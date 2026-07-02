Mondiali 2026 Norvegia-Francia stasera in tv: orario, dove vederla e chi passa il turno

Al Boston Stadium va in scena la partita più attesa del Gruppo I: Norvegia e Francia si affrontano per stabilire chi chiuderà il girone da prima. Sul prato scenderanno due delle stelle più luminose del torneo, con in palio il primato e gli incroci per gli ottavi. Se volete sapere orario, dove vederla in TV e streaming e le scelte tattiche degli allenatori, trovate tutto qui sotto.

Forma, motivazioni e cosa cambia per il cammino ai Mondiali 2026

Le due squadre hanno percorso lo stesso cammino nelle prime due giornate. Entrambe sono imbattute e con pieno di punti. Il match non solo assegna il primato, ma influisce anche sugli accoppiamenti nella fase a eliminazione diretta. La pressione è alta e lo spettacolo è praticamente garantito.

Norvegia: stato di forma e punti di forza

La Norvegia di Ståle Solbakken arriva con fiducia. La squadra ha mostrato un gioco propositivo e grande pericolosità offensiva. Erling Haaland è l’uomo su cui si focalizzano le azioni più pericolose. Ødegaard tiene i fili a centrocampo, mentre Sörloth completa il reparto offensivo.

Francia: assetto tattico e giocatori chiave

I campioni transalpini, guidati in questa fase da Guy Stéphan, puntano sull’esperienza e sulla qualità individuale. Kylian Mbappé resta il terminale offensivo principale. Dietro di lui ci sono risorse come Dembélé e Olise pronte a rompere gli equilibri con giocate decisive.

Probabili formazioni: le scelte tattiche prima del fischio d’inizio

Entrambi gli allenatori dovrebbero limitare il turnover, preferendo soluzioni consolidate per non rischiare il risultato.

Norvegia (modulo 4-3-3, ipotesi)

Portiere: Nyland

Nyland Difesa: Ryerson, Östigård, Hanche-Olsen, Wolfe

Ryerson, Östigård, Hanche-Olsen, Wolfe Centrocampo: Ødegaard, Berge, Thorsby

Ødegaard, Berge, Thorsby Attacco: Sörloth, Haaland, Nusa

Francia (modulo 4-2-3-1, ipotesi)

Portiere: Maignan

Maignan Difesa: Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez

Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez Centrocampo: Kanté, Tchouaméni

Kanté, Tchouaméni Trequartisti/Attacco: Dembélé, Griezmann, Barcola; centravanti: Mbappé

Classifica aggiornata del Gruppo I e possibili scenari

Dopo due giornate la graduatoria premia la Francia per differenza reti. Entrambe le squadre sono già matematicamente qualificate ai sedicesimi. Al Senegal serve però una vittoria molto ampia contro l’Iraq per tentare la rimonta.

Francia 6 pt (GF 6 – GS 1, +5)

6 pt (GF 6 – GS 1, +5) Norvegia 6 pt (GF 7 – GS 3, +4)

6 pt (GF 7 – GS 3, +4) Senegal 0 pt (GF 3 – GS 6, -3)

Iraq 0 pt (GF 1 – GS 7, -6)

Orario della partita e come seguirla in diretta TV e streaming

Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00 ora italiana (le 15:00 locali). La gara verrà trasmessa in chiaro e in streaming su piattaforme ufficiali.

TV in chiaro: Rai 1, collegamento pre-partita dalle 20:30. Telecronaca affidata a Tiziana Alla e Stefano Sorrentino.

Rai 1, collegamento pre-partita dalle 20:30. Telecronaca affidata a Tiziana Alla e Stefano Sorrentino. Streaming gratuito: RaiPlay, fruibile da smart TV, PC, tablet e smartphone.

RaiPlay, fruibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. Piattaforma a pagamento: DAZN trasmette la partita per gli abbonati, con la voce di Pierluigi Pardo.

Kylian Mbappé

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