Mickey Rourke rischia lo sfratto, lanciata raccolta fondi per salvarlo

Una raccolta fondi online sta cercando di evitare lo sfratto di Mickey Rourke dalla sua casa di Los Angeles. L’attore, noto per ruoli iconici, è ora al centro di una battaglia legale per affitti non pagati. Amici e fan hanno avviato un’iniziativa per mantenere l’abitazione e coprire le spese immediate.

La causa e l’accusa del proprietario

A fine dicembre il proprietario dell’immobile ha citato in giudizio Rourke. Secondo la denuncia, l’attore avrebbe accumulato arretrati vicini a 60 mila dollari. Si tratta di un bungalow in stile spagnolo con tre camere a sud di West Hollywood. Il rischio di sfratto è reale e la controversia è ora in mano ai tribunali.

La campagna GoFundMe che vuole fermare lo sfratto

Un’amica dell’attore ha aperto una pagina di raccolta fondi per pagare gli arretrati e impedire lo sfratto. L’iniziativa si chiama Help Mickey Rourke Stay in His Home. Secondo gli organizzatori, è nata con il consenso dello stesso Rourke.

Numeri e obiettivi della raccolta

Obiettivo fissato: 100.000 dollari .

. Importo raccolto finora: oltre 53.000 dollari .

. Somma necessaria per saldare gli arretrati stimati: circa 60.000 dollari.

L’organizzatrice, Liya-Joelle Jones, ha raccontato ai media che molte persone si stanno mobilitando. Ha definito la risposta della comunità particolarmente commovente. L’intento è chiaro: coprire le spese abitative immediate e scongiurare lo sfratto.

Perché la vicenda ha attirato attenzione pubblica

La storia unisce elementi di celebrità, problemi economici e solidarietà online. I social media hanno amplificato la notizia e la campagna ha ricevuto visibilità rapida. Molti fan ricordano il contributo artistico dell’attore e vogliono aiutarlo a mantenere la casa a Los Angeles.

Il profilo artistico di Mickey Rourke

Mickey Rourke è una figura controversa e amata del cinema americano. Ha raggiunto la fama negli anni Ottanta e Novanta con ruoli che sono rimasti nella memoria del pubblico. Tra le sue interpretazioni più celebri:

Diner di Barry Levinson;

Rumble Fish di Francis Ford Coppola;

9 settimane e ½ accanto a Kim Basinger;

Una nuova popolarità con Sin City e Iron Man 2;

La candidatura all’Oscar per The Wrestler.

Negli ultimi anni il suo lavoro si è concentrato soprattutto su produzioni direct-to-video.

La casa, il contratto e gli ultimi episodi pubblici

Rourke avrebbe firmato il contratto d’affitto lo scorso marzo. L’abitazione, risalente agli anni Quaranta, fu in passato dimora dello scrittore Raymond Chandler. Ad aprile l’attore ha partecipato a Celebrity Big Brother UK. Ha lasciato il programma dopo polemiche su linguaggio e comportamenti, episodi che lui stesso ha poi riconosciuto.

