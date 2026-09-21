Nel cuore di Roma uno spazio ha cambiato volto per due giorni, trasformando allenamenti, partite e pratiche di benessere in un unico racconto. L’evento ha messo vicini atleti, appassionati e creativi, mostrando come abbigliamento, performance e cultura possano intrecciarsi sullo stesso terreno.

Un progetto che fonde sport, stile e comunità

Il format si è basato su un’idea semplice e potente: creare un ponte tra mondi separati. Al centro c’erano il retail e il brand, uniti per offrire esperienze pratiche invece di vetrine statiche. Il laboratorio urbano ha ospitato chi cerca prestazione e chi cerca estetica, senza distinzione.

Programma e attività: dal campo alla palestra

L’evento ha alternato momenti competitivi a sessioni di training e pratiche dedicate al benessere. Ogni proposta è stata pensata per coinvolgere pubblici diversi, mantenendo un filo conduttore comune: la sperimentazione diretta dei prodotti.

Formato 2vs2: gioco veloce e regole ispirate ai videogame per coinvolgere il pubblico.

Sabato: calcio in chiave giocosa

Formato 2vs2 con regole ispirate ai videogame.

Test sul campo delle calzature pensate per il gioco veloce.

Atmosfera pensata per trasformare la partita in intrattenimento.

Domenica: movimento, tecnica e community femminile

Sessioni di pilates e boxe specifiche per donne.

Allenamenti di hybrid training per combinare corsa, forza e resistenza.

Prove dedicate alle nuove tecnologie delle calzature performanti.

Domenica dedicata a movimento, tecnica e community femminile.

I prodotti al centro dell’esperienza

Qui il focus non era vendere, ma far provare. Scarpe e capi sono stati testati nell’uso reale. Questo approccio ha trasformato ogni pezzo in strumento e non in semplice oggetto esposto.

Calzature da calcio : pensate per reattività e controllo.

: pensate per reattività e controllo. Collezione Originals Sport : estetica vintage unita a dettagli tecnici per l’allenamento.

: estetica vintage unita a dettagli tecnici per l’allenamento. Adizero Dropset Pro: progettata per chi alterna corsa e lavoro di forza.

Spazi che raccontano un’identità

La scenografia ha giocato un ruolo narrativo. Superfici animate da visual dinamici hanno trasformato le aree in ambienti in continuo mutamento. Il movimento delle persone ha dialogato con quello degli spazi.

In questo contesto il punto vendita ha agito come facilitatore. Cisalfa Sport è diventata una piattaforma di connessione tra community e marchio, non solo un luogo di acquisto.

Design, heritage e futuro del brand

Accanto alle novità performance, è stata valorizzata anche la storia del marchio. Una silhouette storica è stata utilizzata come elemento di continuità tra passato e presente.

Storytelling e contenuti visivi dedicati ai modelli classici.

Riferimenti stilistici che collegano cultura sportiva e streetwear.

Una narrazione che pone il prodotto come ponte temporale.

Impatto e partecipazione

La partecipazione ha dimostrato l’interesse verso esperienze ibride. Circa duecento persone hanno scelto di testare questo concetto, entrando in contatto diretto con prodotti e pratiche nuove.

Il risultato è un modello replicabile: un format che mette insieme sport, community e design, offrendo valore esperienziale al di là della transazione commerciale.

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