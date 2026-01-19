Balenciaga x NBA: prima collaborazione firmata da Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli firma la prima grande collaborazione del suo incarico a Balenciaga: una fusione con la NBA che ripensa l’activewear per l’Autunno 2026. La proposta non cerca il cliché sportivo. Trasforma l’immaginario del basket in tagli sartoriali, volumi studiati e materiali dai contrasti netti.

Un ponte tra alta moda e cultura urbana

La collezione agisce come un ponte tra due mondi. Da un lato la tradizione di Balenciaga. Dall’altro il linguaggio visivo della pallacanestro. Il risultato è una collezione che parla di appartenenza, identità e movimento.

Balenciaga x NBA non è una semplice capsule.

non è una semplice capsule. È un esperimento che reinterpreta divise e simboli sportivi.

L’approccio favorisce abiti pensati per l’uso quotidiano.

Tagli, volumi e comfort ridefiniscono il lusso sportivo

Il concept mette il comfort al centro. Le silhouette sono morbide ma strutturate. Il layering diventa funzionale, non solo estetico. I capi sono concepiti per accompagnare il corpo nel movimento di tutti i giorni.

Punti chiave delle silhouette

Spalle morbide e proporzioni sovradimensionate.

Stratificazioni studiate per il dinamismo urbano.

Materiali che combinano performance e senso tattile.

Segni visivi: loghi, palette e dettagli

I riferimenti all’NBA emergono in modo narrativo. Loghi e cromie non sono semplici ornamenti. Servono a raccontare storie di comunità e appartenenza. La palette alterna tonalità sportive a nuance più sofisticate.

Uso calibrato dei loghi come elemento identitario.

Palette che bilancia colori iconici e toni neutri.

Dettagli delle divise tradotti in costruzioni sartoriali.

Materiali e tecniche: tra prestazione e sartoria

La ricerca materiale è un asse portante della collezione. Tessuti tecnici si sposano con lane e drappeggi. Il risultato è concreto: capi performanti, con un’impronta sartoriale riconoscibile.

Materiali in evidenza

Tessuti tecnici trattati per vestibilità e resistenza. Fibre naturali usate per struttura e caduta. Finiture che enfatizzano il movimento e il comfort.

Il dialogo con la storia di Balenciaga e l’eredità recente

La collezione non cancella il passato. Si misura con l’heritage del brand e con l’impronta lasciata da Demna Gvasalia. Il riferimento alla strada e alla cultura urbana resta vivo, ma qui assume una nuova grammatica.

Rispetto per la tradizione strutturale del marchio.

Continuità con l’estetica che ha reso Balenciaga riconoscibile oggi.

Rinnovamento attraverso una visione inclusiva e umana.

Cosa significa per il futuro dell’activewear di lusso

Con questa collaborazione, Pierpaolo Piccioli propone una visione pratica e poetica dell’activewear. Il lusso non è più solo status. Diventa uno strato performante della vita urbana. Questo cambio di prospettiva apre nuovi scenari per il mercato.

La sfida sarà dimostrare che la fusione tra istituzione sportiva e alta sartoria può durare oltre il lancio. Se l’equilibrio regge, la moda sportiva di lusso potrebbe ridefinire codici e aspettative.

