Connor Storrie e Hudson Williams scherzano sulle scene nude viste dal pubblico nella serie

I due giovani protagonisti di Heated Rivalry hanno trasformato il palco dei Golden Globes 2026 in uno sketch divertente e autoironico. Tra battute sulle scene più intime della serie e riferimenti al pubblico che li ha già visti senza veli, Connor Storrie e Hudson Williams hanno catturato l’attenzione prima di consegnare un premio.
Sul palco ai Golden Globes: ironia e autoironia
Salgono sotto le note di un pezzo pop e aprono con sorriso: non è una premiazione come le altre per Connor Storrie e Hudson Williams. I due attori, ormai volti noti grazie alla serie, hanno spezzato la formalità della serata con battute sulle loro scene più caliente.
Hanno scherzato sul metodo per restare calmi in platea, citando le tecniche di respirazione e la sensazione imbarazzante di sapere che molte persone hanno già visto le loro scene più intime. La loro ironia ha strappato risate e ha reso il momento leggero, pur restando al centro dell’attenzione.
La conversazione sullo schermo: chi ha visto cosa
Il duo ha anche preso in giro lo spettro di chiunque li segua: allenatori, familiari e perfino giovani fan. Tra saluti scherzosi rivolti alle mamme e alle figlie presenti, il tono è rimasto giocoso ma diretto.
- Momenti di gioco: battute sulle riprese intime.
- Riferimenti familiari: saluti rivolti a madri e figlie in sala.
- Reazioni del pubblico: risate e applausi che hanno accompagnato la presentazione.
Vincitori della serata e altri nomi sul palco
Oltre alla coppia di Heated Rivalry, la serata ha celebrato attori e interpreti di rilievo. Tra i premi ricordati c’è la vittoria di Erin Doherty come miglior attrice non protagonista per il ruolo in “Adolescence”.
- Stephen Graham: premiato come attore protagonista in una serie limitata.
- Owen Cooper: vincitore come attore non protagonista, il più giovane nella storia della categoria.
Heated Rivalry: trama, personaggi e interpreti principali
La serie racconta la storia di due giocatori professionisti di hockey che vivono una relazione segreta lunga un decennio. È una narrazione che intreccia sport, identità e amore proibito.
Protagonisti e ruoli
- Connor Storrie interpreta Ilya Rozanov.
- Hudson Williams è Shane Williams.
Cast di supporto
- François Arnaud
- Robbie G.K.
- Christina Chang
- Dylan Walsh
- Nadine Bhabha
- Sophie Nélisse
Quando vederla in Italia: date e piattaforma
Dopo l’uscita negli Stati Uniti a fine novembre, Heated Rivalry arriverà in streaming in Italia su HBO Max il 13 febbraio 2026. La piattaforma Warner farà il suo debutto nel paese il 13 gennaio.
- Piattaforma: HBO Max
- Debutto Italia piattaforma: 13 gennaio 2026
- Debutto streaming della serie: 13 febbraio 2026
Impatto culturale e reazioni online
La serie ha generato conversazioni intense sui social. Le scene più esplicite hanno acceso discussioni su rappresentazione e visibilità.
- Discussioni social: commenti su contenuti e messaggi della serie.
- Visibilità degli attori: il successo li ha trasformati in volti riconoscibili a livello globale.
- Curiosità: meme, citazioni e clip virali che hanno amplificato l’interesse.
Articoli simili
- Will Hunting: Ben Affleck e Matt Damon ancora imbarazzati per il discorso agli Oscar
- Arctic Monkeys, nuova canzone dopo quattro anni per album benefico War Child con Jonathan Glazer
- Golden Globe 2026: tutti i vincitori e i premi principali
- Critics’ choice awards: Timothée Chalamet e gli altri vincitori
- Peacemaker: John Cena non era la prima scelta, James Gunn voleva una star del MCU
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.