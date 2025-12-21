Album italiani in uscita 2026: lista aggiornata con date

Il 2026 promette di essere un anno denso per la musica italiana: uscite anticipate, progetti a sorpresa e il classico flusso di novità che ogni fan vuole avere sotto mano. Aggiorniamo qui le informazioni già note, per offrire una guida pratica e sempre aggiornata alle uscite discografiche italiane.
Stato degli aggiornamenti e note rapide
Aggiornamento: dati rilevati fino al 10 dicembre 2025.
Questo dossier viene aggiornato continuamente. Nuove date e annunci possono arrivare in qualsiasi momento. Consigliamo di tenere questa pagina nei preferiti per consultarla spesso.
Artisti attesi e uscite più chiacchierate
Tra le voci più calde che dovrebbero animare il 2026 troviamo nomi storici e protagonisti della scena contemporanea.
Progetti di alto profilo
- Laura Pausini — Si parla di un possibile seguito a Io canto, atteso con grande curiosità dai fan.
- Ultimo — Un nuovo album è probabile prima del grande evento allo stadio Tor Vergata.
- Carmen Consoli — Previsti due dischi che chiuderebbero una trilogia iniziata alla fine del 2025.
Sanremo e le uscite sincronizzate
Molti artisti tendono a pubblicare album in concomitanza con il Festival di Sanremo. Le candidature ufficiali influenzeranno le tempistiche e genereranno nuovi annunci.
Calendario mensile delle uscite (link attivi a pubblicazione)
I titoli elencati per mese diventeranno cliccabili man mano che le etichette ufficiali comunicheranno le date.
- Gennaio
- Febbraio
- Marzo
- Aprile
- Maggio
- Giugno
- Luglio
- Agosto
- Settembre
- Ottobre
- Novembre
- Dicembre
Ogni mese conterrà poi la lista delle uscite, con copertine, tracce e link alle piattaforme quando disponibili.
Uscite senza data definitiva
Esistono diversi progetti annunciati senza giorno preciso. Li manteniamo visibili in una sezione dedicata finché non riceviamo conferme ufficiali.
- Album annunciati in via informale o tramite social.
- Progetti in fase di registrazione senza calendario di rilascio.
- Riedizioni e special edition con date ancora da definire.
Come usare questa guida per restare aggiornato
Per non perdere un annuncio importante seguite questi consigli pratici.
- Salvate la pagina nei preferiti del browser.
- Controllate gli aggiornamenti settimanali: aggiungiamo nuovi dettagli regolarmente.
- Seguite gli account ufficiali degli artisti per notizie in tempo reale.
Formato delle schede album
Ogni scheda dell’album conterrà le informazioni essenziali, presentate in modo chiaro.
- Titolo e artista
- Data di uscita (quando nota)
- Etichetta e formato (CD, vinile, digitale)
- Tracce principali e collaborazioni
- Eventuali link per l’acquisto o lo streaming
Perché questa pagina è utile
Riunisce in un unico punto le novità della discografia italiana. Serve ai fan, ai media e agli addetti ai lavori per pianificare ascolti e coperture editoriali.

