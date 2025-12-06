Ferrari 849 Testarossa: ibrida da 1.050 CV pronta anche per la pista

Ferrari rilancia un nome storico con la nuova 849 Testarossa, una sportiva che mescola memoria e tecnologia moderna. Disponibile in berlinetta e Spider, e con un pacchetto pista denominato Fiorano, questa vettura mira a essere un’icona per pochi appassionati.

Linee e aerodinamica: estetica al servizio della performance

La 849 rilegge la berlinetta a motore centrale con forme scolpite e soluzioni funzionali.

Elementi distintivi e funzioni attive

La fiancata è caratterizzata da una sponda porta-condotto in lega, progettata per convogliare aria verso intercooler e freni posteriori.

Al frontale spicca una fascia orizzontale che collega i gruppi ottici e libera volumi per i radiatori.

Il posteriore adotta due profili integrati ispirati alla 512 S e uno spoiler attivo leggero.

Il diffusore posteriore è multilivello con derive verticali che isolano la scia delle ruote.

I cerchi forgiati sono sviluppati in sinergia con l’aerodinamica per contenere il drag.

Propulsione ibrida: potenza e tecnologia da pista

La 849 sfrutta un powertrain ibrido plug-in che unisce un V8 evoluto a tre motori elettrici.

Specifiche del motore termico

V8 biturbo 3.990 cm³, 88×82 mm di alesaggio e corsa, rapporto 9,54:1.

Potenza termica di 830 CV a 7.500 giri e coppia di 842 Nm a 6.500 giri.

Miglioramenti meccanici e termici per ridurre turbo-lag e aumentare l’efficienza.

Parte elettrica e architettura ibrida

Tre unità elettriche che erogano insieme 220 CV.

Sistema RAC-e con due motori anteriori per trazione integrale on-demand e torque vectoring.

Una MGU-K sul posteriore ispirata alla Formula 1.

La potenza combinata raggiunge 1.050 CV, frutto dell’abbinamento tra termico ed elettrico.

Prestazioni ufficiali e numeri chiave

Velocità massima superiore a 330 km/h .

. 0-100 km/h in meno di 2,3 secondi; 0-200 km/h in 6,35 secondi.

Frenata 100-0 km/h in 28,5 metri; 200-0 km/h in 108 metri.

Carico aerodinamico 415 kg a 250 km/h, con aumento rispetto alla precedente SF90.

La distribuzione dei pesi è bilanciata intorno al 45/55 e il peso a secco è contenuto per migliorare il rapporto peso/potenza.

Batteria, autonomia elettrica e gestione energetica

La 849 monta una batteria agli ioni di litio compatta, posizionata in basso per ottimizzare il baricentro.

Capacità batteria: 7,45 kWh .

. Modalità elettrica eDrive con potenza massima di 163 CV e autonomia fino a 25 km.

e autonomia fino a 25 km. Quattro logiche di guida selezionabili: eDrive, Hybrid, Performance e Qualify.

Il sistema di recupero energetico è integrato al brake-by-wire, che regola la transizione con l’impianto idraulico.

Impianto frenante, sospensioni e assetto

Ferrari ha rivisto sospensioni e freni per conciliare uso su strada e performance in pista.

Caratteristiche principali

Sospensioni con rigidezze dedicate e molle alleggerite del 35%.

Assetto Fiorano con unità Multimatic rigide opzionali.

Nuovi dischi e pinze, con gestione termica migliorata.

Gomme sviluppate con Michelin, Pirelli e Bridgestone in misure specifiche.

Il brake-by-wire lavora con ABS Evo e il sistema FIVE per ottimizzare la modulazione e la rigenerazione.

Abitacolo: tecnologia, ergonomia e un tocco di F1

L’interno recupera temi da cockpit di monoposto, con plancia orizzontale e soluzioni funzionali.

Volante con comandi meccanici e pulsante d’avviamento integrato.

Configurazioni sedili: comfort o racing in fibra di carbonio.

Cluster digitale riconfigurabile e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Ricarica wireless per smartphone e connettività MyFerrari Connect.

Il layout mantiene il focus sul guidatore, con comandi principali immediatamente raggiungibili.

Controlli elettronici: F1 applicata alla strada

I sistemi di controllo sono tarati per interventi precisi e non invasivi.

FIVE, l’osservatore digitale, stima in tempo reale parametri critici con alta precisione.

ABS Evo regola lo slittamento ruota per ruota migliorando ripetibilità e ingresso in curva.

Sistemi di assistenza alla guida includono cruise adattivo, frenata d’emergenza e monitor angolo cieco.

Assetto Fiorano: la versione pensata per la pista

Il pacchetto Fiorano introduce soluzioni aerodinamiche più estreme e settaggi da circuito.

Sostituzione dei profili posteriori con “twin wings” ad alta incidenza.

Incremento significativo della deportanza, fino a tre volte in certe condizioni.

Maggiore stabilità del centro di pressione durante accelerazione e rilascio.

Coerenza tra aerodinamica, torque vectoring e rigenerazione in frenata.

849 Testarossa Spider: libertà e contenimento dei compromessi

La versione Spider conserva la piattaforma 1.050 CV con sforzi strutturali per mantenere rigidezza.

Tettuccio rigido retrattile in alluminio e materiali compositi, apertura in 14 secondi.

Aggiunte strutturali per pareggiare carico e comportamento con la coupé.

Wind stop integrato per ridurre turbolenze in configurazione aperta.

Dati: peso a secco superiore, tempo a Fiorano leggermente più lungo.

Prezzi e disponibilità per pochi fortunati

La 849 è pensata per clienti selezionati, con prezzi in linea con l’exclusività del marchio.

Prezzo di partenza per la berlinetta: circa €460.000.

Prezzo indicativo per la Spider: intorno ai €500.000.

Pacchetto Assetto Fiorano: supplemento di circa €52.000.

Articoli simili

Vota questo articolo