Monica Guerritore, insieme al maestro Luca Urso, ha raccolto il favore della giuria e del pubblico nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2026. Una serata fatta di ritmo, tesoretti decisivi e momenti che hanno alimentato il dibattito sui social.

Il samba vincente: performance che ha fatto la differenza

Il pezzo forte della puntata è stato il samba di Monica Guerritore e Luca Urso. Sul ritmo di Che vita meravigliosa la coppia ha mostrato sicurezza scenica e passi serrati.

Il samba vincente di Monica Guerritore e Luca Urso ha fatto la differenza.

Giuria e pubblico hanno premiato l’intensità dell’attrice e la precisione del maestro. Il risultato è stato il riconoscimento più ambito della serata.

I tesoretti che hanno rimodellato la graduatoria

I bonus assegnati dagli ospiti e dai giurati hanno avuto un peso decisivo sulle posizioni finali.

Chi ha scelto chi

Rossella Erra ha destinato il suo tesoretto a Monica Guerritore e Luca Urso.

ha destinato il suo tesoretto a Monica Guerritore e Luca Urso. Simona Ventura ha premiato Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

ha premiato Ornella Muti con Pasquale La Rocca. Francesca Fialdini ha dato la preferenza ad Alessandro Matri insieme a Giada Lini.

Grazie al contributo di Rossella Erra, Guerritore e Urso hanno raggiunto i 65 punti complessivi.

Podio e posizioni: chi è salito sul palco del successo

La classifica finale ha visto tre coppie emergere per motivi diversi: tecnica, intesa e progresso nella pista da ballo.

Monica Guerritore e Luca Urso – primo posto con 65 punti.

– primo posto con 65 punti. Ornella Muti e Pasquale La Rocca – secondi con 61 punti.

– secondi con 61 punti. Alessandro Matri e Giada Lini – terzi con 56 punti.

Il podio riflette la combinazione tra voti della giuria e i tesoretti assegnati nel corso della serata.

Il bacio che ha acceso i commenti: la rumba di Ornella Muti

Tra gli highlight più discussi c’è stata la rumba di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, chiusa con un bacio finale.

Il bacio finale nella rumba di Ornella Muti ha scatenato i commenti.

Il gesto ha sollevato reazioni e ha rinfocolato le conversazioni sul rapporto tra il ballerino e la giurata Barbara D’Urso.

Ospiti e momenti speciali che hanno punteggiato la serata

La puntata ha alternato gare e performance con ospiti che hanno portato atmosfere diverse in studio.

Elena Sofia Ricci è stata protagonista come Ballerina per una notte, con un paso doble su Bring Me to Life.

è stata protagonista come Ballerina per una notte, con un paso doble su Bring Me to Life. Stefano Fresi e Giacomo Giorgio hanno proposto un tributo in stile Blues Brothers.

Le parentesi d’intrattenimento hanno spezzato il ritmo del torneo, dando respiro allo spettacolo.

Classifica completa della seconda puntata

Di seguito la graduatoria che somma i voti della giuria tecnica e i tesoretti assegnati.

Monica Guerritore e Luca Urso – 65 punti (tesoretto di Rossella Erra)

e Luca Urso – 65 punti (tesoretto di Rossella Erra) Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 61 punti (tesoretto di Simona Ventura)

e Pasquale La Rocca – 61 punti (tesoretto di Simona Ventura) Alessandro Matri e Giada Lini – 56 punti (tesoretto di Francesca Fialdini)

e Giada Lini – 56 punti (tesoretto di Francesca Fialdini) Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 52 punti (bonus precedente)

e Nikita Perotti – 52 punti (bonus precedente) Anna Safroncik e Leonardo Lini – 45 punti

e Leonardo Lini – 45 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti – 44 punti

e Gioia Giovanatti – 44 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 38 punti

e Giovanni Pernice – 38 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli – 36 punti

ed Erika Martinelli – 36 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 33 punti

e Anastasia Kuzmina – 33 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 31 punti

e Carlo Aloia – 31 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 27 punti

e Rebecca Gabrielli – 27 punti Fabio Fognini e Giada Lini – 21 punti

e Giada Lini – 21 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 14 punti

Monica Guerritore e Luca Urso portano in dote 20 punti bonus per la prossima puntata. La serata è terminata senza ballottaggi né eliminazioni; tutte le coppie torneranno in pista il prossimo sabato.

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