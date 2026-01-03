Michele Morrone e Amanda Seyfried nelle prime foto di The Housemaids: lui è il giardiniere sexy

Le prime immagini ufficiali di The Housemaid hanno acceso curiosità e sospetto: volti noti, sguardi taglienti e una tensione che sembra pronta a esplodere. Tra giochi di potere e segreti custoditi in una grande casa, il nuovo thriller promette di diventare uno dei film più chiacchierati delle feste.
Scorci dal set: cosa mostrano le fotografie ufficiali
People Magazine ha diffuso i primi scatti che condensano l’atmosfera del film.
- In una foto, Sydney Sweeney appare intenta a pulire uno specchio.
- Amanda Seyfried è ritratta alle sue spalle, con uno sguardo carico di tensione.
- Un’altra immagine introduce il personaggio di Michele Morrone, descritto come un giardiniere dallo stile sensuale.
Le immagini puntano su luci soffuse, dettagli domestici e una sensualità sotterranea. I fotogrammi invitano lo spettatore a indagare cosa si nasconde dietro la facciata dei Winchester.
Da bestseller a pellicola: l’origine del racconto
The Housemaid nasce dall’adattamento dell’omonimo romanzo di Freida McFadden, pubblicato nel 2022. La vicenda segue Millie, una donna che cerca di ricostruirsi una vita lontano dal passato.
Il cuore della trama
Millie viene assunta come domestica da una coppia agiata e riservata. Da qui si innescano sospetti, legami ambigui e rivelazioni. La dinamica tra la protagonista e la padrona di casa diventa rapidamente il fulcro del conflitto narrativo.
Cast, squadra creativa e tono del film
Il cast unisce star del momento e volti consolidati. La presenza di nomi noti amplia il potenziale di richiamo.
- Sydney Sweeney nel ruolo di Millie.
- Amanda Seyfried protagonista al fianco di Sweeney.
- Michele Morrone come figura misteriosa legata alla tenuta.
- Completano il cast attori come Brandon Sklenar ed Elizabeth Perkins.
La sceneggiatura è firmata da Rebecca Sonnenshine. Alla regia c’è Paul Feig, che descrive il progetto come un mix di suspense e divertimento. Feig ricopre anche il ruolo di produttore, insieme a Laura Fischer e Todd Lieberman.
Strategia d’uscita e calendario nelle sale
Lionsgate ha anticipato la release americana al 19 dicembre 2025. In Italia il film arriverà il 25 dicembre. La mossa punta a sfruttare il periodo natalizio.
- Data USA: 19 dicembre 2025.
- Data Italia: 25 dicembre 2025.
La programmazione è pensata come controprogrammazione rispetto ad altri titoli attesi nelle stesse date. L’obiettivo è attrarre il pubblico che cerca un’alternativa al grande blockbuster di turno.
Cosa potrebbe attrarre il pubblico: elementi chiave
Più motivi per tenere d’occhio il progetto:
- Una storia tratta da un bestseller, con colpi di scena pronti a sorprendere.
- Un cast protagonista che mescola star emergenti e interpreti esperti.
- La regia di Paul Feig, che promette un tono caldo e teso.
- Uscita strategica durante le festività, ideale per il pubblico in cerca di suspense.
Le prime immagini servono da assaggio. I prossimi trailer e materiali promozionali chiariranno meglio il livello di tensione e sensualità presente nel film.
