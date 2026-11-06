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Serie A oggi: partite e orari, come vederle in TV e streaming su Sky e DAZN

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Di : Martina Fabbri

Serie A oggi: partite e orari, come vederle in TV e streaming su Sky e DAZN
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La Serie A Enilive 2026/2027 torna in campo dopo la sosta per le nazionali: la sesta giornata si disputa da sabato 10 a lunedì 12 ottobre con dieci match sparsi in tre giorni. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Di seguito il programma completo con orari e canali per seguire ogni partita in TV e in streaming.

Programma completo della sesta giornata: orari e partite

Programma della sesta giornata di Serie A con orari
Programma completo della sesta giornata: orari e partite.

Sabato 10 ottobre

  • 15:00 – Genoa vs Fiorentina — DAZN 1

  • 18:00 – Inter vs Parma — DAZN 1

  • 20:45 – Napoli vs Frosinone — Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 11 ottobre

  • 12:30 – Como vs Roma — DAZN 1

  • 15:00 – Lazio vs Monza — DAZN 1

  • 15:00 – Lecce vs Bologna — DAZN 2

  • 18:00 – Sassuolo vs Milan — Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

  • 20:45 – Cagliari vs Juventus — DAZN 1

Lunedì 12 ottobre

  • 18:30 – Atalanta vs Venezia — DAZN 1

  • 20:45 – Torino vs Udinese — Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Dove seguire la sesta giornata in TV e streaming

Per il turno in programma la copertura resta affidata a DAZN, che trasmette l’intero campionato. Ogni giornata vede inoltre tre incontri in co-esclusiva con Sky e NOW. Di seguito le principali modalità per non perdere le gare.

Persona che usa app di streaming per guardare una partita sulla TV
Come seguire le partite su DAZN, Sky e NOW: app e dispositivi consigliati.

  • DAZN: streaming su app per Smart TV, dispositivi come Amazon Fire TV Stick, PlayStation, Xbox e su browser da computer. App disponibile per Android e iOS.

  • Sky e NOW: tre match a giornata in co-esclusiva. Gli abbonati Sky possono usare Sky Go per lo streaming su smartphone, tablet e PC.

  • Sky Q: l’app DAZN è preinstallata per gli utenti Sky Q, semplificando l’accesso alla piattaforma direttamente dalla TV.

Consigli pratici per la visione in mobilità e in casa

  • Controlla la disponibilità dei canali sul tuo abbonamento prima del fischio d’inizio.

  • Per evitare problemi di connessione, effettua uno streaming test qualche minuto prima della partita.

  • Se usi Smart TV, verifica che l’app DAZN sia aggiornata all’ultima versione.

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