Ferrari 849 Testarossa: ibrida da 1.050 CV pronta anche per la pista

Ferrari rilancia un nome storico con la nuova 849 Testarossa, una sportiva che mescola memoria e tecnologia moderna. Disponibile in berlinetta e Spider, e con un pacchetto pista denominato Fiorano, questa vettura mira a essere un’icona per pochi appassionati.
Linee e aerodinamica: estetica al servizio della performance
La 849 rilegge la berlinetta a motore centrale con forme scolpite e soluzioni funzionali.
Elementi distintivi e funzioni attive
- La fiancata è caratterizzata da una sponda porta-condotto in lega, progettata per convogliare aria verso intercooler e freni posteriori.
- Al frontale spicca una fascia orizzontale che collega i gruppi ottici e libera volumi per i radiatori.
- Il posteriore adotta due profili integrati ispirati alla 512 S e uno spoiler attivo leggero.
Il diffusore posteriore è multilivello con derive verticali che isolano la scia delle ruote.
I cerchi forgiati sono sviluppati in sinergia con l’aerodinamica per contenere il drag.
Propulsione ibrida: potenza e tecnologia da pista
La 849 sfrutta un powertrain ibrido plug-in che unisce un V8 evoluto a tre motori elettrici.
Specifiche del motore termico
- V8 biturbo 3.990 cm³, 88×82 mm di alesaggio e corsa, rapporto 9,54:1.
- Potenza termica di 830 CV a 7.500 giri e coppia di 842 Nm a 6.500 giri.
- Miglioramenti meccanici e termici per ridurre turbo-lag e aumentare l’efficienza.
Parte elettrica e architettura ibrida
- Tre unità elettriche che erogano insieme 220 CV.
- Sistema RAC-e con due motori anteriori per trazione integrale on-demand e torque vectoring.
- Una MGU-K sul posteriore ispirata alla Formula 1.
La potenza combinata raggiunge 1.050 CV, frutto dell’abbinamento tra termico ed elettrico.
Prestazioni ufficiali e numeri chiave
- Velocità massima superiore a 330 km/h.
- 0-100 km/h in meno di 2,3 secondi; 0-200 km/h in 6,35 secondi.
- Frenata 100-0 km/h in 28,5 metri; 200-0 km/h in 108 metri.
- Carico aerodinamico 415 kg a 250 km/h, con aumento rispetto alla precedente SF90.
La distribuzione dei pesi è bilanciata intorno al 45/55 e il peso a secco è contenuto per migliorare il rapporto peso/potenza.
Batteria, autonomia elettrica e gestione energetica
La 849 monta una batteria agli ioni di litio compatta, posizionata in basso per ottimizzare il baricentro.
- Capacità batteria: 7,45 kWh.
- Modalità elettrica eDrive con potenza massima di 163 CV e autonomia fino a 25 km.
- Quattro logiche di guida selezionabili: eDrive, Hybrid, Performance e Qualify.
Il sistema di recupero energetico è integrato al brake-by-wire, che regola la transizione con l’impianto idraulico.
Impianto frenante, sospensioni e assetto
Ferrari ha rivisto sospensioni e freni per conciliare uso su strada e performance in pista.
Caratteristiche principali
- Sospensioni con rigidezze dedicate e molle alleggerite del 35%.
- Assetto Fiorano con unità Multimatic rigide opzionali.
- Nuovi dischi e pinze, con gestione termica migliorata.
- Gomme sviluppate con Michelin, Pirelli e Bridgestone in misure specifiche.
Il brake-by-wire lavora con ABS Evo e il sistema FIVE per ottimizzare la modulazione e la rigenerazione.
Abitacolo: tecnologia, ergonomia e un tocco di F1
L’interno recupera temi da cockpit di monoposto, con plancia orizzontale e soluzioni funzionali.
- Volante con comandi meccanici e pulsante d’avviamento integrato.
- Configurazioni sedili: comfort o racing in fibra di carbonio.
- Cluster digitale riconfigurabile e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.
- Ricarica wireless per smartphone e connettività MyFerrari Connect.
Il layout mantiene il focus sul guidatore, con comandi principali immediatamente raggiungibili.
Controlli elettronici: F1 applicata alla strada
I sistemi di controllo sono tarati per interventi precisi e non invasivi.
- FIVE, l’osservatore digitale, stima in tempo reale parametri critici con alta precisione.
- ABS Evo regola lo slittamento ruota per ruota migliorando ripetibilità e ingresso in curva.
- Sistemi di assistenza alla guida includono cruise adattivo, frenata d’emergenza e monitor angolo cieco.
Assetto Fiorano: la versione pensata per la pista
Il pacchetto Fiorano introduce soluzioni aerodinamiche più estreme e settaggi da circuito.
- Sostituzione dei profili posteriori con “twin wings” ad alta incidenza.
- Incremento significativo della deportanza, fino a tre volte in certe condizioni.
- Maggiore stabilità del centro di pressione durante accelerazione e rilascio.
- Coerenza tra aerodinamica, torque vectoring e rigenerazione in frenata.
849 Testarossa Spider: libertà e contenimento dei compromessi
La versione Spider conserva la piattaforma 1.050 CV con sforzi strutturali per mantenere rigidezza.
- Tettuccio rigido retrattile in alluminio e materiali compositi, apertura in 14 secondi.
- Aggiunte strutturali per pareggiare carico e comportamento con la coupé.
- Wind stop integrato per ridurre turbolenze in configurazione aperta.
- Dati: peso a secco superiore, tempo a Fiorano leggermente più lungo.
Prezzi e disponibilità per pochi fortunati
La 849 è pensata per clienti selezionati, con prezzi in linea con l’exclusività del marchio.
- Prezzo di partenza per la berlinetta: circa €460.000.
- Prezzo indicativo per la Spider: intorno ai €500.000.
- Pacchetto Assetto Fiorano: supplemento di circa €52.000.
