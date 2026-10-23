Ottobre è un mese di rentrée televisiva: serie attese tornano con nuove stagioni, adattamenti letterari approdano alle piattaforme e alcuni titoli promettono gag, brividi e colpi di scena. Scorri per scoprire le uscite più importanti, con date, cast e perché conviene non perderle.

Horror e suspense: brividi in arrivo su Disney+, Prime Video e Apple TV

Atmosfere urbane e inquietanti per le nuove stagioni horror di ottobre. American Horror Story: stagione 13 — Disney+ (1 ottobre) Ryan Murphy rimette in scena le streghe in una nuova cornice urbana. La trama parte dall’Apollyon, un palazzo di New York, e riporta volti storici come Sarah Paulson e Jessica Lange . Promette atmosfere da rituale e nodi narrativi familiari ai fan.

Carrie — Prime Video (7 ottobre) Mike Flanagan reinterpreta il classico di Stephen King in otto episodi. Carrie White affronta il bullismo e i poteri telecinetici in un liceo moderno. Il cast include Heather Graham e Matthew Lillard.

Below — Netflix (8 ottobre) Un thriller marino ambientato a Terranova. Una creatura misteriosa minaccia una comunità di pescatori. Protagonista: Josh Hartnett , affiancato da Mackenzie Davis e Charlie Heaton.

Yaga — HBO Max (24 ottobre) La figura della Baba Yaga trasposta in un mystery contemporaneo. Indagini, antiche magie e sospetti in una cittadina costiera. Tra i protagonisti: Carrie-Anne Moss e Noah Reid.

Nocturne — Apple TV (30 ottobre) Un ex soldato diventato detective affronta un serial killer manipolatore. Liev Schreiber guida il cast, con Stephen Graham e Zazie Beetz.

Dexter: Resurrection 2 — Paramount+ (30 ottobre) Il ritorno di Dexter a New York. Michael C. Hall si ritrova a fronteggiare due assassini molto diversi. Un mix di passato e nuove tensioni familiari.

Adattamenti letterari e grandi registi: da Steinbeck ai Marvel AI

La valle dell’Eden — Netflix (1 ottobre) Miniserie in sette episodi tratta dal romanzo di John Steinbeck. Florence Pugh interpreta la enigmatica Cathy Ames. Sceneggiatura firmata da Zoe Kazan. Adattamento di Steinbeck: ambientazioni rurali e personaggi intensi.

VisionQuest — Disney+ (14 ottobre) La coscienza artificiale Visione in fuga insieme a un possibile erede umano. Tra intelligenze integrate e minacce, Paul Bettany torna a indagare l’identità del suo personaggio.

Nord Sud Ovest Est – La storia degli 883 (stagione 2) — Sky Serie e NOW (9 ottobre) Secondo capitolo sulla leggenda degli 883. Max Pezzali e Mauro Repetto rivivono il 1993 tra tour, moda e sogni d’America. Regia di Sydney Sibilia.

Drammi politici e thriller politici: tensione internazionale su Netflix

The Diplomat — stagione 4 — Netflix (15 ottobre) La negoziazione internazionale diventa personale. Keri Russell torna a gestire crisi diplomatiche che minacciano anche il suo matrimonio. Politica e intrighi si intrecciano.

Tulsa King — stagione 4 — Paramount+ (16 ottobre) Sylvester Stallone riprende i panni di Dwight Manfredi. Tra corruzione e faide locali, l’impero criminale vacilla e i metodi del passato riemergono.

Dramedy, mockumentary e commedie: risate e colpi di scena su HBO Max, Prime Video e Netflix

Peccato — HBO Max (2 ottobre) Mockumentary italiano ambientato nel 2049. Emanuela Fanelli interpreta una star ritirata la cui storia viene ricostruita con ironia. Il cast annovera Alessandro Borghi e Paola Cortellesi.

Ingorgo — Prime Video (2 ottobre) Un blocco stradale diventa teatro umano. Ispirato a una serie spagnola, lo show riunisce nomi come Alessandra Mastronardi e Corrado Guzzanti.

Maschi veri 2 — Netflix (7 ottobre) I quattro amici romani tornano a confrontarsi con i limiti della mascolinità contemporanea. Evolvono le relazioni e arrivano nuovi volti del panorama italiano.

Friends Sex and Games — Prime Video (16 ottobre) Una dramedy tedesca attorno al “gioco delle chiavi”. Quattro coppie, segreti e tensioni che emergono quando i desideri vengono messi alla prova.

Dov’è Wanda? 2 — Apple TV (21 ottobre) La dark comedy tedesca prosegue con altri casi bizzarri. I genitori trasformati in detective si infilano in un sottobosco criminale locale.

Nobody Wants This — stagione 3 — Netflix (22 ottobre) Joanne e Noah affrontano la convivenza dopo il matrimonio. Kristen Bell e Adam Brody esplorano il lato quotidiano delle relazioni moderne. Nuove storyline e piccoli drammi personali.

Serie straniere e nuovi autori: storie che esplorano società e identità

Furia — Parte 2 — HBO Max (9 ottobre) Racconti di donne in lotta con un mercato che spettacolarizza ogni sofferenza. Un cast corale e forte, già apprezzato ai festival europei.

Tulsa King e altre eredità criminali Oltre alla stagione nuova di Tulsa King, il mese ospita più storie sul confine tra legittimità e potere personale. Tra queste spiccano titoli che mescolano vendetta e redenzione.

Crime, vendetta e antieroi: Lupin, Dexter e altri ritorni

Lupin — stagione 4 — Netflix (23 ottobre) Assane Diop non si ferma. Omar Sy torna nel ruolo del ladro gentiluomo che usa Parigi come palcoscenico. Aspettate astuzia e colpi ben studiati.

Dexter: Resurrection — Paramount+ (30 ottobre) Il serial killer con codice morale torna a fare i conti col passato. Crisi personali e nuovi nemici rendono la caccia sempre più complessa.

Produzioni internazionali e nuove sorprese: serie canadesi e tedesche

Yaga e la mitologia rivisitata La reinvenzione della figura mitica in contesti moderni è un filone vivace. Yaga unisce folklore e noir, con atmosfere cupe e investigazioni private.

Produzioni tedesche: Dov’è Wanda? e Friends Sex and Games La Germania continua a esplorare dark comedy e relazioni intime. Entrambi i titoli giocano con i limiti morali dei personaggi.

Eventi e passaggi festival: anteprime e presentazioni italiane

Peccato alla Mostra di Venezia Il mockumentary di Valerio Vestoso è stato presentato in Laguna. Ha raccolto attenzione per il suo stile irriverente e il cast corale.

VisionQuest alla Festa del Cinema di Roma Il nuovo capitolo del personaggio Visione è stato mostrato in anteprima, attirando gli appassionati di storie sugli AI.

Articoli simili

Vota questo articolo