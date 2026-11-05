Un documentario riporta alla luce una figura che molti nominano e pochi conoscono davvero. Il film di Francesca Archibugi cerca di tracciare il profilo umano e culturale di Carla Lonzi, mettendo in scena materiali d’archivio, voci familiari e un racconto che alterna passione politica e contraddizioni private.

Il progetto cinematografico che riapre una conversazione sul femminismo

Francesca Archibugi firma un ritratto filmico dedicato a Carla Lonzi. Il documentario mescola interviste, estratti sonori e immagini d’epoca.

Il documentario ricompone materiali d’archivio e interviste per raccontare Lonzi.

La pellicola è distribuita da Fandango e approda in sala il 26, 27 e 28 ottobre. Il lavoro non si limita alla biografia.

Scopo: far tornare alla luce un pensiero ancora vivo nel dibattito contemporaneo.

Chi era Carla Lonzi: arte, critica e rottura delle gerarchie

Lonzi emergeva come critica d’arte e teorica anticonvenzionale. Metteva in discussione il ruolo del critico e la verticalità dei rapporti nel mondo dell’arte.

Per lei il linguaggio artistico doveva liberarsi da controlli esterni. Questo atteggiamento ha assunto forme radicali.

Rifiuto di modelli dominanti nella critica.

Relazioni intense con artiste come Carla Accardi.

Eredità nelle pratiche femministe degli anni successivi.

La messa in scena della voce pubblica e privata

Il film alterna la figura pubblica, forte e spesso intransigente, con la dimensione personale e più fragile.

Archibugi utilizza la voce stessa di Lonzi, registrazioni e lettere, per restituire sfumature spesso dimenticate.

Elemento chiave: la convivenza di contraddizione e coerenza nella vita dell’intellettuale.

Temi centrali toccati dal documentario

Il racconto si concentra su alcuni snodi tematici fondamentali per comprendere Lonzi e il suo tempo.

Il rapporto tra personale e politico. La posizione delle donne nelle rivoluzioni culturali del Novecento. La critica all’autorità artistica e intellettuale.

Questi fili vengono intrecciati con testimonianze dirette e commenti di amici e colleghi.

Testimonianze e collaborazioni presenti nel film

Tra i contributi compaiono voci note del panorama culturale italiano. Le testimonianze offrono punti di vista diversi.

Nanni Moretti, con un commento sulla stagione politica e culturale.

Amici e familiari che raccontano la quotidianità della persona.

Il musicista Battista Lena, autore della colonna sonora.

Questi interventi costruiscono un quadro corale, spesso sorprendente per la sua intimità.

L’approccio registico di Archibugi: distanza e partecipazione

Francesca Archibugi mantiene un equilibrio tra vicinanza emotiva e distanza critica.

La regista non nasconde la propria relazione personale con il materiale, ma evita l’agiografia.

Strategia: lasciare parlare gli archivi e le persone, creando uno spazio di riflessione.

Materiali d’archivio, fotografia e suono

Il montaggio alterna foto, filmati d’epoca e registrazioni domestiche. Il risultato è un mosaico temporale.

Immagini e registrazioni domestiche compongono il mosaico temporale del film.

La colonna sonora, curata da un membro della famiglia, sottolinea i passaggi emotivi senza sovrapporsi.

Immagini Rai e materiali inediti.

Registrazioni vocali e letture di testi.

Scelte sonore sobrie e narrative.

Perché Carla Lonzi torna a parlare oggi

Il documentario indica che molte delle questioni lanciate da Lonzi non sono risolte. Restano vive nel presente.

In particolare il tema dell’esclusione delle donne dai luoghi di potere culturale è ancora attuale.

Impatto: il film offre chiavi per leggere il femminismo contemporaneo e le sue radici.

Riletture e ripubblicazioni

Negli ultimi anni i testi di Lonzi sono stati riproposti da case editrici italiane, contribuendo a una riscoperta critica.

All’estero la sua figura ha trovato nuova attenzione nelle ricerche accademiche e nelle retrospettive.

Come il documentario parla a diversi pubblici

Il film si rivolge a più platee: studiosi, attivisti, spettatori curiosi del cinema del reale.

Studiosi: materiale d'archivio e contestualizzazione storica.

Attivisti: spunti per ripensare pratiche femministe.

Spettatori: narrazione accessibile e coinvolgente.

La scelta di non offrire risposte definitive lascia spazio al dibattito.

Appuntamenti e note di produzione

Il film è una produzione Fandango con Rai Cinema, in associazione con altri soggetti istituzionali.

Nei titoli di coda si riconosce il sostegno di istituzioni che hanno contribuito allo sviluppo dell’opera.

Date di uscita in sala: 26, 27 e 28 ottobre.

Distribuzione: Fandango.

Musiche: Battista Lena.

La pellicola propone più piste di lettura. Chi la guarda può scegliere se seguire l’aspetto biografico, quello teorico o la dimensione emozionale del ritratto.

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