Newsletter

Connettersi

Balenciaga x NBA: prima collaborazione firmata da Pierpaolo Piccioli

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Balenciaga x NBA: la prima collab firmata da Pierpaolo Piccioli
WhatsApp

Pierpaolo Piccioli firma la prima grande collaborazione del suo incarico a Balenciaga: una fusione con la NBA che ripensa l’activewear per l’Autunno 2026. La proposta non cerca il cliché sportivo. Trasforma l’immaginario del basket in tagli sartoriali, volumi studiati e materiali dai contrasti netti.

Un ponte tra alta moda e cultura urbana

La collezione agisce come un ponte tra due mondi. Da un lato la tradizione di Balenciaga. Dall’altro il linguaggio visivo della pallacanestro. Il risultato è una collezione che parla di appartenenza, identità e movimento.

  • Balenciaga x NBA non è una semplice capsule.

  • È un esperimento che reinterpreta divise e simboli sportivi.

  • L’approccio favorisce abiti pensati per l’uso quotidiano.

Tagli, volumi e comfort ridefiniscono il lusso sportivo

Il concept mette il comfort al centro. Le silhouette sono morbide ma strutturate. Il layering diventa funzionale, non solo estetico. I capi sono concepiti per accompagnare il corpo nel movimento di tutti i giorni.

Punti chiave delle silhouette

  • Spalle morbide e proporzioni sovradimensionate.

  • Stratificazioni studiate per il dinamismo urbano.

  • Materiali che combinano performance e senso tattile.

Segni visivi: loghi, palette e dettagli

I riferimenti all’NBA emergono in modo narrativo. Loghi e cromie non sono semplici ornamenti. Servono a raccontare storie di comunità e appartenenza. La palette alterna tonalità sportive a nuance più sofisticate.

  • Uso calibrato dei loghi come elemento identitario.

  • Palette che bilancia colori iconici e toni neutri.

  • Dettagli delle divise tradotti in costruzioni sartoriali.

Materiali e tecniche: tra prestazione e sartoria

La ricerca materiale è un asse portante della collezione. Tessuti tecnici si sposano con lane e drappeggi. Il risultato è concreto: capi performanti, con un’impronta sartoriale riconoscibile.

Materiali in evidenza

  1. Tessuti tecnici trattati per vestibilità e resistenza.

  2. Fibre naturali usate per struttura e caduta.

  3. Finiture che enfatizzano il movimento e il comfort.

Il dialogo con la storia di Balenciaga e l’eredità recente

La collezione non cancella il passato. Si misura con l’heritage del brand e con l’impronta lasciata da Demna Gvasalia. Il riferimento alla strada e alla cultura urbana resta vivo, ma qui assume una nuova grammatica.

  • Rispetto per la tradizione strutturale del marchio.

  • Continuità con l’estetica che ha reso Balenciaga riconoscibile oggi.

  • Rinnovamento attraverso una visione inclusiva e umana.

Cosa significa per il futuro dell’activewear di lusso

Con questa collaborazione, Pierpaolo Piccioli propone una visione pratica e poetica dell’activewear. Il lusso non è più solo status. Diventa uno strato performante della vita urbana. Questo cambio di prospettiva apre nuovi scenari per il mercato.

La sfida sarà dimostrare che la fusione tra istituzione sportiva e alta sartoria può durare oltre il lancio. Se l’equilibrio regge, la moda sportiva di lusso potrebbe ridefinire codici e aspettative.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Father Mother Sister Brother: film di Natale perfetto per chi teme le feste in famiglia

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly