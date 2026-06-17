Serie tv da vedere a giugno 2026: uscite, novità e consigli

La programmazione di giugno porta sulle piattaforme streaming una mescolanza di grandi nomi, sorprese di genere e revival attesi. Dalle guerre dinastiche di Westeros alle ossessioni in cucina, passando per noir psicologici e commedie romantiche: ecco cosa segnare sul calendario per le prossime settimane.

Commedie e storie d’amore moderne da non perdere

Not Suitable for Work (Disney+) — 2 giugno

Genere: workplace comedy / commedia romantica

workplace comedy / commedia romantica Cast: Ella Hunt, Avantika, Jay Ellis

Ella Hunt, Avantika, Jay Ellis Cosa aspettarsi: ritmi veloci, dialoghi taglienti e uno sguardo sulla Gen Z di Manhattan.

Mindful di atmosfere glossy, questa nuova serie di Mindy Kaling esplora il caos emotivo e professionale di giovani adulti che inseguono carriera e relazioni. Il tono alterna cinismo e tenerezza in chiave urbana.

Alice and Steve (Disney+) — 8 giugno

Genere: rom-com contemporanea

rom-com contemporanea Temi: appuntamenti disastrosi, amicizie invasive, crisi dell’età adulta

Due trentenni con grande attrazione e scarsa compatibilità. La serie punta sul realismo spesso imbarazzante degli incontri post-app e sul guardaroba chic della città.

Storia della mia famiglia 2 (Netflix) — 10 giugno

Genere: dramedy familiare

dramedy familiare Cast: Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Sergio Castellitto

La storia riparte un anno dopo un lutto. Si indagano nuovi equilibri, risentimenti e la tenacia di restare un nucleo malgrado tutto.

Un anno dopo l’altro (Prime Video) — 10 giugno

Genere: romance / coming-of-age

romance / coming-of-age Tratti distintivi: nostalgia, second chance, ambientazione lacustre

Tratto dal bestseller di Carley Fortune, racconta una relazione nata nell’infanzia e messa a dura prova da un errore che cambia ogni cosa.

Thriller e suspense: binge-watch assicurato

Cape Fear (Apple TV) — 5 giugno

Genere: thriller psicologico

thriller psicologico Producers: Martin Scorsese, Steven Spielberg

Martin Scorsese, Steven Spielberg Cast chiave: Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson

Una riscrittura seriale del mito di Max Cady. Bardem è un antagonista minaccioso, pronto a seminare paranoia in una coppia di avvocati. Atmosfera cupa, tensione crescente.

Ovunque tu sia (Netflix) — 18 giugno

Genere: thriller familiare

thriller familiare Protagonista: Sam Worthington

Un uomo condannato per l’omicidio del figlio scopre indizi che spingono a credere che il ragazzo sia vivo. Fughe, segreti e rivelazioni in stile Harlan Coben.

Oasis Resort (Netflix) — 19 giugno

Genere: thriller ambientato in resort

thriller ambientato in resort Elementi: lusso apparente, tensioni sociali, mistero

Un resort isolato, una sparizione e ospiti costretti a confrontarsi. Sole, club sulla spiaggia e bugie pronte a esplodere sotto veline patinate.

Serie originali e sperimentali: fantascienza domestica e noir filosofico

The Miniature Wife – Un piccolo problema (Sky Serie, NOW) — 9 giugno

Genere: dramedy sci-fi

dramedy sci-fi Cast: Elizabeth Banks, Matthew Macfadyen

Elizabeth Banks, Matthew Macfadyen Idea centrale: una moglie rimpicciolita diventa metafora di potere e fragilità

Una premessa assurda permette alla serie di affrontare dinamiche di coppia, ambizione e squilibri di potere con umorismo nero e satira relazionale.

Sugar 2 (Apple TV+) — 19 giugno

Genere: noir esistenziale / crime con sfumature sci-fi

noir esistenziale / crime con sfumature sci-fi Protagonista: Colin Farrell

Un detective malinconico naviga una Los Angeles cinematografica. La seconda stagione spinge ulteriormente il mix tra cinema classico e speculazione sul sé.

Spie, geopolitica e grandi conflitti seriali

The Agency 2 (Paramount+) — 21 giugno

Genere: spy thriller

spy thriller Cast: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere

Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere Ambito: operazioni sotto copertura, identità multiple

La serie amplia orizzonti e rischi geopolitici. Tra Londra e Iran, le missioni mettono in gioco identità personali e relazioni pericolose.

House of the Dragon 3 (Sky Atlantic, NOW, HBO Max) — 22 giugno

Genere: fantasy epico

fantasy epico Protagonisti: Emma D’Arcy, Matt Smith

Emma D’Arcy, Matt Smith Momento atteso: la Danza dei Draghi entra nella fase più cruenta

Dopo anni di tensione politica e alleanze instabili, la guerra totale prende forma. Nuove battaglie e set spettacolari promettono grande impatto visivo.

The Bear 5 (Disney+) — 26 giugno

Genere: dramma culinario

dramma culinario Protagonisti: Jeremy Allen White (assente nel ruolo), Sydney, Richie, Sugar

Jeremy Allen White (assente nel ruolo), Sydney, Richie, Sugar Filo conduttore: prezzo umano della perfezione

Con il ristorante sull’orlo del collasso, la nuova stagione chiude questioni rimaste aperte. Cucina come campo di battaglia emotivo, tra urla, tensione e qualche lacrima.

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