Seymour Hersh in Cover-Up: storia del giornalismo d’inchiesta dalla carta a Substack

È arrivato su Netflix un documentario che mette sotto la lente uno dei più temuti e amati reporter americani. Diretto da Laura Poitras e Mark Obenhaus, il film non è solo la biografia a immagini di Seymour Hersh. È una riflessione potente sul mestiere del giornalismo investigativo e sui mutamenti dell’editoria nell’era digitale.
Cover-Up: cosa mostra il documentario e perché importa
Presentato a Venezia fuori concorso, Cover-Up ricompone frammenti di una carriera lunga decenni. Le immagini alternano interviste, materiali d’archivio e sequenze inedite dell’autore al lavoro.
Il film segue Hersh mentre indaga, annota e parla con le sue fonti. Mettere al centro il giornalista significa osservare anche i suoi metodi e i suoi limiti.
I casi che hanno segnato la carriera di Seymour Hersh
Hersh è noto per scoop che hanno scosso l’opinione pubblica. Il documentario ripercorre i momenti più eclatanti, senza limitarli a una semplice lista celebrativa.
- My Lai: l’esplosione dello scandalo sui massacri nel Vietnam e il riconoscimento del Pulitzer.
- Watergate: il ruolo indiretto e le tensioni con l’establishment politico degli anni ’70.
- Abu Ghraib: la rivelazione degli abusi commessi nella prigione irachena durante la guerra al terrore.
- Indagini più recenti, incluse ricerche sui conflitti nel Medio Oriente, che mostrano una continua attenzione alle responsabilità militari e politiche.
Un ritratto umano: il reporter oltre lo scoop
Il film mostra Hersh come un uomo di quasi novant’anni ancora operativo. Lo vediamo al telefono, sui tasti del laptop e tra appunti accumulati per decenni.
La macchina da presa non nasconde il suo carattere pugnace e autoironico. È un ritratto che unisce ironia e rispetto, e che rende umano un personaggio spesso visto soltanto come leggenda del giornalismo.
Il film come lezione sul metodo investigativo
Poitras e Obenhaus usano il materiale per trasformare il documentario in un manuale visivo. Emergono tre pilastri del lavoro di Hersh:
- Costruire reti di fiducia con le fonti.
- Non avere paura di sbagliare e imparare dagli errori.
- Mantenere una soglia di rigore nella verifica delle informazioni.
Cover-Up mostra anche la fatica del lavoro lento, lontano dalle scadenze quotidiane che spesso impediscono indagini profonde.
La tensione tra indipendenza e mercato editoriale
Uno dei fili rossi del documentario è il dilemma tra autonomia giornalistica e pressioni economiche degli editori. Hersh racconta i suoi scontri con redazioni e capi redattori.
Il racconto evidenzia come la storia professionale di un reporter si intrecci sempre con le logiche aziendali. Alcuni punti chiave:
- La difficoltà di pubblicare storie scomode su giornali con interessi consolidati.
- Il ruolo delle testate prestigiose nel modulare tempismo e cattiveria degli scoop.
- La necessità di trovare spazi editoriali che consentano inchieste lunghe e documentate.
Dalla carta a Substack: il nuovo ecosistema dei reporter
Il documentario non manca di esplorare la svolta digitale. Ricorda che Hersh oggi pubblica su Substack e ha una newsletter attiva dal 2023.
Substack rappresenta per molti giornalisti una via d’uscita dal circuito tradizionale. Permette autonomia, ma impone anche la capacità di attrarre lettori e monetizzare contenuti.
Nel film si toccano i vantaggi e i limiti di questo nuovo modello editoriale:
- Maggiore libertà di pubblicazione.
- Responsabilità diretta verso il pubblico.
- Rischio di isolamento e frammentazione dell’informazione.
Il valore del fallimento e la cultura del dubbio
Un tratto distintivo di Hersh è l’accettazione dell’errore come parte del mestiere. Il documentario restituisce questa visione come un valore.
Imparare dagli sbagli, rimettere in discussione le proprie idee e tornare sui fatti appaiono come pratiche centrali per chi fa inchiesta. Non è retorica: è disciplina quotidiana.
Immagini, ritmo e scelte narrative del film
Poitras e Obenhaus costruiscono il racconto alternando ritmo lento e sequenze incisive. Le scelte di montaggio puntano a mettere in evidenza cause, effetti e responsabilità.
Il risultato è un film che parla tanto ai professionisti quanto al pubblico curioso. Mostra come cambiano gli strumenti ma non il cuore del giornalismo: verificare, denunciare, raccontare.
Articoli simili
- Vice in crisi: altri giornali in difficoltà, c’entra anche Julia Roberts?
- Bernardo Bertolucci: documentario su Rai 3 stasera racconta la sua generazione
- Cooper Hoffman in La lunga marcia commuove Judy Greer: ha ricordato suo padre Philip Seymour Hoffman
- Franco Maresco, mostra che ci obbliga a (non) ripensare
- Stranger Things 5: documentario ufficiale smentisce la teoria del nono episodio segreto
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.