Suv cinesi: sospensioni attive rivoluzionano prestazioni e guida

La battaglia tecnologica dei brand automobilistici cinesi entra in una nuova fase: non più solo batterie o software, ma il controllo totale delle sospensioni. Soluzioni capaci di sollevare singole ruote, livellare la carrozzeria e permettere spostamenti su tre appoggi stanno diventando elemento distintivo nei SUV premium e nell’off-road.

BYD Denza B8 Flash Charge: il sistema Yunnian-P Ultra in azione

La Denza B8 nella versione Flash Charge porta in campo il sistema Yunnian-P Ultra. Durante le dimostrazioni al centro prove off-road BYD ha mostrato il sollevamento completo di una ruota, mantenendo il veicolo in movimento grazie alle altre tre.

Le funzioni che BYD pubblicizza per Yunnian-P Ultra includono:

Recupero con ruota sollevata , per liberare una ruota incastrata e uscire da situazioni critiche.

, per liberare una ruota incastrata e uscire da situazioni critiche. Sostituzione pneumatico senza cric tradizionale , con il veicolo che alza una ruota alla volta.

, con il veicolo che alza una ruota alla volta. Marcia su tre ruote, una modalità d’emergenza a bassa velocità.

BYD segnala un tempo di sollevamento inferiore al minuto e una procedura completa di cambio pneumatico mostrata in 1 minuto e 56 secondi. Il sistema è in grado di gestire forze elevate: la capacità di sollevamento dichiarata arriva fino a 9 tonnellate.

La marcia su tre ruote è pensata per andature lente: la velocità massima è limitata a 15 km/h. L’obiettivo è affrontare ostacoli o impedire il contatto del sottoscocca, non la guida sportiva ad alta velocità.

La Flash Charge Edition aggiunge anche circa 200 km di autonomia CLTC e l’ultima versione dell’infotainment DiLink 5.0. In Cina i prezzi partono da 419.800 yuan per la Denza B8 Flash Charge.

Huawei e Aito M9: l’intelligenza del telaio

Huawei, attraverso la partnership con Seres, integra un telaio completamente attivo sulla Aito M9. I video ufficiali mostrano il SUV procedere con una ruota anteriore sollevata.

La tecnologia si basa su un controllo proattivo delle sospensioni, che interpreta le condizioni della strada e adegua l’assetto in tempo reale. L’attenzione è posta su comfort, sicurezza nelle manovre e capacità di recupero in terreni difficili.

Li Auto L9 Livis: idraulica ad alta tensione e risposta rapida

Li Auto propone una soluzione basata su sospensioni idrauliche completamente attive per la L9 Livis. Il sistema opera su architettura a 800 volt.

Permette il sollevamento di una singola ruota per il cambio gomme.

Consente operazioni di recupero in fuoristrada.

Ha tempi di risposta dichiarati nell’ordine dei millisecondi.

La piattaforma consente il controllo indipendente di ogni ruota, eliminando la necessità di una barra antirollio tradizionale e offrendo gestione dinamica del corpo vettura.

Confronto tecnologico: idraulico, elettromagnetico e ibrido

Non tutte le soluzioni sono uguali. Alcuni costruttori scelgono sistemi idraulici, altri puntano sull’elettromagnetismo. BYD, ad esempio, sviluppa architetture diverse nella famiglia Yunnian.

Sulla Yangwang U7 il sistema Yunnian-Z è di tipo elettromagnetico. Agisce senza olio e comanda direttamente il movimento delle sospensioni.

La differenza tra approcci:

Sospensioni idrauliche : elevata forza e risposta, usate da Li Auto e Aito.

: elevata forza e risposta, usate da Li Auto e Aito. Sospensioni elettromagnetiche : controllo preciso e assenza di fluidi, adottate in alcune varianti BYD.

: controllo preciso e assenza di fluidi, adottate in alcune varianti BYD. Architetture miste: integrazione tra controllo elettronico, attuatori e gestione del corpo vettura.

Funzionalità comuni e vantaggi pratici

I sistemi presentano caratteristiche ricorrenti, utili sia in strada che in off-road.

Sollevamento singola ruota per cambio pneumatico o recupero.

per cambio pneumatico o recupero. Marcia su tre ruote come soluzione d’emergenza a bassa velocità.

come soluzione d’emergenza a bassa velocità. Livellamento automatico della carrozzeria per comfort e stabilità.

Integrazione con sistemi di trazione e controllo del telaio.

Queste funzioni migliorano la versatilità del veicolo e riducono la necessità di attrezzi esterni durante imprevisti su strada o sul terreno.

Limiti, costi e considerazioni pratiche

Non mancano però criticità. L’elevata complessità influisce su:

Costo di produzione e prezzo finale del veicolo.

Manutenzione e riparazioni, che richiedono competenze specifiche.

Peso e consumo energetico aggiunti dagli attuatori e dall’elettronica.

Le funzioni di marcia su tre ruote e di sollevamento sono calibrate per la sicurezza. Per questo motivo la velocità operativa resta bassa e le applicazioni dinamiche sono limitate.

Un richiamo storico: la Citroën DS e l’eredità delle sospensioni regolabili

Il confronto con il passato è inevitabile. La Citroën DS introdusse decenni fa lo schema idropneumatico che regolava altezza e assetto.

Le soluzioni moderne riprendono quell’idea di base ma la potenziano con elettronica, attuatori dedicati e software di controllo avanzato. Il risultato è un pacchetto capace di funzioni ora impensabili su veicoli tradizionali.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

I principali gruppi cinesi continuano a investire in piattaforme che integrano sospensioni, controllo del corpo vettura e funzionalità di recupero. La competizione promette aggiornamenti funzionali e nuovi modelli elaborati per mercati globali.

Articoli simili

Vota questo articolo