Album italiani in uscita 2026: lista aggiornata con date

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Il 2026 promette di essere un anno denso per la musica italiana: uscite anticipate, progetti a sorpresa e il classico flusso di novità che ogni fan vuole avere sotto mano. Aggiorniamo qui le informazioni già note, per offrire una guida pratica e sempre aggiornata alle uscite discografiche italiane.

Stato degli aggiornamenti e note rapide

Aggiornamento: dati rilevati fino al 10 dicembre 2025.

Questo dossier viene aggiornato continuamente. Nuove date e annunci possono arrivare in qualsiasi momento. Consigliamo di tenere questa pagina nei preferiti per consultarla spesso.

Artisti attesi e uscite più chiacchierate

Tra le voci più calde che dovrebbero animare il 2026 troviamo nomi storici e protagonisti della scena contemporanea.

Progetti di alto profilo

  • Laura Pausini — Si parla di un possibile seguito a Io canto, atteso con grande curiosità dai fan.

  • Ultimo — Un nuovo album è probabile prima del grande evento allo stadio Tor Vergata.

  • Carmen Consoli — Previsti due dischi che chiuderebbero una trilogia iniziata alla fine del 2025.

Sanremo e le uscite sincronizzate

Molti artisti tendono a pubblicare album in concomitanza con il Festival di Sanremo. Le candidature ufficiali influenzeranno le tempistiche e genereranno nuovi annunci.

Calendario mensile delle uscite (link attivi a pubblicazione)

I titoli elencati per mese diventeranno cliccabili man mano che le etichette ufficiali comunicheranno le date.

  • Gennaio

  • Febbraio

  • Marzo

  • Aprile

  • Maggio

  • Giugno

  • Luglio

  • Agosto

  • Settembre

  • Ottobre

  • Novembre

  • Dicembre

Ogni mese conterrà poi la lista delle uscite, con copertine, tracce e link alle piattaforme quando disponibili.

Uscite senza data definitiva

Esistono diversi progetti annunciati senza giorno preciso. Li manteniamo visibili in una sezione dedicata finché non riceviamo conferme ufficiali.

  • Album annunciati in via informale o tramite social.

  • Progetti in fase di registrazione senza calendario di rilascio.

  • Riedizioni e special edition con date ancora da definire.

Come usare questa guida per restare aggiornato

Per non perdere un annuncio importante seguite questi consigli pratici.

  • Salvate la pagina nei preferiti del browser.

  • Controllate gli aggiornamenti settimanali: aggiungiamo nuovi dettagli regolarmente.

  • Seguite gli account ufficiali degli artisti per notizie in tempo reale.

Formato delle schede album

Ogni scheda dell’album conterrà le informazioni essenziali, presentate in modo chiaro.

  • Titolo e artista

  • Data di uscita (quando nota)

  • Etichetta e formato (CD, vinile, digitale)

  • Tracce principali e collaborazioni

  • Eventuali link per l’acquisto o lo streaming

Perché questa pagina è utile

Riunisce in un unico punto le novità della discografia italiana. Serve ai fan, ai media e agli addetti ai lavori per pianificare ascolti e coperture editoriali.

