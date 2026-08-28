Durante l’ultimo live all’Arena del Mare, con il pubblico in piedi e la serata ancora in corso, Sayf ha sorpreso tutti annunciando il ritorno del suo festival per il 2027. L’atmosfera è rimasta sospesa per qualche istante, poi l’annuncio ha acceso di nuovo l’entusiasmo: appuntamento fissato al Porto Antico di Genova.

Data confermata e informazioni sui biglietti

La nuova edizione del Santissima Fest prenderà luogo il 16 luglio 2027 sempre nell’area dell’Arena del Mare. L’annuncio è arrivato proprio dal palco, come era successo l’anno precedente.

Quando e come acquistare i ticket

I biglietti saranno messi in vendita a partire da lunedì 20 luglio alle ore 12:00 .

. Si consiglia di monitorare i canali ufficiali per aggiornamenti su modalità e vendita.

Vista la rapida esauribilità delle passate edizioni, è prudente muoversi subito.

I biglietti per Santissima Fest 2027 saranno disponibili a partire dal 20 luglio alle 12:00

Una serata che ha unito più generazioni

La data di sabato ha mostrato il carattere collettivo del festival. Sul palco si sono susseguiti artisti provenienti da esperienze diverse, creando un filo rosso tra generazioni e stili.

Enzo Avitabile ha interpretato con Sayf un momento intenso e corale.

ha interpretato con Sayf un momento intenso e corale. Sono saliti sul palco anche Tedua , Bresh e Rhove , che hanno portato la loro energia.

, e , che hanno portato la loro energia. Hanno partecipato inoltre Helmi, Néza, Genovarabe, Nerissima Serpe e Disme.

La giornata è iniziata nel tardo pomeriggio con le esibizioni di Jannet, Genovarabe, G. Mineiro e Vaz Tè. Prima del main set, il pubblico ha ballato con il dj set di Night Skinny.

Il percorso di Sayf: tra Sanremo, album e numeri in streaming

Negli ultimi mesi l’artista ha attraversato una fase cruciale della sua carriera. La partecipazione al Festival di Sanremo 2026 ha amplificato la sua visibilità.

Sayf ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione a Sanremo 2026 e al suo album Santissimo

Tu mi piaci tanto ha raggiunto il secondo posto a Sanremo.

ha raggiunto il secondo posto a Sanremo. Il singolo è stato certificato disco di platino e ha superato i 38 milioni di stream.

L’8 maggio Sayf ha pubblicato il suo primo album ufficiale, Santissimo, già disco d’oro.

L’album mette insieme testi personali, influenze urbane e melodie aperte. È un lavoro che racconta la crescita artistica e la voglia di contaminare suoni e temi.

Proseguono i live: festival estivi e club

Il Santissimo Tour Estivo continua a riempire i cartelloni dei festival italiani. Dopo la stagione estiva seguiranno date nei club per l’autunno.

Le tappe nei festival continueranno per tutta la stagione calda.

Le date nei club sono previste in autunno.

Alcune città, come Milano e Roma, hanno già registrato il tutto esaurito.

Per chi cerca il calendario completo o dettagli sui ticket vale consultare le pagine ufficiali dedicate al tour.

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