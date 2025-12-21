Steven Spielberg: lo squalo gli è costato carne e sangue ma gli ha dato una carriera straordinaria

Alla serata inaugurale della più grande mostra dedicata a Lo Squalo, il pubblico di Los Angeles ha riservato a Steven Spielberg un’accoglienza calorosa. Tra aneddoti, musica e reperti inediti, il regista ha ripercorso i momenti più turbolenti della produzione che ha riscritto le regole del cinema estivo.

Un evento da record al Academy Museum: cosa è successo

L’Academy Museum of Motion Pictures ha ospitato l’apertura di Jaws: The Exhibition, un’esposizione pensata per esplorare ogni aspetto del film. La serata è stata introdotta dalla presidente del museo e accompagnata dalla Hollywood Scoring Orchestra, che ha eseguito il tema di John Williams.

Spielberg ha parlato al pubblico con il suo tipico tono ironico, ammettendo di non aver preparato un discorso formale. Ha detto di essersi affidato ai ricordi raccolti visitando la mostra, costruita con cura dagli organizzatori.

Cosa contiene la mostra: i pezzi più rilevanti e cosa vedere

La rassegna propone un’immersione nei materiali di produzione con oltre 200 oggetti provenienti dal set. Tra costumi, storyboard e macchine di scena, molti elementi non erano mai stati esposti al pubblico.

Oggetti di scena : accessori usati nelle riprese, alcuni conservati per decenni.

: accessori usati nelle riprese, alcuni conservati per decenni. Documenti : sceneggiature e bozze con annotazioni di Carl Gottlieb e Peter Benchley.

: sceneggiature e bozze con annotazioni di Carl Gottlieb e Peter Benchley. Materiale tecnico : fotografie di set, disegni e parti dell’animatronico.

: fotografie di set, disegni e parti dell’animatronico. Memorie sonore: registrazioni e partiture di John Williams.

Il racconto di Spielberg: ricordi, paure e ironia sul set

Il regista ha ricordato i timori durante le riprese in mare. A 26 anni, con poca esperienza, si ritrovò a gestire imprevisti continui. Ha raccontato con umorismo come, in quei giorni, temesse per la sua carriera.

Secondo Spielberg, affrontare l’oceano significava sfidare la natura stessa. Tra maltempo e difficoltà tecniche, nulla andò esattamente come pianificato.

Produzione travagliata: perché girare a Martha’s Vineyard fu un’impresa

Tempi, condizioni meteo e il famigerato animatronico

Le riprese si svolsero a Martha’s Vineyard e nel New England. Il mare agitato e l’acqua salata misero a dura prova gli strumenti tecnici.

Le riprese si prolungarono fino a 158 giorni , molto oltre i piani.

, molto oltre i piani. L’animatronico, soprannominato “Bruce”, spesso non funzionava in acqua salata.

Riscritture dell’ultimo minuto cambiarono scene fondamentali la notte prima delle riprese.

Cast, produzione e persone chiave

Il progetto fu sostenuto dai produttori Richard D. Zanuck e David Brown, che acquisirono i diritti del romanzo prima della pubblicazione. La sceneggiatura fu il risultato del lavoro di Benchley e Carl Gottlieb.

Cast principale : Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss.

: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss. Team creativo: la collaborazione tra Spielberg e la troupe fu determinante per completare il film.

Uscita, premi e l’eredità del film come blockbuster estivo

Il film uscì il 20 giugno 1975 e divenne immediatamente un fenomeno di pubblico. Grazie a una campagna promozionale innovativa, conquistò gli schermi estivi e trasformò il concetto di blockbuster.

Lo Squalo vinse tre premi Oscar e fu candidato come miglior film. Celebra oggi il suo 50º anniversario, con una riedizione che ha raccolto 8,1 milioni di dollari nel weekend di proiezione.

Il lascito culturale: come Jaws ha cambiato Hollywood

Il successo di Lo Squalo lanciò la carriera di Spielberg e inaugurò il ciclo dei grandi film estivi. Ancora oggi viene citato come esempio di marketing cinematografico efficace.

Ha definito nuovi standard per il pubblico estivo.

Ha mostrato l’importanza della colonna sonora per creare tensione.

Ha spinto gli studios a investire in campagne pubblicitarie su larga scala.

