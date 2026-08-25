I Santi Francesi tornano a sorprendere: a distanza di due mesi da Guerrilla il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese ha pubblicato all’improvviso il nuovo singolo Nebbia insieme al relativo videoclip. L’uscita segna il proseguimento di un percorso artistico rinnovato, avviato con la collaborazione con Asian Fake e sotto l’egida di House of Music, con distribuzione curata da Sony Music Italy.

Una pubblicazione inaspettata che cambia il ritmo della comunicazione

Il lancio di Nebbia è avvenuto senza annunci precedenti. La scelta rompe gli schemi delle campagne tradizionali. Sembra dettata da esigenze creative del duo, più che da strategie di mercato.

Data: uscita a sorpresa dopo Guerrilla .

. Etichetta: House of Music in partnership con Asian Fake .

in partnership con . Distribuzione: affidata a Sony Music Italy.

Temi e immagini: cosa racconta “Nebbia”

Il brano esplora il senso di smarrimento e la ricerca di risposte dopo una perdita. La nebbia diventa metafora di confusione emotiva e di un percorso interiore che cerca luce.

La musica si trasforma in un luogo di confessione. Testo e melodia cercano di restituire una tensione tra dolore e desiderio di ritrovarsi.

Parola degli autori

I due descrivono la canzone come qualcosa che è nata in fretta, quasi d’istinto, un’urgenza che andava messa fuori.

Il suono: dettagli di arrangiamento e produzione

La produzione punta sul contrasto. Elementi puliti si intrecciano con scelte timbriche volutamente imperfette.

Gli archi di Nebbia: violino e violoncello suonati live da Giulia Pecora e Clarissa Marino.

Arch i: violino e violoncello suonati live.

Voci: registrate con un registratore a nastro vintage per un timbro logoro.

Effetto: pulizia degli archi contro la grana della voce, per creare tensione sonora.

Le parti d’archi sono state eseguite da Giulia Pecora al violino e da Clarissa Marino al violoncello. Il contrasto tra questi interventi e la voce grezza crea un effetto volutamente disturbante.

Cosa lascia intravedere questo singolo per il futuro

Con Nebbia i Santi Francesi proseguono la preparazione di un nuovo progetto discografico. Il singolo e Guerrilla sono i primi segnali del materiale che seguirà all’EP Potrebbe non avere un peso.

Nuovo album in vista: questi brani ne costituiscono l’anticamera.

Continuità stilistica: si alternano approcci rock e sperimentazioni timbriche.

Collaborazioni: consolidamento del rapporto con Asian Fake e HOM.

Risorse visive e crediti

Il videoclip accompagna l’uscita del singolo e amplia il racconto visivo della canzone. La copertina è firmata da Agnese Carbone, che ha curato l’immagine del progetto.

Articoli simili

Vota questo articolo