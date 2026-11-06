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X Factor 2026: pagelle del primo live, eliminata una cantante

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Di : Martina Fabbri

X Factor 2026: pagelle del primo live, eliminata una cantante
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La diretta di X Factor ha ribadito una certezza: in una serata piena di voci forti, chi non si distingue rischia di scomparire. La foto condivisa in rete ritraeva Alìa, ma la protagonista rimasta in evidenza è Martina Cerutti. Tra eliminazioni, ritorni inaspettati e outfit discutibili, il Live ha messo in luce talenti veri e alcune fragilità.

Le performance che hanno preso il volo

  1. Martina Cerutti (Alìa) — VOTO 10

    Nonostante problemi tecnici alle cuffie, ha dominato il palco con controllo e gusto. La sua interpretazione ha trasformato ogni frase in una piccola conquista scenica. Precisione vocale e presenza scenica l’hanno resa l’artista della serata.

    Cantante sul palco con cuffie, esibizione intensa dopo problemi tecnici
    Martina Cerutti domina il palco nonostante problemi tecnici alle cuffie.

  2. Camilla Guerini — VOTO 9,5

    Si diverte a cambiare pelle e lo fa con naturalezza. Tra stile e interpretazione, mostra una curiosità artistica che la rende affascinante. La versione di You Don’t Own Me è un manifesto di personalità. Crescita attesa e meritata.

  3. Patrizia Napolano — VOTO 9

    Voce potente e stile soul impeccabile. A volte sembra fuori gara, come se cantasse su un altro binario. La sfida sarà restare originale senza essere prevedibile. Per ora incanta e rischia di essere data per scontata.

  4. Giacomo Calò — VOTO 8

    Ha scelto un brano apparentemente semplice e l’ha riempito di personalità. Dopo un inizio incerto ha preso ritmo e fascino. Ogni esibizione lo valorizza: talento solido e carisma crescente.

  5. Mad-Dog — VOTO 7,5

    La band suona bene e ha una presenza scenica notevole. La regia e la scenografia hanno amplificato la loro prova. Resta la curiosità se riusciranno a evolvere e trovare un’identità più sporca e autentica.

Chi ha lasciato qualche dubbio

  • Scraffs & Mariasole Pollio — VOTO 7

    Cover pop-punk di un classico che è stata eseguita con rispetto. La band è tecnicamente preparata, ma serve più aggressività vocale per bilanciare il suono. Mariasole, invece, conquista per naturalezza e simpatia.

  • Manuel Gargano (Manu) — VOTO 6,5

    Ha cercato la tecnica in un pezzo che chiede istinto. La prova è valida, ma a volte manca la necessaria immedesimazione. Non è una performance sbagliata, solo poco sincera rispetto al brano.

  • Danny Anania (Lenanie) — VOTO 6

    Alterna momenti deludenti a sprazzi di creatività personale. Brilla come autore più che come interprete. Per restare in gara dovrà bilanciare meglio le sue scelte tra cover e pezzi originali.

  • Alex Fontana — VOTO 5,5

    Voce interessante ma serata sottotono. L’arrangiamento non ha aiutato e la performance è parsa trattenuta. Serve più rischio e meno timidezza per fare la differenza nelle prossime puntate.

  • Veronica Bruganelli — VOTO 5

    La scelta di un brano celebre nella versione di Whitney Houston ha complicato le cose. Il timbro e qualche imprecisione hanno reso la prova meno emozionante. Anche il look non ha aiutato la riuscita complessiva.

  • Alice Fregoso — VOTO 4

    L’eliminazione è arrivata dopo una performance timida. Mancava grinta e personalità per rendere il pezzo distintivo. In un cast ricco di voci originali, restare nella comfort zone non basta.

  • Le Distanze — VOTO 3

    Hanno un enorme potenziale ma il brano scelto era ingombrante. L’arrangiamento e le scelte interpretative non hanno funzionato. Il frontman ha fascino, ma la band non è riuscita a entrare davvero nella canzone.

Gruppi e scelte sceniche che hanno contato

La regia e la scenografia hanno inciso molto sulle valutazioni. Alcune performance sono state esaltate dalla messa in scena, altre penalizzate da arrangiamenti discutibili.

Scenografia e luci sul palco di uno show televisivo che influenzano le esibizioni
Regia, luci e scenografia hanno inciso sulle valutazioni delle performance.

  • Coreografie e impianto luci hanno fatto la metà del lavoro per certe band.

  • Alcune scelte registiche hanno messo in risalto il senso dello show.

  • In altri casi, l’eccesso di scenografia ha coperto fragilità vocali.

Moda, styling e l’effetto sui giudizi

I look della serata sono stati al centro dei commenti. Alcuni outfit hanno funzionato, altri sono apparsi fuori luogo. Il pubblico e i social hanno subito notato incoerenze tra stile e personalità.

  • Paola Iezzi è stata criticata per un look troppo anni ’80.

  • Jake La Furia ha scelto un look che ha diviso: informale ma discutibile.

  • Mariasole e Giorgia hanno mostrato eleganza e sono state tra le poche a salvarsi stilisticamente.

Product placement: troppo invasivo o strategia vincente?

I partner commerciali erano visibili, forse troppo. Gli sponsor sono necessari, ma la presenza deve essere integrata. Se il product placement diventa contenuto, funziona; se impone micro-interruzioni, distrae.

Una soluzione produttiva sarebbe creare spazi dedicati dove gli sponsor dialogano con il racconto dello show. Così si evita l’alternanza fastidiosa tra musica e pubblicità mascherata.

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