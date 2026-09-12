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Polestar 4 SUV: fino a 630 km di autonomia e più spazio

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Di : Serena Gualtieri

Polestar 4 SUV: fino a 630 km di autonomia e più spazio
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Polestar lancia la versione SUV della Polestar 4, pensata per chi cerca un elettrico dal profilo coupé ma con più spazio e funzioni pratiche per viaggiare. La casa svedese mantiene la piattaforma SEA e il carattere sportivo, ma modifica la coda e arricchisce la dotazione con soluzioni orientate all’uso quotidiano.

Linee e spazio: come cambia la silhouette della Polestar 4 SUV

Il nuovo modello adotta una coda più verticale rispetto alla Coupé. Questo intervento mira ad aumentare l’abitabilità e la capacità di carico.

Spazio posteriore della SUV con bagagliaio aperto e schienali posteriori
La coda più verticale aumenta la capacità di carico e lo spazio per la testa.

  • La linea del tetto è più regolare per aumentare lo spazio sopra la testa.

  • La seconda fila guadagna circa 2,5 cm di spazio per la testa.

  • Al posto del lunotto “a filo” della coupé, la SUV monta un lunotto tradizionale.

  • Lo specchietto retrovisore convenzionale è di serie; lo specchio digitale resta disponibile come optional.

La scelta stilistica si traduce in numeri concreti: la capacità totale dichiarata, considerando vano anteriore e posteriore, raggiunge 1.680 litri.

  • Bagagliaio fino agli schienali: 530 litri.

  • Bagagliaio fino al tetto: 655 litri.

  • Con sedili posteriori abbattuti 60/40: 1.665 litri.

Motori, batterie e autonomia: le opzioni disponibili

La gamma si basa su una batteria da 100 kWh e offre due configurazioni di potenza.

  • Rear Motor: 200 kW (circa 272 CV) e 343 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in 7,3 secondi. Autonomia fino a 630 km.

  • Dual Motor: trazione integrale, 400 kW (circa 544 CV) e 686 Nm. 0-100 km/h in 3,9 secondi. Autonomia fino a 600 km.

Le capacità di ricarica prevedono la ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW e in alternata fino a 22 kW.

Dotazioni per campeggio e uso portatile: V2L e Camping Mode

Polestar ha pensato a chi sfrutta l’auto come fonte di energia durante i viaggi. Tra le novità troviamo il sistema Vehicle-to-Load e una modalità dedicata al campeggio.

Auto elettrica alimenta dispositivi esterni durante il campeggio
V2L e Camping Mode permettono di usare l’auto come fonte di energia in viaggio.

  • V2L (Vehicle-to-Load): permette di alimentare dispositivi esterni in corrente alternata con una potenza fino a 3,3 kW tramite adattatore.

  • Camping Mode: una funzione che mantiene attivi climatizzazione, intrattenimento e luci quando l’auto è parcheggiata.

  • I controlli della modalità campeggio sono accessibili anche dai display posteriori.

  • Alimentazione esterna disponibile anche tramite porte USB-C e presa da 12 V.

Per gli appassionati di audio è previsto come optional un impianto Harman Kardon Premium Sound con 12 altoparlanti e amplificatore da 1.400 W.

Interni, pacchetti e finiture: differenze tra versioni

Gli interni aiutano a distinguere le versioni della SUV.

  • La Rear Motor ha una configurazione interna completamente nera.

  • La Dual Motor introduce dettagli dorati su cinture e selettore rotativo.

  • Il Performance Pack porta gli inserti alla finitura Swedish Gold, per un look più sportivo e distintivo.

Di serie la Polestar 4 SUV monta un nuovo tetto panoramico in vetro, più ampio rispetto alla coupé. In opzione è disponibile una versione elettrocromica che permette di regolare la trasparenza dal display centrale.

Produzione, prezzi e disponibilità in Europa

La produzione della Polestar 4 SUV è già avviata nello stabilimento di Busan, Corea del Sud. Le prime consegne in Europa sono previste nel quarto trimestre.

  • Prezzo di partenza Rear Motor: 55.900 euro.

  • Dual Motor: 62.900 euro.

  • Versione con Performance Pack: 73.900 euro.

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