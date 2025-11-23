Stephen King: i 10 film preferiti scelti dall’autore

Stephen King ha appena condiviso su X la sua personale selezione di film preferiti, mettendo in luce titoli d’autore e classici del grande schermo. La scelta arriva mentre un’altra sua opera approda al cinema: l’adattamento del racconto che in Italia uscirà il 18 settembre come The Life of Chuck. Le nomination del maestro dell’horror non sono in ordine di preferenza e saltano agli occhi alcune assenze intenzionali.

La lista completa dei dieci film preferiti di Stephen King

Su X lo scrittore ha pubblicato i dieci titoli senza gerarchie. Di seguito li riportiamo con anno e regista.

Il salario della paura (William Friedkin, 1977)

(William Friedkin, 1977) Il padrino – Parte II (Francis Ford Coppola, 1975)

(Francis Ford Coppola, 1975) Getaway! (Sam Peckinpah, 1972)

(Sam Peckinpah, 1972) Ricomincio da capo (Groundhog Day, Harold Ramis, 1994)

(Groundhog Day, Harold Ramis, 1994) Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

(Michael Curtiz, 1942) Il tesoro della Sierra Madre (John Huston, 1942)

(John Huston, 1942) Lo squalo (Jaws, Steven Spielberg, 1975)

(Jaws, Steven Spielberg, 1975) Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno (Martin Scorsese, 1973)

(Martin Scorsese, 1973) Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close Encounters of the Third Kind, Steven Spielberg, 1978)

(Close Encounters of the Third Kind, Steven Spielberg, 1978) La fiamma del peccato (Double Indemnity, Billy Wilder, 1944)

Perché alcune assenze sono significative

King ha scelto di escludere film tratti dai suoi romanzi.

Non compaiono quindi Misery non deve morire , Le ali della libertà (The Shawshank Redemption), Il miglio verde e Stand By Me .

, (The Shawshank Redemption), e . La decisione sembra volontaria: evitare confronti con adattamenti legati al suo nome.

Cosa raccontano le scelte di King sul suo gusto cinematografico

Tra i titoli si nota una predilezione per i grandi maestri del cinema e i film che esplorano tensione, destino e moralità. La selezione spazia da noir e dramma a thriller e fantascienza.

Temi ricorrenti

Tensione psicologica e pericolo imminente (Il salario della paura, Lo squalo).

Riflessioni sul destino e la colpa (Il padrino – Parte II, La fiamma del peccato).

Elementi di meraviglia e contatto con l’ignoto (Incontri ravvicinati del terzo tipo).

Consigli per la serata ideale secondo lo scrittore

Se cercate ispirazione per una visione, la lista offre opzioni per diversi stati d’animo.

Per adrenalina pura: Il salario della paura o Lo squalo .

o . Per una notte di cinema classico: Casablanca o Il tesoro della Sierra Madre .

o . Per riflettere su colpa e ambizione: Il padrino – Parte II e La fiamma del peccato.

Reazioni pubbliche e lo spazio del dibattito

La condivisione su X ha suscitato commenti e confronti tra fan e critici. Molti hanno apprezzato la varietà delle proposte.

Alcuni follower hanno elencato i propri preferiti in risposta.

Altri hanno sottolineato come l’assenza dei film tratti dai suoi libri abbia reso la lista più neutra.

