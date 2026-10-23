Ottobre è un mese di rentrée televisiva: serie attese tornano con nuove stagioni, adattamenti letterari approdano alle piattaforme e alcuni titoli promettono gag, brividi e colpi di scena. Scorri per scoprire le uscite più importanti, con date, cast e perché conviene non perderle.
Horror e suspense: brividi in arrivo su Disney+, Prime Video e Apple TV
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American Horror Story: stagione 13 — Disney+ (1 ottobre)
Ryan Murphy rimette in scena le streghe in una nuova cornice urbana. La trama parte dall’Apollyon, un palazzo di New York, e riporta volti storici come Sarah Paulson e Jessica Lange. Promette atmosfere da rituale e nodi narrativi familiari ai fan.
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Carrie — Prime Video (7 ottobre)
Mike Flanagan reinterpreta il classico di Stephen King in otto episodi. Carrie White affronta il bullismo e i poteri telecinetici in un liceo moderno. Il cast include Heather Graham e Matthew Lillard.
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Below — Netflix (8 ottobre)
Un thriller marino ambientato a Terranova. Una creatura misteriosa minaccia una comunità di pescatori. Protagonista: Josh Hartnett, affiancato da Mackenzie Davis e Charlie Heaton.
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Yaga — HBO Max (24 ottobre)
La figura della Baba Yaga trasposta in un mystery contemporaneo. Indagini, antiche magie e sospetti in una cittadina costiera. Tra i protagonisti: Carrie-Anne Moss e Noah Reid.
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Nocturne — Apple TV (30 ottobre)
Un ex soldato diventato detective affronta un serial killer manipolatore. Liev Schreiber guida il cast, con Stephen Graham e Zazie Beetz.
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Dexter: Resurrection 2 — Paramount+ (30 ottobre)
Il ritorno di Dexter a New York. Michael C. Hall si ritrova a fronteggiare due assassini molto diversi. Un mix di passato e nuove tensioni familiari.
Adattamenti letterari e grandi registi: da Steinbeck ai Marvel AI
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La valle dell’Eden — Netflix (1 ottobre)
Miniserie in sette episodi tratta dal romanzo di John Steinbeck. Florence Pugh interpreta la enigmatica Cathy Ames. Sceneggiatura firmata da Zoe Kazan.
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VisionQuest — Disney+ (14 ottobre)
La coscienza artificiale Visione in fuga insieme a un possibile erede umano. Tra intelligenze integrate e minacce, Paul Bettany torna a indagare l’identità del suo personaggio.
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Nord Sud Ovest Est – La storia degli 883 (stagione 2) — Sky Serie e NOW (9 ottobre)
Secondo capitolo sulla leggenda degli 883. Max Pezzali e Mauro Repetto rivivono il 1993 tra tour, moda e sogni d’America. Regia di Sydney Sibilia.
Drammi politici e thriller politici: tensione internazionale su Netflix
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The Diplomat — stagione 4 — Netflix (15 ottobre)
La negoziazione internazionale diventa personale. Keri Russell torna a gestire crisi diplomatiche che minacciano anche il suo matrimonio. Politica e intrighi si intrecciano.
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Tulsa King — stagione 4 — Paramount+ (16 ottobre)
Sylvester Stallone riprende i panni di Dwight Manfredi. Tra corruzione e faide locali, l’impero criminale vacilla e i metodi del passato riemergono.
Dramedy, mockumentary e commedie: risate e colpi di scena su HBO Max, Prime Video e Netflix
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Peccato — HBO Max (2 ottobre)
Mockumentary italiano ambientato nel 2049. Emanuela Fanelli interpreta una star ritirata la cui storia viene ricostruita con ironia. Il cast annovera Alessandro Borghi e Paola Cortellesi.
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Ingorgo — Prime Video (2 ottobre)
Un blocco stradale diventa teatro umano. Ispirato a una serie spagnola, lo show riunisce nomi come Alessandra Mastronardi e Corrado Guzzanti.
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Maschi veri 2 — Netflix (7 ottobre)
I quattro amici romani tornano a confrontarsi con i limiti della mascolinità contemporanea. Evolvono le relazioni e arrivano nuovi volti del panorama italiano.
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Friends Sex and Games — Prime Video (16 ottobre)
Una dramedy tedesca attorno al “gioco delle chiavi”. Quattro coppie, segreti e tensioni che emergono quando i desideri vengono messi alla prova.
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Dov’è Wanda? 2 — Apple TV (21 ottobre)
La dark comedy tedesca prosegue con altri casi bizzarri. I genitori trasformati in detective si infilano in un sottobosco criminale locale.
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Nobody Wants This — stagione 3 — Netflix (22 ottobre)
Joanne e Noah affrontano la convivenza dopo il matrimonio. Kristen Bell e Adam Brody esplorano il lato quotidiano delle relazioni moderne. Nuove storyline e piccoli drammi personali.
Serie straniere e nuovi autori: storie che esplorano società e identità
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Furia — Parte 2 — HBO Max (9 ottobre)
Racconti di donne in lotta con un mercato che spettacolarizza ogni sofferenza. Un cast corale e forte, già apprezzato ai festival europei.
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Tulsa King e altre eredità criminali
Oltre alla stagione nuova di Tulsa King, il mese ospita più storie sul confine tra legittimità e potere personale. Tra queste spiccano titoli che mescolano vendetta e redenzione.
Crime, vendetta e antieroi: Lupin, Dexter e altri ritorni
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Lupin — stagione 4 — Netflix (23 ottobre)
Assane Diop non si ferma. Omar Sy torna nel ruolo del ladro gentiluomo che usa Parigi come palcoscenico. Aspettate astuzia e colpi ben studiati.
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Dexter: Resurrection — Paramount+ (30 ottobre)
Il serial killer con codice morale torna a fare i conti col passato. Crisi personali e nuovi nemici rendono la caccia sempre più complessa.
Produzioni internazionali e nuove sorprese: serie canadesi e tedesche
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Yaga e la mitologia rivisitata
La reinvenzione della figura mitica in contesti moderni è un filone vivace. Yaga unisce folklore e noir, con atmosfere cupe e investigazioni private.
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Produzioni tedesche: Dov’è Wanda? e Friends Sex and Games
La Germania continua a esplorare dark comedy e relazioni intime. Entrambi i titoli giocano con i limiti morali dei personaggi.
Eventi e passaggi festival: anteprime e presentazioni italiane
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Peccato alla Mostra di Venezia
Il mockumentary di Valerio Vestoso è stato presentato in Laguna. Ha raccolto attenzione per il suo stile irriverente e il cast corale.
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VisionQuest alla Festa del Cinema di Roma
Il nuovo capitolo del personaggio Visione è stato mostrato in anteprima, attirando gli appassionati di storie sugli AI.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.