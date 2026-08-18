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Glocky, scaletta del Freestyle Live Party: tutte le canzoni del concerto

Aggiornato il :

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Di : Enrico Valiani

Folla con mani alzate durante un concerto di rap in un club, illuminata dalle luci del palco
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Glocky porta il suo progetto Freestyle sul palco dei club italiani: oltre all’uscita del disco fissata per venerdì 24 luglio, il rapper piacentino ha annunciato un minitour per gennaio 2027. Qui trovi le date confermate, i dettagli sui biglietti e la scaletta parziale aggiunta dopo il live di Rivergaro.

Annuncio del tour e festa di lancio

L’ufficialità è arrivata durante un incontro con i fan a Milano, sotto il manifesto che aveva fatto discutere. Il calendario prevede cinque concerti nei club principali del Paese. Prima delle serate indoor, Glocky celebrerà l’uscita dell’album con un evento speciale nel suo territorio d’origine.

Date confermate del Freestyle Live 2027

Calendario completo dei concerti

  • 24 lug 2026 – Rivergaro, River Park (Glocky Freestyle Party)

  • 12 gen 2027 – Padova, Hall

  • 14 gen 2027 – Torino, Teatro della Concordia (Venaria Reale)

  • 20 gen 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

  • 22 gen 2027 – Roma, Atlantico

  • 24 gen 2027 – Milano, Fabrique (serata di chiusura)

Le date toccano città strategiche per la scena rap e trap italiana. La chiusura al Fabrique di Milano segna l’appuntamento più atteso della serie.

Calendario delle date del tour Freestyle Live 2027 nei principali club italiani
Le cinque date confermate toccano Padova, Torino, Firenze, Roma e Milano.

Biglietti e punti vendita ufficiali

I tagliandi per le serate del Freestyle Live 2027 e per il party di Rivergaro sono disponibili esclusivamente su TicketSms. Si consiglia l’acquisto anticipato: molte date potrebbero esaurirsi rapidamente.

  • Vendita online su TicketSms.

  • Controlla le sezioni “info evento” per orari e regolamenti.

  • Attenzione ai canali non ufficiali per evitare truffe.

Scaletta parziale: cosa è stato suonato a Rivergaro

AGGIORNAMENTO 25 luglio 2026: è stata pubblicata una scaletta parziale dal River Park di Rivergaro (24 luglio 2026). L’elenco non è completo e l’ordine dei brani potrebbe variare rispetto all’esecuzione reale.

Artista sul palco durante l'esecuzione di brani dal vivo con ospiti
La scaletta di Rivergaro include inediti, debutti live e collaborazioni con artisti della scena.

  1. Work

  2. DIOR$AVAGE

  3. Tutto ok

  4. Casinodebutto dal vivo

  5. Frozencover di Mboss, con Mboss

  6. niente x mecover di SadTurs & KIID

  7. Riprovacidebutto dal vivo

  8. Ridendo nella banca

  9. PickU.Updebutto dal vivo

  10. Trattarti meglio

  11. come no . . .debutto dal vivo

  12. MAI X SEMPREcover di SadTurs & KIID

  13. fare qualcosadebutto dal vivo

  14. Chanelcover di DrefGold, con DrefGold

  15. see u latercon DrefGold, debutto dal vivo

  16. No iPhone

  17. Pensavi non lo sapessicon Waze RRX

  18. Pink Musiccon Waze RRX e Fashion Forty

  19. niente scontidebutto dal vivo

  20. Stare senza

  21. Problem Solver

La scaletta riflette una serata che mescola inediti, debutti live e collaborazioni con artisti della nuova scena.

Il nuovo album: Freestyle e la strategia di lancio

L’album Freestyle esce il 24 luglio con licenza Square a M.A.S.T./Believe. La promozione è partita a step: prima due capitoli a tema, poi il singolo Dior$avage e uno spot diffuso su DAZN.

  • Strategia: Atto I e Atto II per costruire attesa.

  • Singolo trainante: Dior$avage.

  • Claim della campagna: Freestyle Ogni Ora, Ogni Giorno, 24/7.

Cosa aspettarsi dal live e dalle collaborazioni

I concerti dovrebbero unire momenti energici e passaggi più intimi. Sul palco sono previste ospitate e cover che rivelano influenze varie.

  • Ospiti confermati in alcuni brani.

  • Brani inediti inseriti nella scaletta in anteprima.

  • Un mix di pezzi propri e reinterpretazioni di colleghi.

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