano caratteristiche ricorrenti, utili sia in strada che in off-road.
- Sollevamento singola ruota per cambio pneumatico o recupero.
- Marcia su tre ruote come soluzione d’emergenza a bassa velocità.
- Livellamento automatico della carrozzeria per comfort e stabilità.
- Integrazione con sistemi di trazione e controllo del telaio.
Queste funzioni migliorano la versatilità del veicolo e riducono la necessità di attrezzi esterni durante imprevisti su strada o sul terreno.
Limiti, costi e considerazioni pratiche
Non mancano però criticità. L’elevata complessità influisce su:
- Costo di produzione e prezzo finale del veicolo.
- Manutenzione e riparazioni, che richiedono competenze specifiche.
- Peso e consumo energetico aggiunti dagli attuatori e dall’elettronica.
Le funzioni di marcia su tre ruote e di sollevamento sono calibrate per la sicurezza. Per questo motivo la velocità operativa resta bassa e le applicazioni dinamiche sono limitate.
Un richiamo storico: la Citroën DS e l’eredità delle sospensioni regolabili
Il confronto con il passato è inevitabile. La Citroën DS introdusse decenni fa lo schema idropneumatico che regolava altezza e assetto.
Le soluzioni moderne riprendono quell’idea di base ma la potenziano con elettronica, attuatori dedicati e software di controllo avanzato. Il risultato è un pacchetto capace di funzioni ora impensabili su veicoli tradizionali.
Cosa aspettarsi nei prossimi mesi
I principali gruppi cinesi continuano a investire in piattaforme che integrano sospensioni, controllo del corpo vettura e funzionalità di recupero. La competizione promette aggiornamenti funzionali e nuovi modelli elaborati per mercati globali.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.