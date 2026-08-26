La cantante italiana Laura Pausini ha preso parte a uno dei momenti più seguiti della serata finale della FIFA World Cup 2026, esibendosi al fianco di Robbie Williams e Nicole Scherzinger sul prato del MetLife Stadium. L’esibizione è andata in onda poco prima del calcio d’inizio della finale tra Spagna e Argentina, attirando l’attenzione dei media internazionali e dei fan in tutto il mondo.

Il quadro della serata al MetLife Stadium: scena, abiti e reazioni

La performance ha avuto luogo nel contesto della cerimonia di chiusura. I tre artisti hanno calcato il centro del campo in coordinato, con outfit dallo stesso tono cromatico.

La cerimonia pre-partita della finale Mondiale al MetLife Stadium di East Rutherford

Data e luogo: 19 luglio 2026, MetLife Stadium, East Rutherford.

19 luglio 2026, MetLife Stadium, East Rutherford. Evento: cerimonia pre-partita della finale Mondiale.

cerimonia pre-partita della finale Mondiale. Coreografia: gli artisti circondati da alfieri con le bandiere delle 48 nazioni partecipanti.

AGGIORNAMENTO 20 LUGLIO 2026: la partita si è conclusa con la vittoria della Spagna sull’Argentina per 1-0 ai supplementari, con rete decisiva di Ferran Torres. La cerimonia si è svolta come annunciato.

Scaletta completa: chi ha cantato e cosa è successo prima del fischio d’inizio

Antefatto e apertura

La serata è iniziata con momenti molto diversi tra loro. Uno streamer ha aperto con un pezzo energico, poi si sono alternati artisti pop e star internazionali.

IShowSpeed ha portato la sua energia e il brano «Champions».

ha portato la sua energia e il brano «Champions». Post Malone ha proposto un nuovo singolo e ha richiamato sul palco Swae Lee .

ha proposto un nuovo singolo e ha richiamato sul palco . Jennifer Hudson ha eseguito l’inno statunitense a cappella.

Il trio e l’inno ufficiale

Al centro della scena il trio composto da Robbie Williams, Nicole Scherzinger e Laura Pausini. Hanno presentato Desire, il brano scelto come inno ufficiale FIFA per il ciclo.

Il trio formato da Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger presenta l’inno ufficiale FIFA

Halftime show e altri momenti memorabili

Lo spettacolo dell’intervallo, curato da nomi di primo piano, ha alternato performance di icone globali e gruppi contemporanei.

Momenti con artisti leggendari e band recenti.

Coinvolgimento di cori giovanili e ospiti internazionali.

Il brano «Desire»: origini, produzione e versione in spagnolo

«Desire» nasce dall’idea e dalla penna di Robbie Williams. La traccia è stata prodotta e mixata da professionisti del settore.

Produzione: Karl Brazil e Owen Parker.

Karl Brazil e Owen Parker. Mix: Richard Flack.

Richard Flack. Adattamento spagnolo: firmato da Laura Pausini.

Il brano è stato presentato in anteprima mondiale durante il 2025 e ha accompagnato diverse tappe internazionali. È stato già eseguito in vari stadi di tutto il mondo prima di arrivare alla finale del 2026.

Il video e la copertura social

La performance ha subito generato clip e condivisioni sui social. Brevi video ufficiali e contenuti fan hanno circolato subito dopo l’esibizione.

Clip ufficiali pubblicate sui canali FIFA.

Reel e post su Instagram e X con migliaia di condivisioni.

Estratti disponibili sulle piattaforme di streaming video.

Come i media internazionali hanno raccontato la serata

La stampa straniera ha descritto l’evento come un mix di spettacolo e simbolismo globale. Numerose testate hanno evidenziato il ruolo dell’inno e la presenza di artisti provenienti da diversi Paesi.

Associated Press ha sottolineato l’importanza di «Desire» come brano ufficiale FIFA.

ha sottolineato l’importanza di «Desire» come brano ufficiale FIFA. USA Today ha elencato le star coinvolte e il loro significato per le nazioni finaliste.

ha elencato le star coinvolte e il loro significato per le nazioni finaliste. Billboard ha dedicato spazio ai protagonisti musicali della cerimonia.

Le parole dell’artista: l’emozione di Pausini

La cantante ha espresso gratitudine e orgoglio per aver unito musica e sport. Ha ricordato che entrambe le arti hanno il potere di creare connessioni universali.

Ha aggiunto che esibirsi in un evento globale così seguito rappresenta una tappa importante della sua carriera.

Il legame con New York e il World Tour

La tappa ai Mondiali ha avuto un eco particolare per la cantautrice, fresca di una lunga serie di concerti negli Stati Uniti. Pochi giorni prima aveva chiuso la parte americana del suo tour in una città simbolo.

Concerto al Madison Square Garden a inizio giugno.

Il tour mondiale ha totalizzato centinaia di migliaia di biglietti venduti.

Ripartenza delle date prevista in autunno per l’Europa e l’Italia.

I numeri che segnano una carriera internazionale

La partecipazione all’evento mondiale si inserisce in un percorso solido e ricco di riconoscimenti internazionali.

Oltre 75 milioni di dischi venduti nel mondo.

nel mondo. Più di 8 miliardi di stream sulle piattaforme digitali.

sulle piattaforme digitali. Premi internazionali che includono Grammy e diversi Latin Grammy.

La sua discografia e i riconoscimenti l’hanno resa una delle artiste italiane più riconoscibili sulla scena globale. Le collaborazioni con grandi nomi internazionali testimoniano l’ampiezza del suo percorso artistico.

Collaborazioni e alleanze artistiche nel tempo

Nel corso degli anni la cantante ha condiviso palchi e progetti con artisti di generi diversi. Questa rete di collaborazioni ha contribuito a costruire la sua immagine internazionale.

Collaborazioni con star della musica pop e della classica.

Progetti che hanno attraversato generi e lingue diverse.

Presenze sui palchi più prestigiosi del mondo.

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