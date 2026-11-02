LAIKA torna con un’altra favola in stop-motion che non è perfetta, ma ribadisce il valore dello studio. Wildwood conferma che qui l’animazione è lavoro manuale, ricerca estetica e cuore. Il film mescola nostalgia anni Novanta, umorismo oscuro e un’irresistibile cura per il dettaglio.
LAIKA: artigianato digitale e anima indipendente
Lo studio dell’Oregon è riconoscibile al primo sguardo. I suoi film hanno sempre una firma fatta di texture, pupazzi e scenografie scolpite a mano. Chi conosce Coraline o Kubo sa che LAIKA preferisce la precisione alla smania di effetti digitali. Qui si avverte ancora la volontà di dimostrare che la stop-motion è cinema, non un semplice genere.
La regia è guidata da Travis Knight, che torna a orchestrare movimenti minuti con una sensibilità da artigiano. Questo approccio rende la visione familiare e allo stesso tempo capace di sorprendere.
Portland come set e ispirazione: la città che diventa racconto
Wildwood usa Portland come uno scenario vivo. Caffè indipendenti, mercati agricoli e la libreria Powell’s diventano elementi narrativi. La città non è solo sfondo, ma personaggio che dà senso agli spostamenti e al tono della storia.
Questa ricostruzione urbana conferisce concretezza alla trama. Ogni scorcio sembra fatto a mano, come un vigneto di piccole sculture che invitano lo spettatore a guardare da vicino.
Trama in breve: la fuga verso la Foresta Impenetrabile
Prue è una ragazza che deve sorvegliare il fratellino Mac. Un attimo di distrazione e Mac scompare. L’ombra è un volo di corvi che lo porta nella misteriosa Foresta Impenetrabile.
Accanto a Prue c’è Curtis, appassionato di fantasy e goffo con le ragazze. I due entrano nel bosco per salvare Mac e scoprono un mondo caotico, popolato di tribù, creature strane e poteri in conflitto.
Elementi chiave della vicenda
- Un patto familiare che pesa sulla coscienza dei genitori.
- Una guerra imminente tra fazioni del bosco.
- L’incontro con figure apparentemente benevole che rivelano doppie intenzioni.
Il cast vocale: nomi noti e caratterizzazioni originali
Il doppiaggio raduna una serie di interpreti famosi, scelti per conferire personalità a ogni creatura. Le voci diventano strumenti narrativi centrali.
- Carey Mulligan interpreta una regina forestale, carismatica e ambigua.
- Mahershala Ali è il capo ribelle che sfida l’ordine costituito.
- Tom Waits dà voce a un comandante di coyote, con un timbro ruvido e inconfondibile.
- Awkwafina presta energia comica a una creatura con appetiti scoperti.
- Angela Bassett, Jemaine Clement e Richard E. Grant forniscono caratteri memorabili.
Tra le voci secondarie emergono anche interpreti come Blythe Danner e Charlie Day. Il casting sonoro aiuta a delineare un ecosistema di personaggi variegati.
Stile visivo: dettagli che fanno la differenza
Lo sguardo di LAIKA privilegia texture e scenografie tattili. I pupazzi hanno imperfezioni volute. Ogni scena è costruita per essere fotografata come se fosse un set reale.
Ci sono momenti che ricordano quadri e sequenze che colpiscono per composizione e colore. In certi passaggi lo stile diventa sorprendente, quasi pittorico, e riesce a fermare il respiro.
Temi e richiami culturali: giovani, nostalgia e mito
Il film pesca nei codici del fantasy per giovani lettori. Non manca la sensazione di un ritorno agli anni Novanta, quando il cinema d’animazione esplorava emozioni sincere e audaci.
Tra i temi emergono la crescita, il rapporto con i genitori e la scoperta di responsabilità complesse. Prue impara che crescere pone nuove domande, non risposte immediate.
Cosa funziona e cosa meno: pregi e limiti narrativi
Dal punto di vista tecnico Wildwood brilla. La mano artigiana traspare in ogni movimento e in ogni set. Ma la struttura narrativa a tratti si appoggia su trope già visti.
- Pregi: cura artigianale, atmosfera unica, design dei personaggi.
- Limiti: una trama che a volte segue schemi familiari del fantasy YA.
Nonostante questi limiti, il film offre sequenze che convincono per immaginazione e coraggio visivo.
Perché guardarlo: punti di interesse per lo spettatore
- Se amate la stop-motion, troverete lavoro di livello artigianale.
- Chi cerca un fantasy con tono oscuro apprezzerà l’atmosfera.
- Il cast vocale arricchisce l’esperienza con interpretazioni distintive.
Wildwood si propone come un’opera che valorizza il mestiere dell’animazione e che, pur non ribaltando il genere, conferma LAIKA come laboratorio creativo capace di raccontare storie con mani e occhi ben allenati.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.