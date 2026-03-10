Scrivere la mattina: perché non si può vivere solo di passioni

La scelta di lasciare una vita comoda per inseguire un’ossessione creativa è il motore di un film che osserva senza giudicare. Valérie Donzelli costruisce un racconto asciutto e intenso su ciò che resta quando la passione non paga più le bollette.

Paul: il protagonista che abbandona un mestiere per la scrittura

Paul ha un passato professionale che lo soddisfaceva.

Decide però di cambiare strada e dedicarsi alla scrittura.

Ha già completato un libro ben accolto dalla critica.

La realtà tuttavia non si piega alle attese.

I risparmi finiscono e la sopravvivenza lo costringe ai “lavoretti” saltuari.

Svuota cantine, aiuta a ristrutturare case.

Montaggio terrazzi e riparazioni domestiche.

Lavoretti pagati poco, senza regole né stabilità.

La scena più radicale è la scoperta della vergogna sociale. La fatica diventa umiliante e anche i legami familiari si riducono a videochiamate. Donzelli mostra la caduta senza spettacolarizzare.

Ritratto generazionale: passioni, illusioni e precarietà

Il film mette sotto la lente una generazione cresciuta con slogan sulla realizzazione personale.

Molti hanno provato a trasformare un interesse in un mestiere.

Molti ora si scontrano con affitti in aumento e mercati del lavoro ostili.

In questo quadro, la passione diventa un paradosso: è motivo di identità ma non basta per la sopravvivenza.

Il contrasto tra desiderio di creare e necessità economiche è il tema centrale. Donzelli non condanna, osserva. Le scelte personali hanno conseguenze tangibili e spesso dolorose.

Lo stile registico: essenzialità e riferimento al cinema d’autore

Donzelli adotta un linguaggio filmico scarno. Le emozioni emergono senza enfasi.

Si avvertono echi di autori come Bresson e Varda, ma la regista conserva una voce personale.

Regia misurata, montaggio che asciuga il superfluo.

Immagini che privilegiano gesti quotidiani e dettagli umili.

Tono diretto: osservazione più che commento morale.

Questa scelta rende il racconto più potente. L’attenzione è rivolta alla verità del personaggio, non alla retorica della passione.

Interpreti e prove attoriali: Bastien Bouillon al centro

La performance di Bastien Bouillon è l’asse portante del film.

Il suo Paul è contenuto, sfuggente, eppure profondamente presente.

Attraverso piccoli gesti, Bouillon comunica la frattura tra desiderio e realtà.

Bastien Bouillon nel ruolo di Paul.

Valérie Donzelli interpreta l’ex moglie.

Presenze di André Marcon e Virginie Ledoyen nel cast.

Il cast lavora in funzione dell’intensità emotiva. Il personaggio principale sembra svanire per lasciare spazio alla vita che vive.

Dal libro al cinema: adattamento e percorso creativo

La sceneggiatura si ispira al libro di Franck Courtès, pubblicato in Italia da Playground.

Donzelli mantiene l’onestà del racconto e ne trasferisce lo spirito sullo schermo.

A Venezia 82 il film ha ricevuto il Premio per la sceneggiatura, riconoscimento per una scrittura essenziale.

La trasposizione cinematografica evita l’epica del quotidiano. Preferisce la concretezza della storia personale.

Dettagli tecnici e uscite: quando vedere il film

La pellicola, intitolata La mattina scrivo (À pied d’œuvre), esce il 5 marzo con Teodora Film.

Firma la regia Valérie Donzelli, con fotografia di Irina Lubtchansky e produzione di Alain Goldman.

Il film è stato accolto positivamente alla Mostra di Venezia per la sua sceneggiatura.

Titolo originale: À pied d’œuvre.

Distribuzione italiana: Teodora Film.

Data di uscita: 5 marzo.

Per chi parla questo film: motivi per prestare attenzione

Il racconto interessa chi si interroga su lavoro e identità.

Parla a chi ha conosciuto l’insicurezza economica dopo aver scelto la passione.

È un’opera per chi cerca cinema che osserva senza slogan.

Onestà emotiva : evita moralismi facili.

: evita moralismi facili. Prova attoriale : Bouillon guida con naturalezza.

: Bouillon guida con naturalezza. Rilevanza sociale: mette a fuoco la precarietà contemporanea.

