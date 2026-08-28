I fan italiani e internazionali di KPop Demon Hunters avranno presto un’occasione unica: due delle voci dietro i Saja Boys saliranno su un palco londinese per un evento dal vivo che promette musica, immagini e atmosfera da film.

Concerto a Londra: data, luogo e esperienza immersiva

L’appuntamento è fissato per il 6 settembre all’Outernet Live di Londra. Il locale, noto per le sue installazioni digitali, ospiterà una serata che mescola performance musicale e contenuti visivi tratti dall’universo del film Netflix.

L’Outernet Live di Londra ospiterà lo spettacolo con tecnologia digitale avanzata

Maxischermi e proiezioni dedicate prima dello show.

Audio e scenografie pensati per ricreare l’atmosfera del film.

Incontro ravvicinato con i creatori delle voci originali dei Saja Boys.

La produzione punta a un format che vada oltre il semplice concerto. Grazie alla tecnologia del distretto Outernet, il pubblico potrà immergersi nei passaggi più iconici del film prima che inizi la performance.

Chi salirà sul palco: i protagonisti musicali

Sul palco ci saranno Andrew Choi e Neckwav, noti per aver prestato le loro voci ai personaggi dei Saja Boys. Il loro set rappresenterà un’anteprima dal vivo del mondo sonoro di KPop Demon Hunters.

Il cast vocale coinvolto nel progetto

Saja Boys : Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, Samuil Lee, Danny Chung.

: Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, Samuil Lee, Danny Chung. Huntr/x: voci come Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) e Rei Ami (Zoey).

Gli artisti hanno dichiarato grande emozione per l’evento e per l’affetto mostrato dai fan britannici. Il concerto è pensato come un’occasione per ascoltare dal vivo le tracce che hanno accompagnato il successo della pellicola.

Il successo globale del film e i riconoscimenti

KPop Demon Hunters è diventato uno dei fenomeni più rilevanti per Netflix. Nel 2025 il film ha raggiunto il primato di lungometraggio più visto della piattaforma, con oltre 20,5 miliardi di minuti di visione.

KPop Demon Hunters ha raggiunto record di audience su Netflix nel 2025

Record di audience globale sulla piattaforma.

Premi importanti a livello internazionale.

Riconoscimenti che includono Oscar, Grammy e Golden Globe.

Questi risultati hanno consolidato l’immagine del franchise come prodotto cross-mediale, capace di trascendere lo schermo e generare interesse per live, merchandising e performance dal vivo.

Il tour mondiale: annunci e prime anticipazioni

A maggio, Netflix insieme a AEG Presents ha confermato l’intento di portare il mondo del film in tour globale. Al momento però non sono state divulgate date ufficiali o la lista completa degli artisti coinvolti.

Il concerto londinese di Andrew Choi e Neckwav viene visto come il primo segnale concreto di ciò che il pubblico potrebbe aspettarsi dalla tournée. Per molti fan, sarà la prova generale di uno spettacolo più ampio e strutturato.

Cosa aspettarsi dalla serata e consigli pratici

Arrivare con anticipo per le proiezioni immersive.

Previsto merchandising e corner fotografici a tema.

Possibili momenti Q&A o meet & greet, a seconda della produzione.

La formula combina elementi da concerto pop con produzione cinematografica. Chi parteciperà potrà vedere reinterpretata dal vivo la colonna sonora che ha accompagnato milioni di spettatori nel mondo.

Articoli simili

Vota questo articolo