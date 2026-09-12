Polestar lancia la versione SUV della Polestar 4, pensata per chi cerca un elettrico dal profilo coupé ma con più spazio e funzioni pratiche per viaggiare. La casa svedese mantiene la piattaforma SEA e il carattere sportivo, ma modifica la coda e arricchisce la dotazione con soluzioni orientate all’uso quotidiano.

Linee e spazio: come cambia la silhouette della Polestar 4 SUV

Il nuovo modello adotta una coda più verticale rispetto alla Coupé. Questo intervento mira ad aumentare l’abitabilità e la capacità di carico.

La coda più verticale aumenta la capacità di carico e lo spazio per la testa.

La linea del tetto è più regolare per aumentare lo spazio sopra la testa.

La seconda fila guadagna circa 2,5 cm di spazio per la testa.

Al posto del lunotto “a filo” della coupé, la SUV monta un lunotto tradizionale.

Lo specchietto retrovisore convenzionale è di serie; lo specchio digitale resta disponibile come optional.

La scelta stilistica si traduce in numeri concreti: la capacità totale dichiarata, considerando vano anteriore e posteriore, raggiunge 1.680 litri.

Bagagliaio fino agli schienali: 530 litri .

. Bagagliaio fino al tetto: 655 litri .

. Con sedili posteriori abbattuti 60/40: 1.665 litri.

Motori, batterie e autonomia: le opzioni disponibili

La gamma si basa su una batteria da 100 kWh e offre due configurazioni di potenza.

Rear Motor : 200 kW (circa 272 CV) e 343 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in 7,3 secondi. Autonomia fino a 630 km .

: 200 kW (circa 272 CV) e 343 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in 7,3 secondi. Autonomia fino a . Dual Motor: trazione integrale, 400 kW (circa 544 CV) e 686 Nm. 0-100 km/h in 3,9 secondi. Autonomia fino a 600 km.

Le capacità di ricarica prevedono la ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW e in alternata fino a 22 kW.

Dotazioni per campeggio e uso portatile: V2L e Camping Mode

Polestar ha pensato a chi sfrutta l’auto come fonte di energia durante i viaggi. Tra le novità troviamo il sistema Vehicle-to-Load e una modalità dedicata al campeggio.

V2L e Camping Mode permettono di usare l’auto come fonte di energia in viaggio.

V2L (Vehicle-to-Load) : permette di alimentare dispositivi esterni in corrente alternata con una potenza fino a 3,3 kW tramite adattatore.

: permette di alimentare dispositivi esterni in corrente alternata con una potenza fino a tramite adattatore. Camping Mode : una funzione che mantiene attivi climatizzazione, intrattenimento e luci quando l’auto è parcheggiata.

: una funzione che mantiene attivi climatizzazione, intrattenimento e luci quando l’auto è parcheggiata. I controlli della modalità campeggio sono accessibili anche dai display posteriori.

Alimentazione esterna disponibile anche tramite porte USB-C e presa da 12 V.

Per gli appassionati di audio è previsto come optional un impianto Harman Kardon Premium Sound con 12 altoparlanti e amplificatore da 1.400 W.

Interni, pacchetti e finiture: differenze tra versioni

Gli interni aiutano a distinguere le versioni della SUV.

La Rear Motor ha una configurazione interna completamente nera.

La Dual Motor introduce dettagli dorati su cinture e selettore rotativo.

Il Performance Pack porta gli inserti alla finitura Swedish Gold, per un look più sportivo e distintivo.

Di serie la Polestar 4 SUV monta un nuovo tetto panoramico in vetro, più ampio rispetto alla coupé. In opzione è disponibile una versione elettrocromica che permette di regolare la trasparenza dal display centrale.

Produzione, prezzi e disponibilità in Europa

La produzione della Polestar 4 SUV è già avviata nello stabilimento di Busan, Corea del Sud. Le prime consegne in Europa sono previste nel quarto trimestre.

Prezzo di partenza Rear Motor: 55.900 euro .

. Dual Motor: 62.900 euro .

. Versione con Performance Pack: 73.900 euro.

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