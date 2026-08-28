Il cinema horror italiano ha saputo rinnovarsi più volte, trasformando paure antiche in immagini memorabili. Questa selezione prova a mappare quella storia attraverso cento anni di inquietudine visiva, scegliendo un solo titolo per autore. Il risultato è una lista pensata per raccontare mutazioni di stile, influenze e tabù, senza pretendere esaustività.

Perché una regola sola: un film per regista

Per evitare ripetizioni e dare spazio alle molte voci del genere, abbiamo applicato una regola netta: un solo film per ciascun regista. Questo non significa che abbiamo scelto sempre l’opera «migliore». Piuttosto, ogni titolo qui rappresenta un frammento utile per capire un autore o un’epoca. Sì: troverete un raro «doppione» che racconta due diverse visioni dello stesso mito.

Cinque menzioni d’onore da vedere se amate l’horror italiano

I vampiri (Riccardo Freda) – Primo horror sonoro italiano. Un tassello fondamentale per comprendere il passaggio al gotico nazionale.

(Riccardo Freda) – Primo horror sonoro italiano. Un tassello fondamentale per comprendere il passaggio al gotico nazionale. Il demonio (Brunello Rondi) – Folk horror che mescola rituali popolari e neorealismo, ambientato nella Basilicata rurale.

(Brunello Rondi) – Folk horror che mescola rituali popolari e neorealismo, ambientato nella Basilicata rurale. Danza macabra (Antonio Margheriti) – Una ghost story in bianco e nero, romantica e dall’atmosfera minuziosa.

(Antonio Margheriti) – Una ghost story in bianco e nero, romantica e dall’atmosfera minuziosa. Un tranquillo posto di campagna (Elio Petri) – Un incrocio tra ghost story e satira sul mercato dell’arte.

(Elio Petri) – Un incrocio tra ghost story e satira sul mercato dell’arte. Oltre il guado (Lorenzo Bianchini) – Horror regionale moderno, basato su paesaggio sonoro e silenzi, con un unico protagonista.

La Top 10 essenziale dell’horror italiano: titoli per leggere il genere

La maschera del demonio — Mario Bava (1960)

Il film da cui prende avvio il gotico italiano moderno. Un racconto di stregoneria e vendetta che mescola scenografie artigianali e soluzioni visive audaci. Barbara Steele diventa icona del genere. Immagini forti e inventiva tecnica trasformano l’umile artigianato in puro effetto magico.

L’estetica gotica di Bava ha definito il linguaggio visivo dell’horror italiano moderno

La casa dalle finestre che ridono — Pupi Avati (1976)

Il «gotico padano» nasce qui: nebbie, chiesette, paesini che custodiscono segreti. Un restauratore scopre un mistero legato a un pittore oscuro. Il film costruisce tensione con pazienza e dettagli perturbanti. Atmosfera e suspense reggono il racconto.

Suspiria — Dario Argento (1977)

Argento privilegia l’incanto visivo alla spiegazione lineare. Una studentessa arriva in un’accademia di danza e si trova immersa in un incubo cromatico. Colonna sonora, scenografie e colori lavorano come un unico incantesimo. Un’esperienza sensoriale totale.

L’incanto visivo e i colori saturi sono le armi narrative di Argento

Zombi 2 — Lucio Fulci (1979)

Fulci plasma un immaginario di corpi in decomposizione che diventa subito riconoscibile. Un’isola caraibica, una minaccia che risorge e scene di gore realiste. Il film ha consacrato il regista come figura cult internazionale. Il non-morto come icona visiva.

Cannibal Holocaust — Ruggero Deodato (1980)

Shock e studi sul reale si intrecciano in questo film controverso. La struttura a «film nel film» anticipa il found footage e mette in crisi la fiducia nelle immagini. Scene di crudeltà sugli animali e discussioni etiche ne hanno segnato la storia. Un’opera che divide e provoca.

Dellamorte Dellamore — Michele Soavi (1994)

Una miscela di humour nero, romanticismo macabro e riflessione esistenziale. Il custode di un cimitero affronta risurrezioni e sentimenti che dissolvono il confine tra vita e morte. Il film chiude con malinconia una stagione e mescola fumetto, commedia e orrore. Un’opera unica nel suo tono.

Sicilian Ghost Story — Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (2017)

Fiaba e cronaca si sovrappongono per raccontare un dramma reale. Una ragazza rifiuta il silenzio e cerca il compagno scomparso tra sogno e realtà. Il film prende una piega politica e poetica insieme, restituendo dignità a una vicenda tragica. Un horror civile e dolente.

Suspiria — Luca Guadagnino (2018)

Rilettura coraggiosa del classico di Argento. Guadagnino abbandona i colori saturi e punta su un’estetica invernale, sul body horror e su tensioni politiche. Musica e interpretazioni rinnovano la materia originale. Una traduzione radicale del mito.

Go Home – A casa loro — Luna Gualano (2018)

Zombies e politica si intrecciano in un film indipendente e militante. Un militante di estrema destra finisce nascosto tra migranti durante un’epidemia. Il film usa il genere per parlare di razzismo e convivenza. Un zombie movie dal sapore civile.

Piove — Paolo Strippoli (2022)

La città come incubatrice di violenza: un vapore che sale dalle fogne innesca esplosioni di rabbia. Al centro, una famiglia lacerata. Strippoli usa l’horror per raccontare risentimenti sociali e adolescenti feriti. Violenza come metafora di rancore.

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