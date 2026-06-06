Filarmonica di Berlino: Han Kang legge la scatola delle lacrime il 7 settembre

La Filarmonica di Berlino sorprende il pubblico annunciando un nuovo festival letterario che unisce musica e prosa. La prima serata vedrà protagonista la scrittrice sudcoreana Han Kang, che il 7 settembre presenterà la sua opera più recente insieme ai musicisti dell’orchestra.

Un festival che fonde parole e suoni

L’iniziativa nasce per esplorare il dialogo tra letteratura e musica. La Filarmonica di Berlino amplia il suo calendario con appuntamenti che puntano sulla contaminazione culturale. L’obiettivo è attrarre lettori, appassionati di musica e nuovi pubblici.

Formato: letture pubbliche accompagnate da interventi musicali.

Pubblico: ampio, dalla comunità locale ai visitatori internazionali.

Durata: la rassegna si sviluppa in una serie di incontri distribuiti nell’anno.

La serata inaugurale: Han Kang e la sua nuova opera

Per l’apertura è stata scelta una voce internazionale di grande rilievo. Han Kang salirà sul palco per una lettura della sua ultima proposta letteraria. L’appuntamento è fissato per il 7 settembre.

I musicisti della Filarmonica accompagneranno alcuni brani scelti. Questo connubio vuole amplificare le immagini e le emozioni del testo. L’intento è creare un’esperienza immersiva, a metà tra concerto e reading.

Cos’aspettarsi dalla performance

Selezione di letture tratte da La scatola delle lacrime .

. Interventi musicali pensati come commento emotivo.

Momenti di silenzio e ascolto intensificati dall’acustica della sala.

Chi è Han Kang e perché è importante

Han Kang è una figura riconosciuta nel panorama letterario mondiale. È nota per uno stile delicato ma incisivo. I suoi testi affrontano temi come dolore, memoria e identità.

Scrittura caratterizzata da immagini poetiche.

Capacità di raccontare il trauma con sobrietà.

Pubblico internazionale e traduzioni in molte lingue.

Informazioni pratiche per partecipare

L’evento si svolgerà nella sede della Filarmonica di Berlino. I dettagli logistici saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’orchestra.

Data: 7 settembre .

. Biglietti: vendita online e presso le casse del teatro.

Consigli: arrivare in anticipo per trovare posto e godere dell’atmosfera pre-concerto.

Perché questo incontro conta per la scena culturale

La proposta segna una tendenza: le istituzioni musicali cercano nuovi linguaggi per raccontarsi. Integrare la letteratura amplia la fruizione culturale e crea sinergie.

Favorisce la partecipazione di pubblici diversi.

Stimola collaborazioni tra artisti di settori distinti.

Rinnova l’offerta culturale della città e della stagione concertistica.

Cosa potrebbero aspettarsi i partecipanti

Chi assisterà avrà modo di vivere una serata multisensoriale. Parole e suoni si intrecceranno per amplificare i temi del libro. L’evento promette momenti intensi e riflessivi.

Atmosfera raccolta e coinvolgente.

Interazione tra voce narrante e tessuto sonoro.

Possibilità di approfondire l’opera attraverso incontri collaterali.

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