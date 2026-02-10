Newsletter

Seymour Hersh in Cover-Up: storia del giornalismo d’inchiesta dalla carta a Substack

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

In Cover-Up c’è la vita di Seymour Hersch, cioè la storia del giornalismo d’inchiesta dalla carta fino a Substack
È arrivato su Netflix un documentario che mette sotto la lente uno dei più temuti e amati reporter americani. Diretto da Laura Poitras e Mark Obenhaus, il film non è solo la biografia a immagini di Seymour Hersh. È una riflessione potente sul mestiere del giornalismo investigativo e sui mutamenti dell’editoria nell’era digitale.

Cover-Up: cosa mostra il documentario e perché importa

Presentato a Venezia fuori concorso, Cover-Up ricompone frammenti di una carriera lunga decenni. Le immagini alternano interviste, materiali d’archivio e sequenze inedite dell’autore al lavoro.

Il film segue Hersh mentre indaga, annota e parla con le sue fonti. Mettere al centro il giornalista significa osservare anche i suoi metodi e i suoi limiti.

I casi che hanno segnato la carriera di Seymour Hersh

Hersh è noto per scoop che hanno scosso l’opinione pubblica. Il documentario ripercorre i momenti più eclatanti, senza limitarli a una semplice lista celebrativa.

  • My Lai: l’esplosione dello scandalo sui massacri nel Vietnam e il riconoscimento del Pulitzer.

  • Watergate: il ruolo indiretto e le tensioni con l’establishment politico degli anni ’70.

  • Abu Ghraib: la rivelazione degli abusi commessi nella prigione irachena durante la guerra al terrore.

  • Indagini più recenti, incluse ricerche sui conflitti nel Medio Oriente, che mostrano una continua attenzione alle responsabilità militari e politiche.

Un ritratto umano: il reporter oltre lo scoop

Il film mostra Hersh come un uomo di quasi novant’anni ancora operativo. Lo vediamo al telefono, sui tasti del laptop e tra appunti accumulati per decenni.

La macchina da presa non nasconde il suo carattere pugnace e autoironico. È un ritratto che unisce ironia e rispetto, e che rende umano un personaggio spesso visto soltanto come leggenda del giornalismo.

Il film come lezione sul metodo investigativo

Poitras e Obenhaus usano il materiale per trasformare il documentario in un manuale visivo. Emergono tre pilastri del lavoro di Hersh:

  1. Costruire reti di fiducia con le fonti.

  2. Non avere paura di sbagliare e imparare dagli errori.

  3. Mantenere una soglia di rigore nella verifica delle informazioni.

Cover-Up mostra anche la fatica del lavoro lento, lontano dalle scadenze quotidiane che spesso impediscono indagini profonde.

La tensione tra indipendenza e mercato editoriale

Uno dei fili rossi del documentario è il dilemma tra autonomia giornalistica e pressioni economiche degli editori. Hersh racconta i suoi scontri con redazioni e capi redattori.

Il racconto evidenzia come la storia professionale di un reporter si intrecci sempre con le logiche aziendali. Alcuni punti chiave:

  • La difficoltà di pubblicare storie scomode su giornali con interessi consolidati.

  • Il ruolo delle testate prestigiose nel modulare tempismo e cattiveria degli scoop.

  • La necessità di trovare spazi editoriali che consentano inchieste lunghe e documentate.

Dalla carta a Substack: il nuovo ecosistema dei reporter

Il documentario non manca di esplorare la svolta digitale. Ricorda che Hersh oggi pubblica su Substack e ha una newsletter attiva dal 2023.

Substack rappresenta per molti giornalisti una via d’uscita dal circuito tradizionale. Permette autonomia, ma impone anche la capacità di attrarre lettori e monetizzare contenuti.

Nel film si toccano i vantaggi e i limiti di questo nuovo modello editoriale:

  • Maggiore libertà di pubblicazione.

  • Responsabilità diretta verso il pubblico.

  • Rischio di isolamento e frammentazione dell’informazione.

Il valore del fallimento e la cultura del dubbio

Un tratto distintivo di Hersh è l’accettazione dell’errore come parte del mestiere. Il documentario restituisce questa visione come un valore.

Imparare dagli sbagli, rimettere in discussione le proprie idee e tornare sui fatti appaiono come pratiche centrali per chi fa inchiesta. Non è retorica: è disciplina quotidiana.

Immagini, ritmo e scelte narrative del film

Poitras e Obenhaus costruiscono il racconto alternando ritmo lento e sequenze incisive. Le scelte di montaggio puntano a mettere in evidenza cause, effetti e responsabilità.

Il risultato è un film che parla tanto ai professionisti quanto al pubblico curioso. Mostra come cambiano gli strumenti ma non il cuore del giornalismo: verificare, denunciare, raccontare.

