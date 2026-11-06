La diretta di X Factor ha ribadito una certezza: in una serata piena di voci forti, chi non si distingue rischia di scomparire. La foto condivisa in rete ritraeva Alìa, ma la protagonista rimasta in evidenza è Martina Cerutti. Tra eliminazioni, ritorni inaspettati e outfit discutibili, il Live ha messo in luce talenti veri e alcune fragilità.

Le performance che hanno preso il volo

Martina Cerutti (Alìa) — VOTO 10 Nonostante problemi tecnici alle cuffie, ha dominato il palco con controllo e gusto. La sua interpretazione ha trasformato ogni frase in una piccola conquista scenica. Precisione vocale e presenza scenica l’hanno resa l’artista della serata. Martina Cerutti domina il palco nonostante problemi tecnici alle cuffie. Camilla Guerini — VOTO 9,5 Si diverte a cambiare pelle e lo fa con naturalezza. Tra stile e interpretazione, mostra una curiosità artistica che la rende affascinante. La versione di You Don’t Own Me è un manifesto di personalità. Crescita attesa e meritata. Patrizia Napolano — VOTO 9 Voce potente e stile soul impeccabile. A volte sembra fuori gara, come se cantasse su un altro binario. La sfida sarà restare originale senza essere prevedibile. Per ora incanta e rischia di essere data per scontata. Giacomo Calò — VOTO 8 Ha scelto un brano apparentemente semplice e l’ha riempito di personalità. Dopo un inizio incerto ha preso ritmo e fascino. Ogni esibizione lo valorizza: talento solido e carisma crescente. Mad-Dog — VOTO 7,5 La band suona bene e ha una presenza scenica notevole. La regia e la scenografia hanno amplificato la loro prova. Resta la curiosità se riusciranno a evolvere e trovare un’identità più sporca e autentica.

Chi ha lasciato qualche dubbio

Scraffs & Mariasole Pollio — VOTO 7 Cover pop-punk di un classico che è stata eseguita con rispetto. La band è tecnicamente preparata, ma serve più aggressività vocale per bilanciare il suono. Mariasole, invece, conquista per naturalezza e simpatia.

Manuel Gargano (Manu) — VOTO 6,5 Ha cercato la tecnica in un pezzo che chiede istinto. La prova è valida, ma a volte manca la necessaria immedesimazione. Non è una performance sbagliata, solo poco sincera rispetto al brano.

Danny Anania (Lenanie) — VOTO 6 Alterna momenti deludenti a sprazzi di creatività personale. Brilla come autore più che come interprete. Per restare in gara dovrà bilanciare meglio le sue scelte tra cover e pezzi originali.

Alex Fontana — VOTO 5,5 Voce interessante ma serata sottotono. L’arrangiamento non ha aiutato e la performance è parsa trattenuta. Serve più rischio e meno timidezza per fare la differenza nelle prossime puntate.

Veronica Bruganelli — VOTO 5 La scelta di un brano celebre nella versione di Whitney Houston ha complicato le cose. Il timbro e qualche imprecisione hanno reso la prova meno emozionante. Anche il look non ha aiutato la riuscita complessiva.

Alice Fregoso — VOTO 4 L’eliminazione è arrivata dopo una performance timida. Mancava grinta e personalità per rendere il pezzo distintivo. In un cast ricco di voci originali, restare nella comfort zone non basta.

Le Distanze — VOTO 3 Hanno un enorme potenziale ma il brano scelto era ingombrante. L’arrangiamento e le scelte interpretative non hanno funzionato. Il frontman ha fascino, ma la band non è riuscita a entrare davvero nella canzone.

Gruppi e scelte sceniche che hanno contato

La regia e la scenografia hanno inciso molto sulle valutazioni. Alcune performance sono state esaltate dalla messa in scena, altre penalizzate da arrangiamenti discutibili.

Regia, luci e scenografia hanno inciso sulle valutazioni delle performance.

Coreografie e impianto luci hanno fatto la metà del lavoro per certe band.

Alcune scelte registiche hanno messo in risalto il senso dello show.

In altri casi, l’eccesso di scenografia ha coperto fragilità vocali.

Moda, styling e l’effetto sui giudizi

I look della serata sono stati al centro dei commenti. Alcuni outfit hanno funzionato, altri sono apparsi fuori luogo. Il pubblico e i social hanno subito notato incoerenze tra stile e personalità.

Paola Iezzi è stata criticata per un look troppo anni ’80.

Jake La Furia ha scelto un look che ha diviso: informale ma discutibile.

Mariasole e Giorgia hanno mostrato eleganza e sono state tra le poche a salvarsi stilisticamente.

Product placement: troppo invasivo o strategia vincente?

I partner commerciali erano visibili, forse troppo. Gli sponsor sono necessari, ma la presenza deve essere integrata. Se il product placement diventa contenuto, funziona; se impone micro-interruzioni, distrae.

Una soluzione produttiva sarebbe creare spazi dedicati dove gli sponsor dialogano con il racconto dello show. Così si evita l’alternanza fastidiosa tra musica e pubblicità mascherata.

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