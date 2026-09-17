Settembre si presenta come un mese di svolte per le serie TV: grandi star tornano insieme, spin-off di successo escono dalla loro orbita e alcune produzioni puntano l’obiettivo sull’Italia. Tra commedie corrosive, thriller in tempo reale e riletture storiche, le piattaforme preparano bouquet fitti di novità. Scorri il calendario, scopri chi torna e cosa aspettarti dagli appuntamenti più chiacchierati del mese.

Reunion di volti noti e blockbuster seriali

Brothers: McConaughey e Harrelson si ritrovano in chiave comedy

Matthew McConaughey e Woody Harrelson tornano a condividere lo schermo dopo True Detective. In Brothers interpretano versioni immaginarie di se stessi. Un segreto familiare riapre ferite e mette in crisi identità pubbliche e private. Risa e tensione politica si mescolano, con un possibile scenario da campagna elettorale texana sullo sfondo.

Brothers mescola commedia e tensione politica sullo sfondo texano.

The Gentlemen 2: crimine internazionale con sapore italiano

Guy Ritchie sposta la scena verso i laghi d’Italia. Eddie e Susie ampliano il loro impero in otto nuovi episodi. Nel cast arrivano attori italiani di primo piano. Atmosfere più cupe e un gioco di potere in espansione promettono tradimenti inaspettati.

MobLand 2: Tom Hardy e la criminalità che attraversa continenti

Tom Hardy riconferma il ruolo del fixer al centro di una rete che spazia tra Europa, Africa e Sudamerica. La stagione approfondisce le dinamiche interne alla famiglia criminale degli Harrigan. Prodotto da Guy Ritchie, lo show esplora il lato internazionale del potere illegale.

Chad Powers 2: commedia d’identità tra sport e inganni

Glen Powell torna con la seconda stagione che gioca sul travestimento e sul doppio ruolo. La maschera che ha costruito Russ/Chad minaccia di crollare. Tra equivoci sportivi e battute, il tono resta leggero ma con risvolti emotivi.

Thriller serrati e storie investigative

Nightsleeper – Fuori controllo: il treno hackerato

Un attacco informatico prende il controllo di un treno notturno. Sei episodi in tempo reale seguono la corsa contro il tempo di un ex poliziotto e di una responsabile della cybersicurezza. Tensione continua e ritmo incalzante, con la BBC già a lavoro per una nuova stagione.

Nightsleeper: la tensione corre su un treno notturno hackerato.

Last Seen: un detective alle prese con il passato

Adattamento dal romanzo di Ryan David Jahn. Un poliziotto australiano riapre un caso personale dopo una chiamata che riaccende speranze e ossessioni. La caccia alla verità mette a rischio la sua fragile stabilità emotiva.

Slow Horses 6: spie sbeffeggiate e giochi di potere

La squadra di Slough House torna con nuovi intrighi e vendette orchestrate dall’alto. Gary Oldman guida un gruppo di agenti emarginati alle prese con manovre dell’MI5. La serie conserva ironia e amaro realismo.

Il problema finale e 4 Blocks Zero: mistero isolano e radici criminali

Due approcci diversi al giallo e al crime. Il primo porta un isolamento alla Agatha Christie su un isolotto di Maiorca; il secondo racconta le origini di un impero criminale a Berlino negli anni ’90, visto attraverso le difficoltà dell’integrazione.

Spin-off, universi condivisi e nuove eroine

Neagley: il lato umano dell’universo Reacher

Lo spin-off di Reacher segue Frances Neagley come investigatrice privata a Chicago. Dopo anni al fianco di Jack Reacher, ora guida una squadra stabile. Un cambio di prospettiva nel mondo costruito da Lee Child.

A Different World: ritorno allo Hillman College

Lo storico spin-off riprende dopo decenni con la figlia di due protagonisti originali. Volti storici e nuovi studenti si confrontano con temi attuali del campus. Regia e produzione richiamano la tradizione della serie originale.

Racconti storici e riscritture dolorose

Monster – La storia di Lizzie Borden: Ryan Murphy reinventa il delitto

Nuova puntata dell’antologia true crime di Ryan Murphy. La vicenda di Lizzie Borden viene raccontata come tragedia gotica, con accenti su potere, sessualità e vendetta. Una lettura femminile e provocatoria del caso storico.

The Other Bennet Sister: una nuova prospettiva su Austen

Un adattamento che sposta il focus su Mary Bennet. Dal salotto di Longbourn alle strade della Regency e al Lake District, la serie cerca di ridare voce a un personaggio tradizionalmente marginale.

