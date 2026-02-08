Fausto Lama dopo i Coma_Cose: riparte da solo con a tanto così, racconto crudo sulla fine d’amore

Il 2026 musicale italiano inizia con un cambiamento importante: Fausto Zanardelli, noto come Fausto Lama e già volto di Coma_Cose, firma oggi il suo primo passo ufficiale da solista. Il singolo si chiama a tanto così e arriva come una dichiarazione intima, lontana dalle sovrastrutture e vicina alla vita quotidiana dell’artista.
Perché “a tanto così” segna una nuova fase per Fausto Lama
Il brano mette al centro la fine di una storia d’amore senza drammi e senza scandali. L’approccio è pacato, con una presa di coscienza che privilegia il reale sul retorico. Qui Fausto esplora il distacco come scelta, non come sconfitta.
Le atmosfere sono minimaliste e riflessive. La scrittura punta a raccontare un attraversamento emotivo fatto di dettagli domestici e piccoli gesti. In questo modo, il pezzo apre il cammino di una carriera solista più personale e meno mediata.
Com’è nato il singolo: residenza creativa e team
La canzone nasce da un ritiro creativo in Piemonte, dove Fausto ha lavorato con amici musicisti. Quel clima informale ha favorito idee spontanee e brani nati d’istinto, lontani da logiche di laboratorio.
- Etichette: Asian Fake; Atlantic/Warner Music Italy.
- Messa a punto: sessioni in casale, settembre.
- Contributo artistico: musicisti amici e collaboratori stretti.
Il video e la scelta estetica
Il videoclip accompagna il singolo e rafforza la nuova estetica di Fausto. La produzione coinvolge realtà indipendenti e lo stesso artista in veste di regista, a sottolineare il controllo creativo sul progetto.
- Produzione: HOMIES.WORK x THE JOB.
- Soggetto/Sceneggiatura: FEGATELLI entertainment.
- Regia: Fausto Lama.
Temi e immagini: cosa raccontano le parole
Il testo esplora rimpianti, abitudini quotidiane e frammenti di vita metropolitana. Non si affida a grandi metafore, ma a immagini concrete: caffè, quartieri della città, gesti ripetuti.
- Rimorsi e oggetti: i piccoli resti delle relazioni trasformati in ricordi tangibili.
- Confessioni senza clamore: la fine raccontata come un atto di cura, non di accusa.
- Vita urbana: riferimenti a luoghi e abitudini che rendono il racconto riconoscibile.
In sintesi, il pezzo preferisce la precisione dei dettagli alla generalizzazione emotiva. Il linguaggio si muove tra cinismo e tenerezza, con momenti di autoconsapevolezza che mostrano un artista in trasformazione.
Il suono e l’approccio produttivo
Musicalmente il singolo mescola elementi pop contemporaneo e sensazioni indie. La produzione mantiene spazi asciutti, per lasciare che la voce e il testo emergano in primo piano.
- Scelte sonore pensate per valorizzare la narrativa personale.
- Arrangiamenti essenziali, che evitano sovraccarichi.
- Un equilibrio tra istinto e mestiere, risultante dell’esperienza trentennale di Fausto.
Cosa cambia rispetto al passato con i Coma_Cose
Il passaggio al solismo non è una rottura totale, ma una ridefinizione. Lo stile conserva l’attenzione per le parole, ma sposta il focus sull’intimità individuale. L’artista sceglie una forma espressiva più diretta e personale.
Questa scelta segna anche una maggiore autonomia creativa, visibile nella regia del video e nella gestione del progetto discografico.
Cosa aspettarsi dopo “a tanto così”
Il singolo è il primo segnale di una fase nuova. Dalla residenza creativa potrebbero emergere altri brani con la stessa cifra stilistica: sinceri, immediati e legati al vissuto quotidiano.
Fausto Lama sembra voler costruire un percorso dove la verità del racconto conta più della spettacolarità.
