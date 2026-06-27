Radio Italia Live Palermo 2026: Achille Lauro, Fedez e il cast completo

Palermo si prepara a una serata di musica gratuita che promette di riunire nomi noti e talenti emergenti. Il grande palco del Foro Italico sarà ancora una volta il cuore della festa, con un cast variegato accompagnato dall’orchestra della casa radiofonica.
Quando e dove: data, orario e sede dell’evento
L’appuntamento è fissato per domenica 28 giugno 2026 al Foro Italico di Palermo. L’inizio è previsto per le ore 20:40. L’evento è ad ingresso gratuito, ma servirà l’accredito.
Artisti in scaletta: il cast ufficiale atteso a Palermo
Sul palco si alterneranno interpreti di generazioni diverse. Tra i nomi confermati ci sono:
- Achille Lauro
- Bambole di Pezza
- Serena Brancale
- Ernia
- Fedez
- Francesco Gabbani
- Irama
- Elettra Lamborghini
- Marco Masini
- Ermal Meta
- Pinguini Tattici Nucleari
- Sal Da Vinci
Nel palco dedicato a Radio Italia Trend x Spotify è prevista l’esibizione di Samurai Jay.
Orchestra, direzione e conduzione: chi firma la serata
La musica sul palco sarà sostenuta dalla Radio Italia Live Orchestra, guidata dal Maestro Bruno Santori. L’organizzazione è a cura di Radio Italia insieme al Comune di Palermo.
Voci e momenti speciali
- Sigla live affidata a Saturnino
- Anteprima a cura di Luca Ward
- Conduzione a rotazione con giornalisti e speaker della rete:
- Giuditta Arecco
- Daniela Cappelletti
- Marco Falivelli
- Francesca Leto
- Mauro Marino
- Enzo Miccio
- Paoletta
- Emiliano Picardi
Il presidente di Radio Italia, Mario Volanti, ha sottolineato l’entusiasmo per il ritorno dell’evento e l’attesa per una serata di musica condivisa dal pubblico.
Come ottenere l’accredito gratuito: istruzioni e scadenze
Per entrare al concerto è necessario richiedere l’accredito su TicketOne fino a esaurimento posti.
- Accrediti aperti dalle ore 12:00 di lunedì 15 giugno 2026.
- Massimo due accrediti per utente.
- Posti per persone con disabilità motoria e accompagnatore disponibili solo su richiesta, dalle ore 12:00 di mercoledì 17 giugno 2026, tramite il sito di Radio Italia.
L’organizzazione avvisa di evitare acquisti non ufficiali: l’accesso resta gratuito e gli accrediti non vanno comprati.
Diretta e diffusione: come seguire il concerto se non si è a Palermo
La serata sarà trasmessa in diretta su più canali. Potrai seguire l’evento su:
- Radio Italia
- Radio Italia TV
- Sky Uno
- NOW
- TV8
- Il sito ufficiale e le app di Radio Italia
- Il canale YouTube ufficiale
Informazioni pratiche per il pubblico e accessibilità
L’area prato sarà divisa in due settori con ingressi separati. Chi ha esigenze di accesso agevolato deve seguire le procedure indicate per gli accrediti dedicati.
Si consiglia di presentarsi in anticipo per i controlli e di seguire le indicazioni del personale per una fruizione serena dell’evento.
Articoli simili
- RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 raddoppia: inaugurazione al Foro Italico
- Capodanno in musica 2026: scaletta e cantanti stasera su Canale 5
- Concerto del primo maggio 2026: Geolier, Frah Quintale, Birthh e Delia nel cast
- Nevermind Music Fest 2026 a Bellinzona: Elisa e Kid Yugi, date e concerti
- Capodanno Rai 1 2026: scaletta, cantanti e ospiti di l’anno che verrà
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.