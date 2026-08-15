Un confronto che può già disegnare la geografia del Gruppo L: Inghilterra e Ghana si affrontano nella seconda giornata dei Mondiali 2026, con entrambe le squadre reduci da un successo d’esordio. La posta in palio è alta: una vittoria avvicinerebbe ai sedicesimi la nazionale vincente. Di seguito tutte le informazioni utili sul match, le scelte tattiche possibili e come seguirlo in diretta.

Orario, luogo e dati pratici della sfida

La partita si giocherà al Gillette Stadium di Boston. L’appuntamento è per martedì 23 giugno alle 22:00 (ora italiana), corrispondenti alle 16:00 locali. Questo è il momento in cui gli occhi degli appassionati di calcio si concentrano su un match che promette intensità e ritmo.

La partita si giocherà al Gillette Stadium di Boston martedì 23 giugno

Come arrivano le due squadre: forma e motivazioni

L’Inghilterra ha debuttato con una vittoria convincente e ha mostrato un reparto offensivo in grande spolvero. Il tecnico sta però lavorando per correggere alcune fragilità difensive emerse nella prima gara. L’assenza di un elemento chiave in retroguardia complica le scelte.

Il Ghana ha ottenuto un successo sofferto, coronato da un gol all’ultimo respiro. Il progetto tattico del commissario tecnico punta su una squadra solida e pronta a ripartire in velocità.

Le scelte tattiche che potrebbero decidere la partita

Inghilterra: ricerca di maggiore equilibrio tra difesa e attacco.

Ghana: difesa bassa e contropiedi sfruttando gli esterni.

Centrocampo: duello deciso per il controllo della zona mediana.

Giocatori chiave da seguire

Harry Kane – punto di riferimento offensivo dei Tre Leoni.

– punto di riferimento offensivo dei Tre Leoni. Jude Bellingham – dinamismo e capacità di incidere tra le linee.

– dinamismo e capacità di incidere tra le linee. Thomas Partey – guida del centrocampo ghanese, essenziale nella copertura.

– guida del centrocampo ghanese, essenziale nella copertura. Mohammed Kudus – potenziale spina nel fianco per la difesa avversaria.

I giocatori chiave come Kane e Bellingham saranno determinanti per il successo dell’Inghilterra

Probabili formazioni e modulo

Le formazioni indicate sono ipotesi basate sulle scelte fino ad oggi osservate. Gli schieramenti potrebbero subire variazioni dell’ultimo minuto.

Inghilterra (ipotesi 4-2-3-1) : Pickford James Konsa Stones O’Reilly Anderson Rice Saka Bellingham Gordon Kane

: Ghana (ipotesi 4-4-2) : Asare Seneya Adjetey Opoku Mensah Issahaku Sibo Owusu Sulemana Semenyo Ayew

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Dove vedere la partita in diretta: TV e streaming

Per il pubblico italiano la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno. La telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla, con il commento tecnico di Stefano Sorrentino. In alternativa, l’incontro sarà disponibile in streaming su DAZN, con la coppia Pierluigi Pardo e Fabio Bazzani alla conduzione.

DAZN è fruibile tramite app su smart TV e su dispositivi connessi. Rai Uno garantirà la visione in chiaro anche per chi preferisce il canale tradizionale.

Ultime notizie dai ritiri e possibili variazioni

Gli allenatori stanno valutando gli ultimi dettagli prima del fischio d’inizio. L’Inghilterra cerca maggiore copertura difensiva dopo la prima prestazione ad alto punteggio. Il Ghana, dal canto suo, dovrebbe confermare la strategia basata sulla compattezza e sulle ripartenze.

Eventuali cambi dell’ultimo minuto potrebbero riguardare ruoli chiave in mediana o la scelta della coppia offensiva per adattarsi all’avversario.

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