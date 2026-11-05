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WWE Money in the Bank 2026: card completa, streaming su Netflix e orario italiano

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Folla anonima in arena con schermo e valigetta stilizzata sopra il ring
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La WWE si prepara a infiammare lo Smoothie King Center di New Orleans con Money in the Bank, un evento ricco di colpi di scena, valigette da conquistare e sfide titolate. I fan italiani potranno seguirlo in diretta su Netflix: la notte promette sorprese, ritorni e scontri che potrebbero cambiare le gerarchie a Raw e SmackDown.

Data, orario e streaming: come vedere lo show in Italia

Money in the Bank andrà in onda nella notte tra venerdì e sabato, con inizio previsto per la mezzanotte italiana di sabato 10 ottobre. Lo show sarà disponibile in diretta esclusiva su Netflix, senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Schermo con orario e streaming in una arena notturna
Orario italiano e diretta esclusiva su Netflix per lo show.

Il commento italiano sarà curato da Luca Franchini e Michele Posa, che accompagneranno gli spettatori tra match e momenti inattesi.

I ladder match: partecipanti, regole e perché contano

I due tradizionali Ladder Match sono il cuore pulsante dell’evento. La valigetta che troneggia sopra il ring vale un’opportunità titolata da incassare quando e dove il vincitore preferisce, entro dodici mesi.

Scala appoggiata al ring durante un ladder match
Le scalette e la valigetta: elementi chiave dei Ladder Match.

Competizione maschile: chi lotta per la valigetta

  • Bron Breakker

  • Je’Von Evans

  • Trick Williams (United States Champion)

  • Penta

  • CM Punk

  • Kevin Owens (ultimo qualificato)

La dinamica del match richiede tempismo, resistenza e freddezza. Chi porterà a casa la valigetta avrà il potere di cambiare i piani della compagnia in poche ore.

Competizione femminile: le atlete in lizza

  • Sol Ruca

  • Lola Vice

  • Jacy Jayne

  • Roxanne Perez

  • Lash Legend

  • Tiffany Stratton

La varietà di stili promette un match frammentato e spettacolare. Tempismo e capacità di sfruttare ogni occasione saranno decisive per vincere la valigetta.

World Heavyweight Championship: Roman Reigns difende il titolo contro LA Knight

Una delle sfide centrali della serata è la difesa del World Heavyweight Championship da parte di Roman Reigns contro LA Knight. In palio c’è una cintura di grande prestigio e importanza per la struttura delle storyline.

Reigns cercherà di mantenere la supremazia con la sua esperienza e controllo del match. LA Knight punta a sfruttare ogni apertura per ottenere una vittoria che rilancerebbe la sua carriera.

Oba Femi vs Bronson Reed: la rivalità che si è infiammata a Raw

Il confronto tra Oba Femi e Bronson Reed nasce da un attacco subito da Femi. Dietro l’aggressione ci sono state figure come Bron Breakker, Austin Theory e Logan Paul, con Reed coinvolto nella dinamica.

Il ritorno di Femi a Raw e la sua reazione hanno portato alla sfida accettata da Reed. L’incontro assicura tensione fisica e motivazioni forti per entrambe le parti.

Altri motivi per non perdere la serata

  • Possibili incassi improvvisi della valigetta, fattore che rende ogni momento cruciale.

  • Ritorni e spunti per nuove rivalità nelle settimane successive.

  • Match imprevedibili dove la tecnica si mescola allo spettacolo.

  • Presenza di nomi di richiamo come CM Punk e atleti emergenti.

L’insieme costituisce un’occasione per vedere in azione veterani e giovani talenti della compagnia.

Netflix e WWE: cosa include l’offerta per gli abbonati italiani

Netflix Italia ha acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva gli show settimanali e i Premium Live Event della WWE. Tra i contenuti disponibili:

  • Raw, SmackDown e NXT in onda in catalogo.

  • Eventi storici come WrestleMania, Royal Rumble e SummerSlam.

  • Documentari e produzioni originali dedicate al mondo WWE.

Gli spettatori trovano così una libreria ampia, con match classici e appuntamenti in diretta, senza costi extra oltre l’abbonamento.

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