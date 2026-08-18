Glocky porta il suo progetto Freestyle sul palco dei club italiani: oltre all’uscita del disco fissata per venerdì 24 luglio, il rapper piacentino ha annunciato un minitour per gennaio 2027. Qui trovi le date confermate, i dettagli sui biglietti e la scaletta parziale aggiunta dopo il live di Rivergaro.

Annuncio del tour e festa di lancio

L’ufficialità è arrivata durante un incontro con i fan a Milano, sotto il manifesto che aveva fatto discutere. Il calendario prevede cinque concerti nei club principali del Paese. Prima delle serate indoor, Glocky celebrerà l’uscita dell’album con un evento speciale nel suo territorio d’origine.

Date confermate del Freestyle Live 2027

Calendario completo dei concerti

24 lug 2026 – Rivergaro, River Park (Glocky Freestyle Party)

– Rivergaro, River Park (Glocky Freestyle Party) 12 gen 2027 – Padova, Hall

– Padova, Hall 14 gen 2027 – Torino, Teatro della Concordia (Venaria Reale)

– Torino, Teatro della Concordia (Venaria Reale) 20 gen 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

– Firenze, Teatro Cartiere Carrara 22 gen 2027 – Roma, Atlantico

– Roma, Atlantico 24 gen 2027 – Milano, Fabrique (serata di chiusura)

Le date toccano città strategiche per la scena rap e trap italiana. La chiusura al Fabrique di Milano segna l’appuntamento più atteso della serie.

Le cinque date confermate toccano Padova, Torino, Firenze, Roma e Milano.

Biglietti e punti vendita ufficiali

I tagliandi per le serate del Freestyle Live 2027 e per il party di Rivergaro sono disponibili esclusivamente su TicketSms. Si consiglia l’acquisto anticipato: molte date potrebbero esaurirsi rapidamente.

Vendita online su TicketSms .

. Controlla le sezioni “info evento” per orari e regolamenti.

Attenzione ai canali non ufficiali per evitare truffe.

Scaletta parziale: cosa è stato suonato a Rivergaro

AGGIORNAMENTO 25 luglio 2026: è stata pubblicata una scaletta parziale dal River Park di Rivergaro (24 luglio 2026). L’elenco non è completo e l’ordine dei brani potrebbe variare rispetto all’esecuzione reale.

La scaletta di Rivergaro include inediti, debutti live e collaborazioni con artisti della scena.

Work DIOR$AVAGE Tutto ok Casino — debutto dal vivo Frozen — cover di Mboss, con Mboss niente x me — cover di SadTurs & KIID Riprovaci — debutto dal vivo Ridendo nella banca PickU.Up — debutto dal vivo Trattarti meglio come no . . . — debutto dal vivo MAI X SEMPRE — cover di SadTurs & KIID fare qualcosa — debutto dal vivo Chanel — cover di DrefGold, con DrefGold see u later — con DrefGold, debutto dal vivo No iPhone Pensavi non lo sapessi — con Waze RRX Pink Music — con Waze RRX e Fashion Forty niente sconti — debutto dal vivo Stare senza Problem Solver

La scaletta riflette una serata che mescola inediti, debutti live e collaborazioni con artisti della nuova scena.

Il nuovo album: Freestyle e la strategia di lancio

L’album Freestyle esce il 24 luglio con licenza Square a M.A.S.T./Believe. La promozione è partita a step: prima due capitoli a tema, poi il singolo Dior$avage e uno spot diffuso su DAZN.

Strategia: Atto I e Atto II per costruire attesa.

e per costruire attesa. Singolo trainante: Dior$avage .

. Claim della campagna: Freestyle Ogni Ora, Ogni Giorno, 24/7.

Cosa aspettarsi dal live e dalle collaborazioni

I concerti dovrebbero unire momenti energici e passaggi più intimi. Sul palco sono previste ospitate e cover che rivelano influenze varie.

Ospiti confermati in alcuni brani.

Brani inediti inseriti nella scaletta in anteprima.

Un mix di pezzi propri e reinterpretazioni di colleghi.

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