Polestar lancia la versione SUV della Polestar 4, pensata per chi cerca un elettrico dal profilo coupé ma con più spazio e funzioni pratiche per viaggiare. La casa svedese mantiene la piattaforma SEA e il carattere sportivo, ma modifica la coda e arricchisce la dotazione con soluzioni orientate all’uso quotidiano.
Linee e spazio: come cambia la silhouette della Polestar 4 SUV
Il nuovo modello adotta una coda più verticale rispetto alla Coupé. Questo intervento mira ad aumentare l’abitabilità e la capacità di carico.
- La linea del tetto è più regolare per aumentare lo spazio sopra la testa.
- La seconda fila guadagna circa 2,5 cm di spazio per la testa.
- Al posto del lunotto “a filo” della coupé, la SUV monta un lunotto tradizionale.
- Lo specchietto retrovisore convenzionale è di serie; lo specchio digitale resta disponibile come optional.
La scelta stilistica si traduce in numeri concreti: la capacità totale dichiarata, considerando vano anteriore e posteriore, raggiunge 1.680 litri.
- Bagagliaio fino agli schienali: 530 litri.
- Bagagliaio fino al tetto: 655 litri.
- Con sedili posteriori abbattuti 60/40: 1.665 litri.
Motori, batterie e autonomia: le opzioni disponibili
La gamma si basa su una batteria da 100 kWh e offre due configurazioni di potenza.
- Rear Motor: 200 kW (circa 272 CV) e 343 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in 7,3 secondi. Autonomia fino a 630 km.
- Dual Motor: trazione integrale, 400 kW (circa 544 CV) e 686 Nm. 0-100 km/h in 3,9 secondi. Autonomia fino a 600 km.
Le capacità di ricarica prevedono la ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW e in alternata fino a 22 kW.
Dotazioni per campeggio e uso portatile: V2L e Camping Mode
Polestar ha pensato a chi sfrutta l’auto come fonte di energia durante i viaggi. Tra le novità troviamo il sistema Vehicle-to-Load e una modalità dedicata al campeggio.
- V2L (Vehicle-to-Load): permette di alimentare dispositivi esterni in corrente alternata con una potenza fino a 3,3 kW tramite adattatore.
- Camping Mode: una funzione che mantiene attivi climatizzazione, intrattenimento e luci quando l’auto è parcheggiata.
- I controlli della modalità campeggio sono accessibili anche dai display posteriori.
- Alimentazione esterna disponibile anche tramite porte USB-C e presa da 12 V.
Per gli appassionati di audio è previsto come optional un impianto Harman Kardon Premium Sound con 12 altoparlanti e amplificatore da 1.400 W.
Interni, pacchetti e finiture: differenze tra versioni
Gli interni aiutano a distinguere le versioni della SUV.
- La Rear Motor ha una configurazione interna completamente nera.
- La Dual Motor introduce dettagli dorati su cinture e selettore rotativo.
- Il Performance Pack porta gli inserti alla finitura Swedish Gold, per un look più sportivo e distintivo.
Di serie la Polestar 4 SUV monta un nuovo tetto panoramico in vetro, più ampio rispetto alla coupé. In opzione è disponibile una versione elettrocromica che permette di regolare la trasparenza dal display centrale.
Produzione, prezzi e disponibilità in Europa
La produzione della Polestar 4 SUV è già avviata nello stabilimento di Busan, Corea del Sud. Le prime consegne in Europa sono previste nel quarto trimestre.
- Prezzo di partenza Rear Motor: 55.900 euro.
- Dual Motor: 62.900 euro.
- Versione con Performance Pack: 73.900 euro.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.