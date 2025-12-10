Tommaso Paradiso: nuovo singolo lasciamene un po’ e tour nei palasport 2026

Tommaso Paradiso torna sotto i riflettori con un doppio annuncio: un nuovo singolo dal sapore anni ’80 e un tour nei palasport italiani previsto per la primavera 2026. L’uscita del brano segna l’inizio di una nuova fase artistica per il cantautore romano, che unisce nostalgia e pop contemporaneo e si prepara a incontrare il pubblico nei grandi palazzetti.

Uscita del singolo e prime informazioni

Il nuovo brano arriva il 12 settembre 2025, pubblicato per Columbia Records/Sony Music. Il singolo esce insieme al videoclip ufficiale e annuncia la collaborazione con importanti realtà del settore live.

Etichetta e produzione

La produzione è affidata a Simonetta, che firma l’arrangiamento ricco di synth e chitarre. Il risultato è un pop che pesca sonorità degli anni ’80 senza rinunciare a un linguaggio moderno.

Di cosa parla il pezzo: temi e atmosfera

Il brano esplora il desiderio di conservare frammenti di felicità, anche quando tutto sembra svanire. Immagini semplici e quotidiane si mescolano a emozioni universali.

Nostalgia : riferimenti sonori e timbrici agli anni ’80.

: riferimenti sonori e timbrici agli anni ’80. Intimità : la canzone è costruita attorno a situazioni comuni e sentimenti riconoscibili.

: la canzone è costruita attorno a situazioni comuni e sentimenti riconoscibili. Essential pop: ritmi serrati, synth e chitarre per un coro memorabile.

Parole e suggestioni del testo

Il testo gioca su immagini familiari: la trepidazione giovanile, il conforto degli altri, la voglia di ballare nonostante le ferite. È una richiesta di lasciare una traccia di sé, un appello a non consumare tutto d’un tratto le emozioni più vere.

Estratto narrativo del testo

Il protagonista alterna paura e stupore, vorrebbe danzare e rimane aggrappato a ricordi e ritmi. Chiede che un pezzetto di cuore resti su una maglietta o su un giubbotto, prima di un possibile addio. L’immagine ricorrente è quella di una notte in cui le piccole cose assumono valore immenso.

Il video e il sound: modernità con radici vintage

Il videoclip accompagna l’uscita del singolo e rafforza l’estetica retrò-modernista del pezzo. Colori, luci e montaggio rimandano agli anni ’80, ma la narrazione resta contemporanea e cinematografica.

Regia : immagini che alternano istantanee intime a scene di festa.

: immagini che alternano istantanee intime a scene di festa. Sound design : synth pulsanti, chitarre e una batteria stratificata.

: synth pulsanti, chitarre e una batteria stratificata. Obiettivo: creare un ponte tra passato sonoro e presente emotivo.

Tour nei palasport 2026: tappe e organizzazione

Contemporaneamente alla nuova release, Paradiso ha annunciato un tour nei palazzetti italiani per la primavera del 2026. Lo spettacolo proporrà il nuovo singolo insieme ai successi che hanno segnato la sua carriera.

Produzione e promoter

Il tour sarà prodotto da Vivo Concerti, che curerà logistica e scalette per i palasport di tutta Italia.

18 aprile – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 22 aprile – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 23 aprile – Torino, Inalpi Arena

– Torino, Inalpi Arena 25 aprile – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 26 aprile – Padova, Kioene Arena

– Padova, Kioene Arena 28 aprile – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 30 aprile – Napoli, Palapartenope

Biglietti, consigli e come restare informati

Per partecipare ai concerti conviene monitorare le vendite ufficiali e verificare le date con i canali dei promoter. I posti per i palasport tendono a esaurirsi in fretta.

Controlla i circuiti di vendita autorizzati per evitare frodi.

Iscriviti alle newsletter ufficiali per prelazioni e annunci.

Segui gli account social dell’artista per aggiornamenti sullo show.

Perché questo momento è importante per l’artista

Il nuovo singolo segna il primo rilascio di Paradiso con Sony Music dopo due anni dal suo ultimo progetto. È un punto di svolta che combina rinnovamento sonoro e un calendario live ambizioso.

La sfida è riconnettere una fanbase ampia con materiale nuovo, offrendo al contempo l’esperienza collettiva dei grandi concerti nei palasport.

