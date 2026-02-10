Seymour Hersh in Cover-Up: storia del giornalismo d’inchiesta dalla carta a Substack

È arrivato su Netflix un documentario che mette sotto la lente uno dei più temuti e amati reporter americani. Diretto da Laura Poitras e Mark Obenhaus, il film non è solo la biografia a immagini di Seymour Hersh. È una riflessione potente sul mestiere del giornalismo investigativo e sui mutamenti dell’editoria nell’era digitale.

Cover-Up: cosa mostra il documentario e perché importa

Presentato a Venezia fuori concorso, Cover-Up ricompone frammenti di una carriera lunga decenni. Le immagini alternano interviste, materiali d’archivio e sequenze inedite dell’autore al lavoro.

Il film segue Hersh mentre indaga, annota e parla con le sue fonti. Mettere al centro il giornalista significa osservare anche i suoi metodi e i suoi limiti.

I casi che hanno segnato la carriera di Seymour Hersh

Hersh è noto per scoop che hanno scosso l’opinione pubblica. Il documentario ripercorre i momenti più eclatanti, senza limitarli a una semplice lista celebrativa.

My Lai: l’esplosione dello scandalo sui massacri nel Vietnam e il riconoscimento del Pulitzer.

l’esplosione dello scandalo sui massacri nel Vietnam e il riconoscimento del Pulitzer. Watergate: il ruolo indiretto e le tensioni con l’establishment politico degli anni ’70.

il ruolo indiretto e le tensioni con l’establishment politico degli anni ’70. Abu Ghraib: la rivelazione degli abusi commessi nella prigione irachena durante la guerra al terrore.

la rivelazione degli abusi commessi nella prigione irachena durante la guerra al terrore. Indagini più recenti, incluse ricerche sui conflitti nel Medio Oriente, che mostrano una continua attenzione alle responsabilità militari e politiche.

Un ritratto umano: il reporter oltre lo scoop

Il film mostra Hersh come un uomo di quasi novant’anni ancora operativo. Lo vediamo al telefono, sui tasti del laptop e tra appunti accumulati per decenni.

La macchina da presa non nasconde il suo carattere pugnace e autoironico. È un ritratto che unisce ironia e rispetto, e che rende umano un personaggio spesso visto soltanto come leggenda del giornalismo.

Il film come lezione sul metodo investigativo

Poitras e Obenhaus usano il materiale per trasformare il documentario in un manuale visivo. Emergono tre pilastri del lavoro di Hersh:

Costruire reti di fiducia con le fonti. Non avere paura di sbagliare e imparare dagli errori. Mantenere una soglia di rigore nella verifica delle informazioni.

Cover-Up mostra anche la fatica del lavoro lento, lontano dalle scadenze quotidiane che spesso impediscono indagini profonde.

La tensione tra indipendenza e mercato editoriale

Uno dei fili rossi del documentario è il dilemma tra autonomia giornalistica e pressioni economiche degli editori. Hersh racconta i suoi scontri con redazioni e capi redattori.

Il racconto evidenzia come la storia professionale di un reporter si intrecci sempre con le logiche aziendali. Alcuni punti chiave:

La difficoltà di pubblicare storie scomode su giornali con interessi consolidati.

Il ruolo delle testate prestigiose nel modulare tempismo e cattiveria degli scoop.

La necessità di trovare spazi editoriali che consentano inchieste lunghe e documentate.

Dalla carta a Substack: il nuovo ecosistema dei reporter

Il documentario non manca di esplorare la svolta digitale. Ricorda che Hersh oggi pubblica su Substack e ha una newsletter attiva dal 2023.

Substack rappresenta per molti giornalisti una via d’uscita dal circuito tradizionale. Permette autonomia, ma impone anche la capacità di attrarre lettori e monetizzare contenuti.

Nel film si toccano i vantaggi e i limiti di questo nuovo modello editoriale:

Maggiore libertà di pubblicazione.

Responsabilità diretta verso il pubblico.

Rischio di isolamento e frammentazione dell’informazione.

Il valore del fallimento e la cultura del dubbio

Un tratto distintivo di Hersh è l’accettazione dell’errore come parte del mestiere. Il documentario restituisce questa visione come un valore.

Imparare dagli sbagli, rimettere in discussione le proprie idee e tornare sui fatti appaiono come pratiche centrali per chi fa inchiesta. Non è retorica: è disciplina quotidiana.

Immagini, ritmo e scelte narrative del film

Poitras e Obenhaus costruiscono il racconto alternando ritmo lento e sequenze incisive. Le scelte di montaggio puntano a mettere in evidenza cause, effetti e responsabilità.

Il risultato è un film che parla tanto ai professionisti quanto al pubblico curioso. Mostra come cambiano gli strumenti ma non il cuore del giornalismo: verificare, denunciare, raccontare.

