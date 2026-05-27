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Suv cinesi: sospensioni attive rivoluzionano prestazioni e guida

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Di : Serena Gualtieri

Inarrestabili? La sfida cinese dei SUV passa dalle sospensioni attive
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La battaglia tecnologica dei brand automobilistici cinesi entra in una nuova fase: non più solo batterie o software, ma il controllo totale delle sospensioni. Soluzioni capaci di sollevare singole ruote, livellare la carrozzeria e permettere spostamenti su tre appoggi stanno diventando elemento distintivo nei SUV premium e nell’off-road.

BYD Denza B8 Flash Charge: il sistema Yunnian-P Ultra in azione

La Denza B8 nella versione Flash Charge porta in campo il sistema Yunnian-P Ultra. Durante le dimostrazioni al centro prove off-road BYD ha mostrato il sollevamento completo di una ruota, mantenendo il veicolo in movimento grazie alle altre tre.

Le funzioni che BYD pubblicizza per Yunnian-P Ultra includono:

  • Recupero con ruota sollevata, per liberare una ruota incastrata e uscire da situazioni critiche.

  • Sostituzione pneumatico senza cric tradizionale, con il veicolo che alza una ruota alla volta.

  • Marcia su tre ruote, una modalità d’emergenza a bassa velocità.

BYD segnala un tempo di sollevamento inferiore al minuto e una procedura completa di cambio pneumatico mostrata in 1 minuto e 56 secondi. Il sistema è in grado di gestire forze elevate: la capacità di sollevamento dichiarata arriva fino a 9 tonnellate.

La marcia su tre ruote è pensata per andature lente: la velocità massima è limitata a 15 km/h. L’obiettivo è affrontare ostacoli o impedire il contatto del sottoscocca, non la guida sportiva ad alta velocità.

La Flash Charge Edition aggiunge anche circa 200 km di autonomia CLTC e l’ultima versione dell’infotainment DiLink 5.0. In Cina i prezzi partono da 419.800 yuan per la Denza B8 Flash Charge.

Huawei e Aito M9: l’intelligenza del telaio

Huawei, attraverso la partnership con Seres, integra un telaio completamente attivo sulla Aito M9. I video ufficiali mostrano il SUV procedere con una ruota anteriore sollevata.

La tecnologia si basa su un controllo proattivo delle sospensioni, che interpreta le condizioni della strada e adegua l’assetto in tempo reale. L’attenzione è posta su comfort, sicurezza nelle manovre e capacità di recupero in terreni difficili.

Li Auto L9 Livis: idraulica ad alta tensione e risposta rapida

Li Auto propone una soluzione basata su sospensioni idrauliche completamente attive per la L9 Livis. Il sistema opera su architettura a 800 volt.

  • Permette il sollevamento di una singola ruota per il cambio gomme.

  • Consente operazioni di recupero in fuoristrada.

  • Ha tempi di risposta dichiarati nell’ordine dei millisecondi.

La piattaforma consente il controllo indipendente di ogni ruota, eliminando la necessità di una barra antirollio tradizionale e offrendo gestione dinamica del corpo vettura.

Confronto tecnologico: idraulico, elettromagnetico e ibrido

Non tutte le soluzioni sono uguali. Alcuni costruttori scelgono sistemi idraulici, altri puntano sull’elettromagnetismo. BYD, ad esempio, sviluppa architetture diverse nella famiglia Yunnian.

Sulla Yangwang U7 il sistema Yunnian-Z è di tipo elettromagnetico. Agisce senza olio e comanda direttamente il movimento delle sospensioni.

La differenza tra approcci:

  • Sospensioni idrauliche: elevata forza e risposta, usate da Li Auto e Aito.

  • Sospensioni elettromagnetiche: controllo preciso e assenza di fluidi, adottate in alcune varianti BYD.

  • Architetture miste: integrazione tra controllo elettronico, attuatori e gestione del corpo vettura.

Funzionalità comuni e vantaggi pratici

I sistemi presentano caratteristiche ricorrenti, utili sia in strada che in off-road.

  • Sollevamento singola ruota per cambio pneumatico o recupero.

  • Marcia su tre ruote come soluzione d’emergenza a bassa velocità.

  • Livellamento automatico della carrozzeria per comfort e stabilità.

  • Integrazione con sistemi di trazione e controllo del telaio.

Queste funzioni migliorano la versatilità del veicolo e riducono la necessità di attrezzi esterni durante imprevisti su strada o sul terreno.

Limiti, costi e considerazioni pratiche

Non mancano però criticità. L’elevata complessità influisce su:

  • Costo di produzione e prezzo finale del veicolo.

  • Manutenzione e riparazioni, che richiedono competenze specifiche.

  • Peso e consumo energetico aggiunti dagli attuatori e dall’elettronica.

Le funzioni di marcia su tre ruote e di sollevamento sono calibrate per la sicurezza. Per questo motivo la velocità operativa resta bassa e le applicazioni dinamiche sono limitate.

Un richiamo storico: la Citroën DS e l’eredità delle sospensioni regolabili

Il confronto con il passato è inevitabile. La Citroën DS introdusse decenni fa lo schema idropneumatico che regolava altezza e assetto.

Le soluzioni moderne riprendono quell’idea di base ma la potenziano con elettronica, attuatori dedicati e software di controllo avanzato. Il risultato è un pacchetto capace di funzioni ora impensabili su veicoli tradizionali.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

I principali gruppi cinesi continuano a investire in piattaforme che integrano sospensioni, controllo del corpo vettura e funzionalità di recupero. La competizione promette aggiornamenti funzionali e nuovi modelli elaborati per mercati globali.

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