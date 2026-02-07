Newsletter

Connettersi

Puma Daniëlle Cathari: nuove sneakers con texture morbida

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

La texture morbida delle nuove PUMA di Daniëlle Cathari
WhatsApp

Una nuova collaborazione tra moda e calzatura rinnova due silhouette storiche: PUMA affida Suede e Speedcat alla creatività di Daniëlle Cathari, che le trasforma in oggetti tattici e poetici, ispirati a paesaggi nascosti e materiali vivi.

Due classici PUMA con una rilettura sensoriale

La partnership prende spunto da due modelli leggenda del marchio. Qui la memoria del brand resta riconoscibile, ma l’approccio punta sull’intimità sensoriale.

  • Suede: reinterpretata con una presenza materica intensa.

  • Speedcat: alleggerita nello spirito ma arricchita di dettagli organici.

Materiali al centro: suede e rilievi che invitano al tatto

Il suede diventa protagonista assoluto. La pelle ha finiture morbide e vellutate che trasformano ogni scarpa in un oggetto da esplorare.

I rilievi non sono decorazioni casuali. Richiamano forme naturali, come piccole escrescenze e superfici che sembrano vive.

I riferimenti naturali: funghi, terra e texture organiche

L’estetica si ispira a elementi sotterranei e a organismi che spesso restano invisibili.

  • Colori ispirati a cappelle fungine e muschi.

  • Texture che ricordano superfici terrestri umide e stratificate.

  • Particolari in rilievo che suggeriscono vegetazione minuta o occhi di insetti.

Tonalità e combinazioni cromatiche pensate per l’impatto

Le nuance sono scelte per evocare un’atmosfera naturale più che per suscitare nostalgia.

  • Una variante Suede in rosso profondo, calda e avvolgente.

  • Una Speedcat in tonalità dusty moss, morbida e sfumata.

Dettagli tecnici e opzioni di personalizzazione

Oltre all’aspetto estetico, i modelli mantengono elementi funzionali che parlano dell’eredità PUMA.

  • Suola in gomma tradizionale PUMA.

  • Logo Cathari inciso sulle linguette, discreto ma riconoscibile.

  • Allacciature intercambiabili per cambiare l’estetica rapidamente.

Come cambia l’esperienza d’uso

Le texture e le opzioni di styling invitano a trattare la sneaker come un capo espressivo.

Il percorso creativo di Daniëlle Cathari

La designer olandese porta nel progetto un bagaglio fatto di sartoria e sportswear. La sua esperienza spazia dal footwear al womenswear.

  • Formazione in tailoring e design ad Amsterdam.

  • Collaborazioni precedenti con grandi brand di sportswear.

  • Ruolo come creative director e lavoro con il suo marchio, CATHARI.

La campagna: immagini che privilegiano la contemplazione

La comunicazione visiva evita l’azione e la performance. Le foto mostrano le scarpe in contesti calmi e meditativi.

L’intento è suggerire una sensibilità estetica nuova, che unisce heritage e sperimentazione tattile.

Chi può essere interessato a questa release

Il progetto parla a più pubblici: collezionisti, amanti del design e chi cerca sneaker con una forte impronta estetica.

  • Appassionati di heritage PUMA che vogliono qualcosa di diverso.

  • Chi guarda alla moda come racconto sensoriale.

  • Consumatori che apprezzano materiali ricercati e dettagli artigianali.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Salomon XT-Quest OAMC: scarpe che segnano il ritorno al trail tech delle origini

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly