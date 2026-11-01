Monica Guerritore, insieme al maestro Luca Urso, ha raccolto il favore della giuria e del pubblico nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2026. Una serata fatta di ritmo, tesoretti decisivi e momenti che hanno alimentato il dibattito sui social.
Il samba vincente: performance che ha fatto la differenza
Il pezzo forte della puntata è stato il samba di Monica Guerritore e Luca Urso. Sul ritmo di Che vita meravigliosa la coppia ha mostrato sicurezza scenica e passi serrati.
Giuria e pubblico hanno premiato l’intensità dell’attrice e la precisione del maestro. Il risultato è stato il riconoscimento più ambito della serata.
I tesoretti che hanno rimodellato la graduatoria
I bonus assegnati dagli ospiti e dai giurati hanno avuto un peso decisivo sulle posizioni finali.
Chi ha scelto chi
- Rossella Erra ha destinato il suo tesoretto a Monica Guerritore e Luca Urso.
- Simona Ventura ha premiato Ornella Muti con Pasquale La Rocca.
- Francesca Fialdini ha dato la preferenza ad Alessandro Matri insieme a Giada Lini.
Grazie al contributo di Rossella Erra, Guerritore e Urso hanno raggiunto i 65 punti complessivi.
Podio e posizioni: chi è salito sul palco del successo
La classifica finale ha visto tre coppie emergere per motivi diversi: tecnica, intesa e progresso nella pista da ballo.
- Monica Guerritore e Luca Urso – primo posto con 65 punti.
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca – secondi con 61 punti.
- Alessandro Matri e Giada Lini – terzi con 56 punti.
Il podio riflette la combinazione tra voti della giuria e i tesoretti assegnati nel corso della serata.
Il bacio che ha acceso i commenti: la rumba di Ornella Muti
Tra gli highlight più discussi c’è stata la rumba di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, chiusa con un bacio finale.
Il gesto ha sollevato reazioni e ha rinfocolato le conversazioni sul rapporto tra il ballerino e la giurata Barbara D’Urso.
Ospiti e momenti speciali che hanno punteggiato la serata
La puntata ha alternato gare e performance con ospiti che hanno portato atmosfere diverse in studio.
- Elena Sofia Ricci è stata protagonista come Ballerina per una notte, con un paso doble su Bring Me to Life.
- Stefano Fresi e Giacomo Giorgio hanno proposto un tributo in stile Blues Brothers.
Le parentesi d’intrattenimento hanno spezzato il ritmo del torneo, dando respiro allo spettacolo.
Classifica completa della seconda puntata
Di seguito la graduatoria che somma i voti della giuria tecnica e i tesoretti assegnati.
- Monica Guerritore e Luca Urso – 65 punti (tesoretto di Rossella Erra)
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 61 punti (tesoretto di Simona Ventura)
- Alessandro Matri e Giada Lini – 56 punti (tesoretto di Francesca Fialdini)
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 52 punti (bonus precedente)
- Anna Safroncik e Leonardo Lini – 45 punti
- Andy Díaz e Gioia Giovanatti – 44 punti
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 38 punti
- Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli – 36 punti
- Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 33 punti
- Manuela Moreno e Carlo Aloia – 31 punti
- Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 27 punti
- Fabio Fognini e Giada Lini – 21 punti
- Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 14 punti
Monica Guerritore e Luca Urso portano in dote 20 punti bonus per la prossima puntata. La serata è terminata senza ballottaggi né eliminazioni; tutte le coppie torneranno in pista il prossimo sabato.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.