Narwal Flow e Flow 2 a confronto: quale robot lavapavimenti scegliere

Scegliere tra il Narwal Flow e il nuovo Flow 2 può sembrare banale, ma le differenze contano quando si tratta di aspirare, lavare e mantenere i pavimenti di casa. Questo confronto mette a fuoco aspetti pratici, prestazioni e costi, per aiutarti a capire quale modello si adatta meglio al tuo stile di vita.

Design e qualità dei materiali: evoluzione visibile

Esteticamente i due robot condividono linee pulite e moderne, ma il Flow 2 introduce dettagli costruttivi pensati per durare. Il corpo è più robusto e alcuni componenti risultano meno esposti alla polvere.

Narwal Flow: scocca leggera, design funzionale per appartamenti.

scocca leggera, design funzionale per appartamenti. Flow 2: rinforzi nella base e miglior protezione per i meccanismi.

Dimensioni e ingombro

Il Flow 2 tende a essere leggermente più alto. Valuta l’altezza dei mobili se hai bordi bassi da superare.

Prestazioni di pulizia: aspirazione e lavaggio a confronto

La differenza principale resta nel comportamento durante il lavaggio. Entrambi offrono sistemi mop autonomi, ma la gestione dell’acqua e la pressione sul pavimento sono migliorate nel Flow 2.

Aspirazione: simile su entrambi, efficace su polvere e peli.

simile su entrambi, efficace su polvere e peli. Lavaggio: il Flow 2 applica una pressione più uniforme.

il Flow 2 applica una pressione più uniforme. Risultato finale: meno aloni e asciugatura più rapida con il Flow 2.

Gestione delle superfici delicate

Se hai parquet o superfici sensibili, il controllo del flusso d’acqua è cruciale. Il Flow 2 offre impostazioni più precise per evitare danni.

Autonomia, serbatoi e manutenzione ordinaria

La praticità d’uso passa anche dalla capacità dei serbatoi e dalla facilità di pulizia dell’unità base. Qui il Flow 2 ha affinamenti utili.

Capacità serbatoi: entrambi hanno opzioni simili, ma il Flow 2 ottimizza il riempimento.

Manutenzione: il Flow 2 semplifica la rimozione delle parti per la pulizia.

Durata batteria: risultati comparabili, con leggere migliorie nella gestione energetica del Flow 2.

Costi di gestione

Fai attenzione a ricambi e accessori. I modelli successivi spesso richiedono pezzi proprietari che incidono nel tempo.

Funzionalità smart e integrazione con la casa

Entrambi i robot si connettono all’app dedicata, ma il Flow 2 amplia le opzioni di personalizzazione. Le mappe e le zone da evitare si gestiscono con maggiore precisione.

App: interfaccia migliorata sul Flow 2.

Mappe: salvataggio di più piani e zone virtuali più accurate nel Flow 2.

Compatibilità: supporto con assistenti vocali in entrambi i modelli.

Sicurezza e aggiornamenti

Il Flow 2 riceve aggiornamenti software più frequenti e ha sensori aggiuntivi per evitare ostacoli.

Prezzo, garanzia e rapporto qualità-prezzo

Il Flow 2 arriva sul mercato con un prezzo più alto. La scelta dipende da quanto valore dai alle migliorie tecniche.

Prezzo iniziale: Flow 2 più costoso.

Flow 2 più costoso. Valore a lungo termine: se usi spesso la funzione lavaggio, il Flow 2 può ripagarsi.

se usi spesso la funzione lavaggio, il Flow 2 può ripagarsi. Garanzia: verifica condizioni e coperture per entrambi i modelli.

Vantaggi e svantaggi in breve

Narwal Flow: ottimo rapporto qualità-prezzo, semplice da usare, ideale per chi vuole funzionalità base.

ottimo rapporto qualità-prezzo, semplice da usare, ideale per chi vuole funzionalità base. Flow 2: migliore gestione del lavaggio, materiali più robusti, funzioni smart avanzate.

Consigli pratici per la scelta

Se vivi in un appartamento con traffico moderato e cerchi risparmio, considera il Narwal Flow.

Se hai superfici delicate, animali domestici e vuoi precisione nel lavaggio, il Flow 2 è più indicato.

Valuta lo spazio per la dock station e la disponibilità di assistenza nel tuo paese.

Controlla offerte e bundle: a volte accessori inclusi cambiano il valore dell’acquisto.

Articoli simili

Vota questo articolo