Commedie, drammi personali e produzioni con anima italiana

Youth e Paolo: mezza età e ossessioni politiche

Sharon Horgan esplora la mezza età con tono tagliente in Youth. Paolo è invece un thriller psicologico francese che guarda alla politica come terreno di passioni proibite e desideri ossessivi.

Minerva – La scuola: un liceo militare a Napoli

Un’ambientazione italiana per una serie sui riti di formazione. Al centro giovani in cerca di verità e adulti dai ruoli ambigui. Tra disciplina e fragilità, la scuola diventa teatro di conflitti personali.

Crew Girl: sport minore e dinamiche adolescenti

Una giovane timoniera affronta rivalità sociali e amorose sulla costa Est. Tema young-adult con attenzione a classi sociali e relazioni dentro la barca.

Adults 2: ventenni che rimandano la vita da adulti

La banda di amici torna con nuovi fallimenti sentimentali e professionali. Il tono è comico, spesso autoironico, e celebra l’arte di sbagliare senza mai imparare del tutto.

DOC – Nelle tue mani 4: le scelte che cambiano una carriera

La nuova stagione affronta scandali medici, dimissioni e nuovi assetti ospedalieri. Relazioni personali e scelte etiche rimangono al centro della narrazione.

Distopie, horror politico e nuove frontiere di genere

City of Blood: vampiri, politica e collasso climatico

Una serie tedesca che combina distopia climatica e soprannaturale. Berlino diventa città-stato dove il sangue è moneta e i vampiri influenzano la politica. Domande politiche più che puro horror.

Paolo e Il problema finale: tensione psicologica e mistero

Paolo gioca sulla tensione erotica e classista; Il problema finale rilancia il giallo d’autore in costume con un investigatore improvvisato. Entrambe le serie puntano su atmosfere dense e personaggi ambigui.

Calendario delle uscite: date chiave e dove vedere le serie

3 settembre – The Gentlemen 2 (Netflix)

– The Gentlemen 2 (Netflix) 3 settembre – Chad Powers 2 (Disney+)

– Chad Powers 2 (Disney+) 4 settembre – Nightsleeper – Fuori controllo (Sky Atlantic, NOW)

– Nightsleeper – Fuori controllo (Sky Atlantic, NOW) 9 settembre – Last Seen (Apple TV)

– Last Seen (Apple TV) 10 settembre – Crew Girl (Netflix)

– Crew Girl (Netflix) 16 settembre – Neagley (Prime Video)

– Neagley (Prime Video) 16 settembre – Slow Horses 6 (Apple TV)

– Slow Horses 6 (Apple TV) 16 settembre – City of Blood (Disney+)

– City of Blood (Disney+) 17 settembre – Monster – La storia di Lizzie Borden (Netflix)

– Monster – La storia di Lizzie Borden (Netflix) 18 settembre – MobLand 2 (Paramount+)

– MobLand 2 (Paramount+) 21 settembre – Youth (HBO Max)

– Youth (HBO Max) 22 settembre – Minerva – La scuola (Netflix)

– Minerva – La scuola (Netflix) 23 settembre – Brothers (Apple TV)

– Brothers (Apple TV) 24 settembre – A Different World (Netflix)

– A Different World (Netflix) 24 settembre – DOC – Nelle tue mani 4 (Rai 1, RaiPlay)

– DOC – Nelle tue mani 4 (Rai 1, RaiPlay) 25 settembre – 4 Blocks Zero (HBO Max)

– 4 Blocks Zero (HBO Max) 25 settembre – Il problema finale (Netflix)

– Il problema finale (Netflix) 25 settembre – Paolo (HBO Max)

– Paolo (HBO Max) 26 settembre – The Other Bennet Sister (Sky Serie, NOW)

– The Other Bennet Sister (Sky Serie, NOW) 30 settembre – Adults 2 (Disney+)

Cosa cercare nelle nuove stagioni: temi e tendenze

Ritorni di star: reunion che puntano sia alla nostalgia sia a rivisitazioni inaspettate.

reunion che puntano sia alla nostalgia sia a rivisitazioni inaspettate. Spin-off seriali: universi consolidati espandono il cast e il punto di vista.

universi consolidati espandono il cast e il punto di vista. Ambientazioni locali: produzioni internazionali che scelgono l’Italia come sfondo narrativo.

produzioni internazionali che scelgono l’Italia come sfondo narrativo. Genere ibrido: mix di politica, horror e satire sociali sempre più frequente.

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