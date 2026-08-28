Durante l’ultimo live all’Arena del Mare, con il pubblico in piedi e la serata ancora in corso, Sayf ha sorpreso tutti annunciando il ritorno del suo festival per il 2027. L’atmosfera è rimasta sospesa per qualche istante, poi l’annuncio ha acceso di nuovo l’entusiasmo: appuntamento fissato al Porto Antico di Genova.
Data confermata e informazioni sui biglietti
La nuova edizione del Santissima Fest prenderà luogo il 16 luglio 2027 sempre nell’area dell’Arena del Mare. L’annuncio è arrivato proprio dal palco, come era successo l’anno precedente.
Quando e come acquistare i ticket
- I biglietti saranno messi in vendita a partire da lunedì 20 luglio alle ore 12:00.
- Si consiglia di monitorare i canali ufficiali per aggiornamenti su modalità e vendita.
- Vista la rapida esauribilità delle passate edizioni, è prudente muoversi subito.
Una serata che ha unito più generazioni
La data di sabato ha mostrato il carattere collettivo del festival. Sul palco si sono susseguiti artisti provenienti da esperienze diverse, creando un filo rosso tra generazioni e stili.
- Enzo Avitabile ha interpretato con Sayf un momento intenso e corale.
- Sono saliti sul palco anche Tedua, Bresh e Rhove, che hanno portato la loro energia.
- Hanno partecipato inoltre Helmi, Néza, Genovarabe, Nerissima Serpe e Disme.
La giornata è iniziata nel tardo pomeriggio con le esibizioni di Jannet, Genovarabe, G. Mineiro e Vaz Tè. Prima del main set, il pubblico ha ballato con il dj set di Night Skinny.
Il percorso di Sayf: tra Sanremo, album e numeri in streaming
Negli ultimi mesi l’artista ha attraversato una fase cruciale della sua carriera. La partecipazione al Festival di Sanremo 2026 ha amplificato la sua visibilità.
- Tu mi piaci tanto ha raggiunto il secondo posto a Sanremo.
- Il singolo è stato certificato disco di platino e ha superato i 38 milioni di stream.
- L’8 maggio Sayf ha pubblicato il suo primo album ufficiale, Santissimo, già disco d’oro.
L’album mette insieme testi personali, influenze urbane e melodie aperte. È un lavoro che racconta la crescita artistica e la voglia di contaminare suoni e temi.
Proseguono i live: festival estivi e club
Il Santissimo Tour Estivo continua a riempire i cartelloni dei festival italiani. Dopo la stagione estiva seguiranno date nei club per l’autunno.
- Le tappe nei festival continueranno per tutta la stagione calda.
- Le date nei club sono previste in autunno.
- Alcune città, come Milano e Roma, hanno già registrato il tutto esaurito.
Per chi cerca il calendario completo o dettagli sui ticket vale consultare le pagine ufficiali dedicate al tour.
Articoli simili
- Sayf: parlar d’amore sulle occasioni mancate tra pop e scuola genovese
- Willie Peyote: nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato esce 15 maggio e annuncia club tour
- Glocky, scaletta del Freestyle Live Party: tutte le canzoni del concerto
- Tiziano Ferro a Sanremo 2026: cosa canterà domani sera da Xdono a Sono un grande
- Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 festival e una carriera che non invecchia
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.