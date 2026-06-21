Narwal Flow e Flow 2 a confronto: quale robot lavapavimenti scegliere

Scegliere tra il Narwal Flow e il nuovo Flow 2 può sembrare banale, ma le differenze contano quando si tratta di aspirare, lavare e mantenere i pavimenti di casa. Questo confronto mette a fuoco aspetti pratici, prestazioni e costi, per aiutarti a capire quale modello si adatta meglio al tuo stile di vita.
Design e qualità dei materiali: evoluzione visibile
Esteticamente i due robot condividono linee pulite e moderne, ma il Flow 2 introduce dettagli costruttivi pensati per durare. Il corpo è più robusto e alcuni componenti risultano meno esposti alla polvere.
- Narwal Flow: scocca leggera, design funzionale per appartamenti.
- Flow 2: rinforzi nella base e miglior protezione per i meccanismi.
Dimensioni e ingombro
Il Flow 2 tende a essere leggermente più alto. Valuta l’altezza dei mobili se hai bordi bassi da superare.
Prestazioni di pulizia: aspirazione e lavaggio a confronto
La differenza principale resta nel comportamento durante il lavaggio. Entrambi offrono sistemi mop autonomi, ma la gestione dell’acqua e la pressione sul pavimento sono migliorate nel Flow 2.
- Aspirazione: simile su entrambi, efficace su polvere e peli.
- Lavaggio: il Flow 2 applica una pressione più uniforme.
- Risultato finale: meno aloni e asciugatura più rapida con il Flow 2.
Gestione delle superfici delicate
Se hai parquet o superfici sensibili, il controllo del flusso d’acqua è cruciale. Il Flow 2 offre impostazioni più precise per evitare danni.
Autonomia, serbatoi e manutenzione ordinaria
La praticità d’uso passa anche dalla capacità dei serbatoi e dalla facilità di pulizia dell’unità base. Qui il Flow 2 ha affinamenti utili.
- Capacità serbatoi: entrambi hanno opzioni simili, ma il Flow 2 ottimizza il riempimento.
- Manutenzione: il Flow 2 semplifica la rimozione delle parti per la pulizia.
- Durata batteria: risultati comparabili, con leggere migliorie nella gestione energetica del Flow 2.
Costi di gestione
Fai attenzione a ricambi e accessori. I modelli successivi spesso richiedono pezzi proprietari che incidono nel tempo.
Funzionalità smart e integrazione con la casa
Entrambi i robot si connettono all’app dedicata, ma il Flow 2 amplia le opzioni di personalizzazione. Le mappe e le zone da evitare si gestiscono con maggiore precisione.
- App: interfaccia migliorata sul Flow 2.
- Mappe: salvataggio di più piani e zone virtuali più accurate nel Flow 2.
- Compatibilità: supporto con assistenti vocali in entrambi i modelli.
Sicurezza e aggiornamenti
Il Flow 2 riceve aggiornamenti software più frequenti e ha sensori aggiuntivi per evitare ostacoli.
Prezzo, garanzia e rapporto qualità-prezzo
Il Flow 2 arriva sul mercato con un prezzo più alto. La scelta dipende da quanto valore dai alle migliorie tecniche.
- Prezzo iniziale: Flow 2 più costoso.
- Valore a lungo termine: se usi spesso la funzione lavaggio, il Flow 2 può ripagarsi.
- Garanzia: verifica condizioni e coperture per entrambi i modelli.
Vantaggi e svantaggi in breve
- Narwal Flow: ottimo rapporto qualità-prezzo, semplice da usare, ideale per chi vuole funzionalità base.
- Flow 2: migliore gestione del lavaggio, materiali più robusti, funzioni smart avanzate.
Consigli pratici per la scelta
- Se vivi in un appartamento con traffico moderato e cerchi risparmio, considera il Narwal Flow.
- Se hai superfici delicate, animali domestici e vuoi precisione nel lavaggio, il Flow 2 è più indicato.
- Valuta lo spazio per la dock station e la disponibilità di assistenza nel tuo paese.
- Controlla offerte e bundle: a volte accessori inclusi cambiano il valore dell’acquisto.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.