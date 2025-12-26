Newsletter

Speedcat: nuove silhouette delle scarpe, colori e dettagli dei modelli

Ecco le nuove silhouette della Speedcat
PUMA riscrive la propria storia con la Speedcat, presentando tre nuove interpretazioni che mescolano heritage e dettagli contemporanei. La collezione porta proporzioni riviste, materiali premium e una palette in suede marrone con riflessi metallici, pensata per rimodellare l’icona in chiave moderna.

Le tre versioni: forma, funzione e stile

Il pacchetto propone tre silhouette distinte, ognuna con un carattere preciso. Sono nate per dialogare con gusti diversi, restando fedeli allo spirito della Speedcat.

  • Speedcat Wedge: reinterpreta l’altezza con un tacco nascosto, alterando le proporzioni senza tradire la linea originale.

  • Speedcat Ballet: si ispira al mondo della danza e adotta una chiusura a fascia moderna per un fitting più sartoriale.

  • Speedcat OG: mantiene le forme del modello del 1999, pensata per chi cerca autenticità e nostalgia.

Dettagli tecnici e materiali

La collezione insiste sulla qualità delle superfici. Lo suede soft brown è il protagonista, abbinato ad inserti metallici che illuminano la tomaia. La costruzione punta su comfort e look curato.

La campagna: movimento e improvvisazione

La campagna fotografica mette la sneaker al centro di uno spazio neutro che cambia con ogni gesto. Il set diventa un palcoscenico dove si alternano azione e quiete.

Dietro l’immagine ci sono professionisti che interpretano il concept: la stylist Lea Waldberg, la ballerina Madeline Woo e la fotografa Renata Kats. Insieme trasformano la sneaker in un elemento narrativo, capace di raccontare linguaggi corporei diversi.

Un approccio visivo nato dall’improvvisazione

Il registro fotografico privilegia gesti spontanei e pose non convenzionali. L’obiettivo è mostrare la scarpa come estensione di un movimento, non solo come oggetto di moda.

Varianti extra e finiture

Oltre alle tre silhouette principali, la linea include versioni aggiuntive pensate per ampliare le possibilità di styling.

  • Speedcat Premium: materiali ancora più ricercati e dettagli raffinati.

  • Una seconda versione della Ballet: variazioni di applicazione e finitura per un look più femminile o più urbano.

Le combinazioni cromatiche ruotano attorno al marrone scamosciato, con accenti argento che richiamano i riflessi metallici presenti su tomaie e finiture.

Perché l’icona torna a vivere

Questo rilancio dimostra come un modello storico possa adattarsi a nuovi contesti. La riedizione non è una semplice riproposizione, ma un esercizio di reinterpretazione.

  • Heritage: la OG conserva i tratti distintivi della versione del 1999.

  • Innovazione: la Wedge e la Ballet introducono soluzioni estetiche e funzionali.

  • Versatilità: palette e materiali permettono abbinamenti sia casual sia più formali.

Come si inserisce nel mercato attuale

La nuova famiglia Speedcat punta a catturare l’attenzione di chi cerca sneakers con storia e personalità. Il mix tra nostalgia e aggiornamento tecnico rende la proposta attrattiva per diverse generazioni.

La comunicazione, focalizzata sul movimento e sull’espressività, rafforza il posizionamento del prodotto come oggetto culturale oltre che moda.

