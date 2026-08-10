Audi Q9 suv sette posti con motori mild hybrid, in futuro anche versione plug-in

Audi presenta la sua nuova ammiraglia SUV, un veicolo imponente pensato per chi cerca spazio, tecnologia e comfort di livello superiore. Con misure generose e soluzioni di bordo avanzate, la Q9 punta a ridefinire le aspettative nel segmento delle sette posti.

Dimensioni, abitabilità e disposizione dei posti

La Q9 misura 5,31 metri in lunghezza e sfrutta un passo di 3,14 metri. Questo incremento rispetto alla Q7 consente più spazio nella seconda e nella terza fila.

Configurazione standard a sette posti, con seconda fila 35:30:35.

Opzione a sei posti con due poltrone singole centrali, climatizzate e regolabili elettricamente.

Accesso facilitato grazie a sedili che si inclinano in avanti (comfort entry).

Il volume di carico è notevole: 850 litri con sette persone a bordo e 832 litri nella versione a sei posti.

Caratteristiche esterne e sistemi pratici di accesso

Le porte si aprono elettricamente e arrivano fino a 90 gradi. Sensori dedicati rilevano ostacoli e interrompono il movimento.

Controllo remoto via app myAudi.

Sistemi di sicurezza che impediscono aperture in condizioni pericolose.

Il tetto panoramico è il più grande mai montato su un’Audi, con una superficie apribile di 1,5 m². È possibile scegliere una copertura elettrocromatica per schermare la luce solare e i raggi UV.

Audio, comfort e lusso in cabina

La Q9 propone un impianto Bang & Olufsen 4D che abbina suono e luce dinamica. Gli altoparlanti nei poggiatesta e gli attuatori nei sedili aggiungono sensazioni tattili al sistema audio.

22 altoparlanti

Potenza totale dell’impianto: 1.360 W

Infotainment, connettività e assistente vocale avanzato

L’elettronica si basa sull’architettura E3 1.2. Il cockpit digitale è composto da tre display di grandi dimensioni.

Audi virtual cockpit plus da 12,3” per il guidatore.

per il guidatore. Schermo OLED curvo da 14,5” per il sistema multimediale.

per il sistema multimediale. Display da 12,3” per il passeggero anteriore.

Il sistema operativo è Android Automotive OS. L’assistente vocale può integrare anche funzionalità evolute con l’uso di ChatGPT.

Optional: dashcam integrata con registrazione in 4K.

Praticità nella ricarica e connettività a bordo

Due basi wireless Qi 2.2 da 25 W con raffreddamento.

con raffreddamento. USB-C da 60 W nella seconda fila e 100 W nella terza.

nella seconda fila e nella terza. Selettore del cambio posizionato sul piantone dello sterzo per liberare la console centrale.

Sistemi di assistenza alla guida e sicurezza attiva

La Q9 monta un pacchetto di assistenza evoluto, con controllo della distanza e mantenimento della corsia. Una telecamera interna monitora lo stato del conducente.

Se il conducente non risponde, l’emergency assist può intervenire. Il sistema frena, sposta il veicolo verso la corsia di emergenza e lo arresta. Attiva le quattro frecce e la chiamata automatica di soccorso.

L’avviso di uscita protegge i passeggeri: se rileva traffico in avvicinamento può bloccare temporaneamente l’apertura delle porte.

Motorizzazioni al lancio e tecnologia mild hybrid

All’arrivo sul mercato la gamma è composta da due V6 3.0 TDI con sistema mild hybrid a 48 V.

Versione da 245 CV e 500 Nm .

e . Versione da 299 CV e 630 Nm.

Il sistema mild hybrid plus include un generatore elettrico integrato nella trasmissione, una batteria al litio-ferro-fosfato da 1,7 kWh e un alternatore-starter a cinghia.

Supporto elettrico fino a 24 CV e 370 Nm .

e . Recupero di energia in decelerazione fino a 25 kW.

Un compressore elettrico collabora con il turbocompressore tradizionale. Può arrivare a 90.000 giri/min in 250 ms, anticipando la risposta del turbo. La pressione massima di sovralimentazione raggiunge 3,6 bar.

In seguito saranno introdotti un V6 3.0 TFSI a benzina e due versioni plug-in hybrid con livelli di potenza differenti.

Sospensioni, dinamica e componenti meccaniche

La Q9 monta di serie sospensioni pneumatiche adattive che modulano l’altezza di marcia su un intervallo di 90 mm. Il retrotreno può essere abbassato di 62 mm per agevolare il carico.

Lo sterzo integrale migliora maneggevolezza e stabilità. Fino a 60 km/h le ruote posteriori sterzano in senso opposto a quelle anteriori con un angolo massimo di 5°.

La trazione quattro è dotata di un differenziale centrale autobloccante con precarico. L’impianto frenante prevede dischi anteriori da 400 mm con pinze a sei pistoncini e dischi posteriori da 350 mm.

Consumi, produzione e listini per l’Italia

Audi dichiara consumi compresi tra 7,3 e 7,9 l/100 km per la TDI da 245 CV. La versione da 299 CV si posiziona tra 7,4 e 8,0 l/100 km.

La Q9 sarà prodotta nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia. L’arrivo nelle concessionarie italiane è programmato per il quarto trimestre.

Prezzo di partenza per la 245 CV: 116.900 euro .

. Prezzo di partenza per la 299 CV: 119.600 euro .

. Allestimenti annunciati per l’Italia: Business Advanced, S line e Identity.

Articoli simili

Vota questo articolo