Spirit de Milan a rischio chiusura: petizione per salvarlo raggiunge quasi 20.000 firme

Una notizia che scuote la scena culturale milanese: lo storico spazio polifunzionale Spirit de Milan, attivo da oltre un decennio nella Bovisa, è costretto a sospendere le attività. La decisione arriva dopo la scadenza del contratto di locazione e il mancato accordo con la proprietà, lasciando aperti molti interrogativi sulla sorte del luogo e delle persone che lo animavano.

Perché lo spazio chiude: scadenza del contratto e stop alle proroghe

La chiusura è la conseguenza diretta della fine del contratto di affitto degli spazi nell’ex stabilimento delle Cristallerie Livellara. La proprietà non ha concesso alcuna proroga. Negli ultimi mesi la direzione del locale aveva cercato soluzioni alternative, ma non è stato possibile trovare un’intesa.

Il contesto è quello di un complesso di archeologia industriale nel cuore della Bovisa. Qui lo Spirit de Milan aveva insediato la sua programmazione dal 2015.

Un punto di riferimento per la musica e la vita sociale milanese

Nel corso degli anni lo spazio si è trasformato in un vero e proprio presidio culturale. Ha ospitato:

concerti dal vivo di generi diversi;

spettacoli teatrali e rassegne;

serate danzanti e momenti di socialità;

incontri dedicati alle tradizioni popolari.

Molti hanno visto nello Spirit un luogo capace di riconvertire un ex sito industriale in un centro di aggregazione autentico e partecipato.

Trattative, rinvii e ipotesi di vendita: la sequenza degli eventi

Le tappe principali

2015: avvio dell’attività all’interno delle Cristallerie Livellara. 2017: siglato un contratto di locazione su base pluriennale. 2020: durante il periodo di restrizioni, emergono contestazioni legali e l’intenzione della proprietà di vendere. anni successivi: vari tentativi di conciliazione e interlocuzioni con possibili acquirenti. ultime settimane: la proprietà sembra orientata verso un’altra trattativa, e la prosecuzione delle attività non è stata garantita.

In più occasioni la gestione dello spazio ha proposto acquirenti interessati a mantenere la vocazione culturale del locale. Le trattative non hanno però portato a un accordo definitivo.

Il dramma umano: lavoratori, artisti e il pubblico

La sospensione dell’attività riguarda direttamente circa 60 dipendenti e una comunità vasta di frequentatori e artisti. L’impatto sociale va oltre la perdita di posti di lavoro: si tratta della scomparsa di uno spazio dove molte persone si sentivano a casa.

La direzione dello spazio ha espresso profondo rammarico per i tempi e le modalità della decisione. Ora l’attenzione è rivolta al futuro del personale e alle prospettive per gli eventi che erano in calendario.

La crisi dei locali live: uno specchio nazionale

Il caso dello Spirit de Milan non è isolato. A livello nazionale molti piccoli club e circoli resistono tra difficoltà economiche e incertezza sulle sedi.

Da un lato il settore live mostra numeri rilevanti; dall’altro, la chiusura di molte realtà dimostra la fragilità del sistema, soprattutto per gli spazi che ospitano musicisti emergenti.

Come la città e i cittadini si stanno mobilitando

Gli utenti e gli appassionati hanno avviato iniziative per provare a fermare la chiusura. Sulla piattaforma Change.org è stata lanciata una petizione intitolata Lo Spirit de Milan non può chiudere, che chiede alla proprietà di riaprire il dialogo e valutare una soluzione transitoria.

Al momento la raccolta firme ha quasi raggiunto 20.000 adesioni. La mobilitazione sottolinea il valore simbolico e sociale del locale, riconosciuto anche dall’amministrazione comunale come una realtà di interesse pubblico.

Opzioni pratiche per sostenere lo spazio e la musica dal vivo

Firmare e condividere la petizione in rete;

Partecipare a iniziative e presidi organizzati dagli artisti locali;

Mettere in contatto realtà imprenditoriali interessate a mantenere la vocazione culturale;

Diffondere informazioni sui canali social e tra le comunità culturalmente attive.

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