La Serie A Enilive 2026/2027 torna in campo dopo la sosta per le nazionali: la sesta giornata si disputa da sabato 10 a lunedì 12 ottobre con dieci match sparsi in tre giorni. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Di seguito il programma completo con orari e canali per seguire ogni partita in TV e in streaming.
Programma completo della sesta giornata: orari e partite
Sabato 10 ottobre
- 15:00 – Genoa vs Fiorentina — DAZN 1
- 18:00 – Inter vs Parma — DAZN 1
- 20:45 – Napoli vs Frosinone — Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Domenica 11 ottobre
- 12:30 – Como vs Roma — DAZN 1
- 15:00 – Lazio vs Monza — DAZN 1
- 15:00 – Lecce vs Bologna — DAZN 2
- 18:00 – Sassuolo vs Milan — Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
- 20:45 – Cagliari vs Juventus — DAZN 1
Lunedì 12 ottobre
- 18:30 – Atalanta vs Venezia — DAZN 1
- 20:45 – Torino vs Udinese — Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Dove seguire la sesta giornata in TV e streaming
Per il turno in programma la copertura resta affidata a DAZN, che trasmette l’intero campionato. Ogni giornata vede inoltre tre incontri in co-esclusiva con Sky e NOW. Di seguito le principali modalità per non perdere le gare.
- DAZN: streaming su app per Smart TV, dispositivi come Amazon Fire TV Stick, PlayStation, Xbox e su browser da computer. App disponibile per Android e iOS.
- Sky e NOW: tre match a giornata in co-esclusiva. Gli abbonati Sky possono usare Sky Go per lo streaming su smartphone, tablet e PC.
- Sky Q: l’app DAZN è preinstallata per gli utenti Sky Q, semplificando l’accesso alla piattaforma direttamente dalla TV.
Consigli pratici per la visione in mobilità e in casa
- Controlla la disponibilità dei canali sul tuo abbonamento prima del fischio d’inizio.
- Per evitare problemi di connessione, effettua uno streaming test qualche minuto prima della partita.
- Se usi Smart TV, verifica che l’app DAZN sia aggiornata all’ultima versione.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.