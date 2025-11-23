Newsletter

Stephen King: i 10 film preferiti scelti dall’autore

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Ecco quali sono i 10 film preferiti di Stephen King
Stephen King ha appena condiviso su X la sua personale selezione di film preferiti, mettendo in luce titoli d’autore e classici del grande schermo. La scelta arriva mentre un’altra sua opera approda al cinema: l’adattamento del racconto che in Italia uscirà il 18 settembre come The Life of Chuck. Le nomination del maestro dell’horror non sono in ordine di preferenza e saltano agli occhi alcune assenze intenzionali.

La lista completa dei dieci film preferiti di Stephen King

Su X lo scrittore ha pubblicato i dieci titoli senza gerarchie. Di seguito li riportiamo con anno e regista.

  • Il salario della paura (William Friedkin, 1977)

  • Il padrino – Parte II (Francis Ford Coppola, 1975)

  • Getaway! (Sam Peckinpah, 1972)

  • Ricomincio da capo (Groundhog Day, Harold Ramis, 1994)

  • Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

  • Il tesoro della Sierra Madre (John Huston, 1942)

  • Lo squalo (Jaws, Steven Spielberg, 1975)

  • Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno (Martin Scorsese, 1973)

  • Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close Encounters of the Third Kind, Steven Spielberg, 1978)

  • La fiamma del peccato (Double Indemnity, Billy Wilder, 1944)

Perché alcune assenze sono significative

King ha scelto di escludere film tratti dai suoi romanzi.

  • Non compaiono quindi Misery non deve morire, Le ali della libertà (The Shawshank Redemption), Il miglio verde e Stand By Me.

  • La decisione sembra volontaria: evitare confronti con adattamenti legati al suo nome.

Cosa raccontano le scelte di King sul suo gusto cinematografico

Tra i titoli si nota una predilezione per i grandi maestri del cinema e i film che esplorano tensione, destino e moralità. La selezione spazia da noir e dramma a thriller e fantascienza.

Temi ricorrenti

  • Tensione psicologica e pericolo imminente (Il salario della paura, Lo squalo).

  • Riflessioni sul destino e la colpa (Il padrino – Parte II, La fiamma del peccato).

  • Elementi di meraviglia e contatto con l’ignoto (Incontri ravvicinati del terzo tipo).

Consigli per la serata ideale secondo lo scrittore

Se cercate ispirazione per una visione, la lista offre opzioni per diversi stati d’animo.

  • Per adrenalina pura: Il salario della paura o Lo squalo.

  • Per una notte di cinema classico: Casablanca o Il tesoro della Sierra Madre.

  • Per riflettere su colpa e ambizione: Il padrino – Parte II e La fiamma del peccato.

Reazioni pubbliche e lo spazio del dibattito

La condivisione su X ha suscitato commenti e confronti tra fan e critici. Molti hanno apprezzato la varietà delle proposte.

  • Alcuni follower hanno elencato i propri preferiti in risposta.

  • Altri hanno sottolineato come l’assenza dei film tratti dai suoi libri abbia reso la lista più neutra.

