Connor Storrie e Hudson Williams scherzano sulle scene nude viste dal pubblico nella serie

I due giovani protagonisti di Heated Rivalry hanno trasformato il palco dei Golden Globes 2026 in uno sketch divertente e autoironico. Tra battute sulle scene più intime della serie e riferimenti al pubblico che li ha già visti senza veli, Connor Storrie e Hudson Williams hanno catturato l’attenzione prima di consegnare un premio.

Sul palco ai Golden Globes: ironia e autoironia

Salgono sotto le note di un pezzo pop e aprono con sorriso: non è una premiazione come le altre per Connor Storrie e Hudson Williams. I due attori, ormai volti noti grazie alla serie, hanno spezzato la formalità della serata con battute sulle loro scene più caliente.

Hanno scherzato sul metodo per restare calmi in platea, citando le tecniche di respirazione e la sensazione imbarazzante di sapere che molte persone hanno già visto le loro scene più intime. La loro ironia ha strappato risate e ha reso il momento leggero, pur restando al centro dell’attenzione.

La conversazione sullo schermo: chi ha visto cosa

Il duo ha anche preso in giro lo spettro di chiunque li segua: allenatori, familiari e perfino giovani fan. Tra saluti scherzosi rivolti alle mamme e alle figlie presenti, il tono è rimasto giocoso ma diretto.

Momenti di gioco : battute sulle riprese intime.

: battute sulle riprese intime. Riferimenti familiari : saluti rivolti a madri e figlie in sala.

: saluti rivolti a madri e figlie in sala. Reazioni del pubblico: risate e applausi che hanno accompagnato la presentazione.

Vincitori della serata e altri nomi sul palco

Oltre alla coppia di Heated Rivalry, la serata ha celebrato attori e interpreti di rilievo. Tra i premi ricordati c’è la vittoria di Erin Doherty come miglior attrice non protagonista per il ruolo in “Adolescence”.

Stephen Graham : premiato come attore protagonista in una serie limitata.

: premiato come attore protagonista in una serie limitata. Owen Cooper: vincitore come attore non protagonista, il più giovane nella storia della categoria.

Heated Rivalry: trama, personaggi e interpreti principali

La serie racconta la storia di due giocatori professionisti di hockey che vivono una relazione segreta lunga un decennio. È una narrazione che intreccia sport, identità e amore proibito.

Protagonisti e ruoli

Connor Storrie interpreta Ilya Rozanov.

interpreta Ilya Rozanov. Hudson Williams è Shane Williams.

Cast di supporto

François Arnaud

Robbie G.K.

Christina Chang

Dylan Walsh

Nadine Bhabha

Sophie Nélisse

Quando vederla in Italia: date e piattaforma

Dopo l’uscita negli Stati Uniti a fine novembre, Heated Rivalry arriverà in streaming in Italia su HBO Max il 13 febbraio 2026. La piattaforma Warner farà il suo debutto nel paese il 13 gennaio.

Piattaforma: HBO Max

HBO Max Debutto Italia piattaforma: 13 gennaio 2026

13 gennaio 2026 Debutto streaming della serie: 13 febbraio 2026

Impatto culturale e reazioni online

La serie ha generato conversazioni intense sui social. Le scene più esplicite hanno acceso discussioni su rappresentazione e visibilità.

Discussioni social : commenti su contenuti e messaggi della serie.

: commenti su contenuti e messaggi della serie. Visibilità degli attori : il successo li ha trasformati in volti riconoscibili a livello globale.

: il successo li ha trasformati in volti riconoscibili a livello globale. Curiosità: meme, citazioni e clip virali che hanno amplificato l’interesse.

