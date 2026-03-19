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Pedro Almodóvar: stop ai film in inglese, il resto della carriera in Spagna

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Di : Martina Fabbri

Pedro Almodóvar stufo dei film in lingua inglese: "Il resto della mia carriera in Spagna"
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Durante un’intervista a El País, Pedro Almodóvar ha anticipato scelte decisive per la sua carriera: il nuovo film Bitter Christmas e la probabile fine degli esperimenti in lingua inglese. La notizia accende il dibattito sul futuro del regista e sul rapporto tra il suo cinema e l’industria hollywoodiana.

Perché Pedro Almodóvar sembra chiudere con l’inglese

Negli ultimi anni Almodóvar ha provato a lavorare fuori dalla Spagna. Ha diretto corti e un lungometraggio in inglese. Nonostante i riconoscimenti, ora preferisce tornare alla lingua madre.

  • Scelta culturale: il suo cinema nasce da radici spagnole molto forti.

  • Meccaniche produttive: trova i sistemi americani spesso troppo complessi.

  • Libertà creativa: in patria può gestire progetti con team più snelli.

Almodóvar ha spiegato che il modo di lavorare oltreoceano richiede strutture vaste e processi articolati. Per questo motivo, sente che il suo racconto funziona meglio in Spagna.

Bitter Christmas: trama, tono e protagonisti

Il nuovo film si concentra su una donna immersa nel lavoro che decide di staccare la spina dopo la morte della madre. Una fuga a Lanzarote diventa il punto di partenza per una storia che mescola realtà e finzione.

Il film utilizza un espediente meta-narrativo: le esperienze delle protagoniste iniziano a rispecchiare una storia scritta all’interno del film. È un dispositivo perfetto per il linguaggio di Almodóvar.

Cast principale

  • Leonardo Sbaraglia

  • Victoria Luengo

  • Patrick Criado

Almodóvar definisce Bitter Christmas in relazione al suo passato artistico. Il regista vede nel progetto affinità con Dolor y gloria, suggerendo continuità tematica con i suoi lavori più autobiografici.

Il bilancio dell’esperimento in lingua inglese

Negli ultimi anni sono arrivati corti come The Human Voice e Strange Way of Life, e il lungometraggio La stanza accanto con Tilda Swinton e Julianne Moore.

Quel percorso ha offerto risultati artistici importanti, compreso il Leone d’Oro a Venezia. Eppure Almodóvar sembra convinto che il futuro creativo si svolgerà principalmente in Spagna.

Cosa significa per il cinema spagnolo e per i fan

Il ritorno alla lingua madre ha ricadute pratiche e simboliche. Più produzione locale, storie radicate nella cultura spagnola e collaborazione con autori e attori del paese.

  • Più film in spagnolo: maggior presenza culturale internazionale.

  • Opportunità per talenti locali: attori e troupe potrebbero avere più spazio.

  • Stile riconoscibile: continuità estetica ed emotiva nelle sue opere.

I prossimi progetti: ritmo e programmazione

A 76 anni, Almodóvar non rallenta. Ha già annunciato l’intenzione di girare un nuovo film l’anno prossimo. La produzione si concentrerà probabilmente in Spagna e in spagnolo.

Questo suggerisce che, anche senza ulteriori esperimenti americani, il regista manterrà un ritmo produttivo intenso e una presenza costante nel panorama cinematografico europeo.

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