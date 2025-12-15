Newsletter

Connettersi

Certificazioni FIMI 2025: ex talent in crisi, resistono solo i big già affermati

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Certificazioni FIMI 2025: ex talent in crisi. Resistono soltanto i big già affermati
WhatsApp

Le certificazioni FIMI fino alla settimana 35 del 2025 disegnano un panorama chiaro: il mercato premia musica urban e pop di massa. Rap, trap e collaborazioni mainstream dominano le classifiche, mentre i talent show faticano a trasformare l’esposizione televisiva in certificazioni importanti.

Chi guida le classifiche: nomi e tendenze delle certificazioni FIMI 2025

Sul podio delle certificazioni emergono soprattutto artisti legati alla scena urbana italiana. I nomi più ricorrenti raccontano una preferenza del pubblico per sonorità moderne e produzioni di grande impatto.

  • Marracash

  • Sfera Ebbasta

  • Geolier

  • Lazza

  • Pinguini Tattici Nucleari

Questi artisti guidano le certificazioni grazie a streaming elevati e presenza costante nelle playlist. Il risultato evidenzia come il mercato oggi favorisca brani che convivono con il mondo digital e radiofonico.

Ex talent ancora presenti nelle certificazioni: pochi volti, risultati misurati

Gli interpreti provenienti dai talent show compaiono ma in numero limitato. Tra i più noti, qualcuno mantiene una posizione di rilievo grazie a carriere consolidate.

  • Annalisa — 3 Platino e 1 Oro; unica artista ex-talent nella Top30 (30ª posizione).

  • The Kolors — 1 Platino e 1 Oro.

  • Angelina Mango — 1 Platino.

  • Francesca Michielin — 1 Platino.

  • Alessandra Amoroso — 2 Oro.

  • Elodie — 2 Oro.

  • Gaia — 1 Oro; aggiornata al 8 settembre 2025 con Platino per Chiamo Io Chiami Tu.

  • Irama — 1 Oro.

  • Noemi — 1 Oro.

  • Sarah Toscano — 1 Oro.

Va segnalato che Damiano David non rientra tra gli ex-talent considerati in questa analisi, perché la sua esperienza televisiva è legata alla band Måneskin e non a un percorso solista nei talent.

Amici e X Factor: le ultime edizioni sotto la lente

I dati più recenti mostrano segnali di difficoltà per i format televisivi. Le ultime due edizioni di Amici non hanno convertito visibilità in certificazioni importanti.

Cosa non ha funzionato

  • Presenza in store e playlist non sufficiente per vendite significative.

  • Spinta social elevata, ma scarsa traduzione in certificazioni.

  • X Factor mostra tendenze analoghe, con pochi nuovi ingressi nelle posizioni di vertice.

Il risultato è che la lunga esposizione sul piccolo schermo oggi non garantisce più lo stesso impatto commerciale di una volta.

Uno sguardo lungo: i talent che hanno costruito una storia

Sebbene il 2025 presenti una situazione selettiva, la fotografia storica racconta altro. Nella classifica cumulativa degli artisti più certificati dal 2009 a oggi ci sono molti nomi nati nei talent.

  1. Marco Mengoni — 19ª posizione storica.

  2. Alessandra Amoroso — 36ª.

  3. Irama — 37ª.

  4. Annalisa — 38ª.

  5. Måneskin — 39ª.

  6. Elodie — 51ª.

  7. Sangiovanni — 80ª.

  8. Francesca Michielin — 99ª.

Questi dati ricordano che i talent show hanno rappresentato, in passato, una fonte rilevante per la musica italiana. Oggi la loro influenza appare più frammentata e condizionata da strategie successive alla visibilità televisiva.

Fonte: database ufficiale FIMI — “Scopri gli artisti più certificati negli anni” (www.fimi.it)

Partecipa alla discussione: seguici e commenta sui nostri profili social.

Facebook • X • Threads • Instagram

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Bresh, nuovo singolo dai che fai: viaggio tra i vicoli di Genova

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly