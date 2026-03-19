Pedro Almodóvar: stop ai film in inglese, il resto della carriera in Spagna

Durante un’intervista a El País, Pedro Almodóvar ha anticipato scelte decisive per la sua carriera: il nuovo film Bitter Christmas e la probabile fine degli esperimenti in lingua inglese. La notizia accende il dibattito sul futuro del regista e sul rapporto tra il suo cinema e l’industria hollywoodiana.

Perché Pedro Almodóvar sembra chiudere con l’inglese

Negli ultimi anni Almodóvar ha provato a lavorare fuori dalla Spagna. Ha diretto corti e un lungometraggio in inglese. Nonostante i riconoscimenti, ora preferisce tornare alla lingua madre.

Scelta culturale: il suo cinema nasce da radici spagnole molto forti.

il suo cinema nasce da radici spagnole molto forti. Meccaniche produttive: trova i sistemi americani spesso troppo complessi.

trova i sistemi americani spesso troppo complessi. Libertà creativa: in patria può gestire progetti con team più snelli.

Almodóvar ha spiegato che il modo di lavorare oltreoceano richiede strutture vaste e processi articolati. Per questo motivo, sente che il suo racconto funziona meglio in Spagna.

Bitter Christmas: trama, tono e protagonisti

Il nuovo film si concentra su una donna immersa nel lavoro che decide di staccare la spina dopo la morte della madre. Una fuga a Lanzarote diventa il punto di partenza per una storia che mescola realtà e finzione.

Il film utilizza un espediente meta-narrativo: le esperienze delle protagoniste iniziano a rispecchiare una storia scritta all’interno del film. È un dispositivo perfetto per il linguaggio di Almodóvar.

Cast principale

Leonardo Sbaraglia

Victoria Luengo

Patrick Criado

Almodóvar definisce Bitter Christmas in relazione al suo passato artistico. Il regista vede nel progetto affinità con Dolor y gloria, suggerendo continuità tematica con i suoi lavori più autobiografici.

Il bilancio dell’esperimento in lingua inglese

Negli ultimi anni sono arrivati corti come The Human Voice e Strange Way of Life, e il lungometraggio La stanza accanto con Tilda Swinton e Julianne Moore.

Quel percorso ha offerto risultati artistici importanti, compreso il Leone d’Oro a Venezia. Eppure Almodóvar sembra convinto che il futuro creativo si svolgerà principalmente in Spagna.

Cosa significa per il cinema spagnolo e per i fan

Il ritorno alla lingua madre ha ricadute pratiche e simboliche. Più produzione locale, storie radicate nella cultura spagnola e collaborazione con autori e attori del paese.

Più film in spagnolo: maggior presenza culturale internazionale.

maggior presenza culturale internazionale. Opportunità per talenti locali: attori e troupe potrebbero avere più spazio.

attori e troupe potrebbero avere più spazio. Stile riconoscibile: continuità estetica ed emotiva nelle sue opere.

I prossimi progetti: ritmo e programmazione

A 76 anni, Almodóvar non rallenta. Ha già annunciato l’intenzione di girare un nuovo film l’anno prossimo. La produzione si concentrerà probabilmente in Spagna e in spagnolo.

Questo suggerisce che, anche senza ulteriori esperimenti americani, il regista manterrà un ritmo produttivo intenso e una presenza costante nel panorama cinematografico europeo.

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