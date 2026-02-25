Supreme: accessori controversi dalla bara al bancomat

Supreme ha appena lanciato la Spring/Summer 2026 e la nuova capsule sta già infiammando rete e streetwear. Tra accessori inattesi e pezzi volutamente scherzosi, una bara firmata dal brand è diventata il simbolo più discusso della collezione.

La Titan Casket: il pezzo che fa parlare tutti

Al centro delle critiche e delle condivisioni c’è la Titan Casket. Un oggetto ingombrante, prodotto negli Stati Uniti e dal peso dichiarato di 180 libbre.

Dettagli che non passano inosservati:

interno leopardato;

guarnizione completa per la chiusura;

serratura integrata.

Molti la trovano volutamente grottesca. Proprio per questo genera attenzione. In tempi dominati dal minimalismo, la scelta appare calcolata e provocatoria.

La lista completa: oggetti tra ironia e lusso

La capsule non si limita a un singolo shock piece. Include articoli che oscillano tra funzionalità e dichiarazione d’intenti.

Gadget tecnologici e strumenti pratici

ATM GenMega G2500 brandizzato.

brandizzato. Generatore Honda EU2000i , pensato per uso reale ma trasformato in oggetto di moda.

, pensato per uso reale ma trasformato in oggetto di moda. Tostapane Dualit a quattro fette, reinterpretato come accessorio quotidiano.

Oro e simboli di status

Lingotti PAMP Suisse disponibili in 1 oncia e 1 grammo.

Riferimenti alla storia del marchio

Set di 12 skate deck che messi insieme formano un gigantesco Box Logo .

. Un richiamo esplicito alle radici streetwear della casa.

Perché questa scelta funziona (anche tra le polemiche)

La collezione gioca su contrasti netti. Da una parte l’ostentazione più sfacciata. Dall’altra, pezzi che richiamano la tradizione Supreme.

Questo alternarsi crea curiosità. E la conversazione è proprio l’obiettivo.

Come il web ha reagito: meme, critiche e attenzione mediatica

Substack e account specializzati hanno definito la linea tra le più sorprendenti degli ultimi anni. Le reazioni vanno dal sarcasmo ai meme virali.

Ma il dato chiave è semplice: più commenti, condivisioni e polemiche significano che il brand resta al centro del dibattito.

L’interesse è ancora altissimo, e la scelta di provocare mantiene Supreme rilevante nel panorama moda.

Collage tra moda e cultura pop: collaborazioni e riferimenti

Oltre agli accessori, Supreme continua a tessere legami con il mondo del cinema e delle collaborazioni culturali. Nuove capsule e partnership alimentano il racconto del brand.

Chi segue il brand sa che ogni drop è pensato anche come evento culturale, non solo come vendita di oggetti.

