La WWE si prepara a infiammare lo Smoothie King Center di New Orleans con Money in the Bank, un evento ricco di colpi di scena, valigette da conquistare e sfide titolate. I fan italiani potranno seguirlo in diretta su Netflix: la notte promette sorprese, ritorni e scontri che potrebbero cambiare le gerarchie a Raw e SmackDown.

Data, orario e streaming: come vedere lo show in Italia

Money in the Bank andrà in onda nella notte tra venerdì e sabato, con inizio previsto per la mezzanotte italiana di sabato 10 ottobre. Lo show sarà disponibile in diretta esclusiva su Netflix, senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Orario italiano e diretta esclusiva su Netflix per lo show.

Il commento italiano sarà curato da Luca Franchini e Michele Posa, che accompagneranno gli spettatori tra match e momenti inattesi.

I ladder match: partecipanti, regole e perché contano

I due tradizionali Ladder Match sono il cuore pulsante dell’evento. La valigetta che troneggia sopra il ring vale un’opportunità titolata da incassare quando e dove il vincitore preferisce, entro dodici mesi.

Le scalette e la valigetta: elementi chiave dei Ladder Match.

Competizione maschile: chi lotta per la valigetta

Bron Breakker

Je’Von Evans

Trick Williams (United States Champion)

(United States Champion) Penta

CM Punk

Kevin Owens (ultimo qualificato)

La dinamica del match richiede tempismo, resistenza e freddezza. Chi porterà a casa la valigetta avrà il potere di cambiare i piani della compagnia in poche ore.

Competizione femminile: le atlete in lizza

Sol Ruca

Lola Vice

Jacy Jayne

Roxanne Perez

Lash Legend

Tiffany Stratton

La varietà di stili promette un match frammentato e spettacolare. Tempismo e capacità di sfruttare ogni occasione saranno decisive per vincere la valigetta.

World Heavyweight Championship: Roman Reigns difende il titolo contro LA Knight

Una delle sfide centrali della serata è la difesa del World Heavyweight Championship da parte di Roman Reigns contro LA Knight. In palio c’è una cintura di grande prestigio e importanza per la struttura delle storyline.

Reigns cercherà di mantenere la supremazia con la sua esperienza e controllo del match. LA Knight punta a sfruttare ogni apertura per ottenere una vittoria che rilancerebbe la sua carriera.

Oba Femi vs Bronson Reed: la rivalità che si è infiammata a Raw

Il confronto tra Oba Femi e Bronson Reed nasce da un attacco subito da Femi. Dietro l’aggressione ci sono state figure come Bron Breakker, Austin Theory e Logan Paul, con Reed coinvolto nella dinamica.

Il ritorno di Femi a Raw e la sua reazione hanno portato alla sfida accettata da Reed. L’incontro assicura tensione fisica e motivazioni forti per entrambe le parti.

Altri motivi per non perdere la serata

Possibili incassi improvvisi della valigetta, fattore che rende ogni momento cruciale.

della valigetta, fattore che rende ogni momento cruciale. Ritorni e spunti per nuove rivalità nelle settimane successive.

Match imprevedibili dove la tecnica si mescola allo spettacolo.

Presenza di nomi di richiamo come CM Punk e atleti emergenti.

L’insieme costituisce un’occasione per vedere in azione veterani e giovani talenti della compagnia.

Netflix e WWE: cosa include l’offerta per gli abbonati italiani

Netflix Italia ha acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva gli show settimanali e i Premium Live Event della WWE. Tra i contenuti disponibili:

Raw, SmackDown e NXT in onda in catalogo.

Eventi storici come WrestleMania, Royal Rumble e SummerSlam.

Documentari e produzioni originali dedicate al mondo WWE.

Gli spettatori trovano così una libreria ampia, con match classici e appuntamenti in diretta, senza costi extra oltre l’abbonamento.

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