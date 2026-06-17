Serie tv da vedere a giugno 2026: uscite, novità e consigli

La programmazione di giugno porta sulle piattaforme streaming una mescolanza di grandi nomi, sorprese di genere e revival attesi. Dalle guerre dinastiche di Westeros alle ossessioni in cucina, passando per noir psicologici e commedie romantiche: ecco cosa segnare sul calendario per le prossime settimane.
Commedie e storie d’amore moderne da non perdere
Not Suitable for Work (Disney+) — 2 giugno
- Genere: workplace comedy / commedia romantica
- Cast: Ella Hunt, Avantika, Jay Ellis
- Cosa aspettarsi: ritmi veloci, dialoghi taglienti e uno sguardo sulla Gen Z di Manhattan.
Mindful di atmosfere glossy, questa nuova serie di Mindy Kaling esplora il caos emotivo e professionale di giovani adulti che inseguono carriera e relazioni. Il tono alterna cinismo e tenerezza in chiave urbana.
Alice and Steve (Disney+) — 8 giugno
- Genere: rom-com contemporanea
- Temi: appuntamenti disastrosi, amicizie invasive, crisi dell’età adulta
Due trentenni con grande attrazione e scarsa compatibilità. La serie punta sul realismo spesso imbarazzante degli incontri post-app e sul guardaroba chic della città.
Storia della mia famiglia 2 (Netflix) — 10 giugno
- Genere: dramedy familiare
- Cast: Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Sergio Castellitto
La storia riparte un anno dopo un lutto. Si indagano nuovi equilibri, risentimenti e la tenacia di restare un nucleo malgrado tutto.
Un anno dopo l’altro (Prime Video) — 10 giugno
- Genere: romance / coming-of-age
- Tratti distintivi: nostalgia, second chance, ambientazione lacustre
Tratto dal bestseller di Carley Fortune, racconta una relazione nata nell’infanzia e messa a dura prova da un errore che cambia ogni cosa.
Thriller e suspense: binge-watch assicurato
Cape Fear (Apple TV) — 5 giugno
- Genere: thriller psicologico
- Producers: Martin Scorsese, Steven Spielberg
- Cast chiave: Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson
Una riscrittura seriale del mito di Max Cady. Bardem è un antagonista minaccioso, pronto a seminare paranoia in una coppia di avvocati. Atmosfera cupa, tensione crescente.
Ovunque tu sia (Netflix) — 18 giugno
- Genere: thriller familiare
- Protagonista: Sam Worthington
Un uomo condannato per l’omicidio del figlio scopre indizi che spingono a credere che il ragazzo sia vivo. Fughe, segreti e rivelazioni in stile Harlan Coben.
Oasis Resort (Netflix) — 19 giugno
- Genere: thriller ambientato in resort
- Elementi: lusso apparente, tensioni sociali, mistero
Un resort isolato, una sparizione e ospiti costretti a confrontarsi. Sole, club sulla spiaggia e bugie pronte a esplodere sotto veline patinate.
Serie originali e sperimentali: fantascienza domestica e noir filosofico
The Miniature Wife – Un piccolo problema (Sky Serie, NOW) — 9 giugno
- Genere: dramedy sci-fi
- Cast: Elizabeth Banks, Matthew Macfadyen
- Idea centrale: una moglie rimpicciolita diventa metafora di potere e fragilità
Una premessa assurda permette alla serie di affrontare dinamiche di coppia, ambizione e squilibri di potere con umorismo nero e satira relazionale.
Sugar 2 (Apple TV+) — 19 giugno
- Genere: noir esistenziale / crime con sfumature sci-fi
- Protagonista: Colin Farrell
Un detective malinconico naviga una Los Angeles cinematografica. La seconda stagione spinge ulteriormente il mix tra cinema classico e speculazione sul sé.
Spie, geopolitica e grandi conflitti seriali
The Agency 2 (Paramount+) — 21 giugno
- Genere: spy thriller
- Cast: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere
- Ambito: operazioni sotto copertura, identità multiple
La serie amplia orizzonti e rischi geopolitici. Tra Londra e Iran, le missioni mettono in gioco identità personali e relazioni pericolose.
House of the Dragon 3 (Sky Atlantic, NOW, HBO Max) — 22 giugno
- Genere: fantasy epico
- Protagonisti: Emma D’Arcy, Matt Smith
- Momento atteso: la Danza dei Draghi entra nella fase più cruenta
Dopo anni di tensione politica e alleanze instabili, la guerra totale prende forma. Nuove battaglie e set spettacolari promettono grande impatto visivo.
The Bear 5 (Disney+) — 26 giugno
- Genere: dramma culinario
- Protagonisti: Jeremy Allen White (assente nel ruolo), Sydney, Richie, Sugar
- Filo conduttore: prezzo umano della perfezione
Con il ristorante sull’orlo del collasso, la nuova stagione chiude questioni rimaste aperte. Cucina come campo di battaglia emotivo, tra urla, tensione e qualche lacrima.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.