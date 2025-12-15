Certificazioni FIMI 2025: ex talent in crisi, resistono solo i big già affermati

Le certificazioni FIMI fino alla settimana 35 del 2025 disegnano un panorama chiaro: il mercato premia musica urban e pop di massa. Rap, trap e collaborazioni mainstream dominano le classifiche, mentre i talent show faticano a trasformare l’esposizione televisiva in certificazioni importanti.
Chi guida le classifiche: nomi e tendenze delle certificazioni FIMI 2025
Sul podio delle certificazioni emergono soprattutto artisti legati alla scena urbana italiana. I nomi più ricorrenti raccontano una preferenza del pubblico per sonorità moderne e produzioni di grande impatto.
- Marracash
- Sfera Ebbasta
- Geolier
- Lazza
- Pinguini Tattici Nucleari
Questi artisti guidano le certificazioni grazie a streaming elevati e presenza costante nelle playlist. Il risultato evidenzia come il mercato oggi favorisca brani che convivono con il mondo digital e radiofonico.
Ex talent ancora presenti nelle certificazioni: pochi volti, risultati misurati
Gli interpreti provenienti dai talent show compaiono ma in numero limitato. Tra i più noti, qualcuno mantiene una posizione di rilievo grazie a carriere consolidate.
- Annalisa — 3 Platino e 1 Oro; unica artista ex-talent nella Top30 (30ª posizione).
- The Kolors — 1 Platino e 1 Oro.
- Angelina Mango — 1 Platino.
- Francesca Michielin — 1 Platino.
- Alessandra Amoroso — 2 Oro.
- Elodie — 2 Oro.
- Gaia — 1 Oro; aggiornata al 8 settembre 2025 con Platino per Chiamo Io Chiami Tu.
- Irama — 1 Oro.
- Noemi — 1 Oro.
- Sarah Toscano — 1 Oro.
Va segnalato che Damiano David non rientra tra gli ex-talent considerati in questa analisi, perché la sua esperienza televisiva è legata alla band Måneskin e non a un percorso solista nei talent.
Amici e X Factor: le ultime edizioni sotto la lente
I dati più recenti mostrano segnali di difficoltà per i format televisivi. Le ultime due edizioni di Amici non hanno convertito visibilità in certificazioni importanti.
Cosa non ha funzionato
- Presenza in store e playlist non sufficiente per vendite significative.
- Spinta social elevata, ma scarsa traduzione in certificazioni.
- X Factor mostra tendenze analoghe, con pochi nuovi ingressi nelle posizioni di vertice.
Il risultato è che la lunga esposizione sul piccolo schermo oggi non garantisce più lo stesso impatto commerciale di una volta.
Uno sguardo lungo: i talent che hanno costruito una storia
Sebbene il 2025 presenti una situazione selettiva, la fotografia storica racconta altro. Nella classifica cumulativa degli artisti più certificati dal 2009 a oggi ci sono molti nomi nati nei talent.
- Marco Mengoni — 19ª posizione storica.
- Alessandra Amoroso — 36ª.
- Irama — 37ª.
- Annalisa — 38ª.
- Måneskin — 39ª.
- Elodie — 51ª.
- Sangiovanni — 80ª.
- Francesca Michielin — 99ª.
Questi dati ricordano che i talent show hanno rappresentato, in passato, una fonte rilevante per la musica italiana. Oggi la loro influenza appare più frammentata e condizionata da strategie successive alla visibilità televisiva.
Fonte: database ufficiale FIMI — “Scopri gli artisti più certificati negli anni” (www.fimi.it)
Facebook • X • Threads • Instagram
Articoli simili
- Artisti italiani senza nuove certificazioni: Tiziano Ferro, Giusy Ferreri e Benji & Fede in testa
- Semplicemente Fiorella: concerto alle Terme di Caracalla arriva su Rai 1
- Pausini live fino al 2027, Max Pezzali nuove date, Baby Gang arrestato: musica italiana settimana 37
- Elisa: debutto a San Siro con concerto a basso impatto ambientale su Canale 5
- Io Canto Family con Michelle Hunziker torna su Canale 5: nuovi coach e giuria senza Kekko Silvestre
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.