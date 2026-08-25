I Santi Francesi tornano a sorprendere: a distanza di due mesi da Guerrilla il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese ha pubblicato all’improvviso il nuovo singolo Nebbia insieme al relativo videoclip. L’uscita segna il proseguimento di un percorso artistico rinnovato, avviato con la collaborazione con Asian Fake e sotto l’egida di House of Music, con distribuzione curata da Sony Music Italy.
Una pubblicazione inaspettata che cambia il ritmo della comunicazione
Il lancio di Nebbia è avvenuto senza annunci precedenti. La scelta rompe gli schemi delle campagne tradizionali. Sembra dettata da esigenze creative del duo, più che da strategie di mercato.
- Data: uscita a sorpresa dopo Guerrilla.
- Etichetta: House of Music in partnership con Asian Fake.
- Distribuzione: affidata a Sony Music Italy.
Temi e immagini: cosa racconta “Nebbia”
Il brano esplora il senso di smarrimento e la ricerca di risposte dopo una perdita. La nebbia diventa metafora di confusione emotiva e di un percorso interiore che cerca luce.
La musica si trasforma in un luogo di confessione. Testo e melodia cercano di restituire una tensione tra dolore e desiderio di ritrovarsi.
Parola degli autori
I due descrivono la canzone come qualcosa che è nata in fretta, quasi d’istinto, un’urgenza che andava messa fuori.
Il suono: dettagli di arrangiamento e produzione
La produzione punta sul contrasto. Elementi puliti si intrecciano con scelte timbriche volutamente imperfette.
- Arch i: violino e violoncello suonati live.
- Voci: registrate con un registratore a nastro vintage per un timbro logoro.
- Effetto: pulizia degli archi contro la grana della voce, per creare tensione sonora.
Le parti d’archi sono state eseguite da Giulia Pecora al violino e da Clarissa Marino al violoncello. Il contrasto tra questi interventi e la voce grezza crea un effetto volutamente disturbante.
Cosa lascia intravedere questo singolo per il futuro
Con Nebbia i Santi Francesi proseguono la preparazione di un nuovo progetto discografico. Il singolo e Guerrilla sono i primi segnali del materiale che seguirà all’EP Potrebbe non avere un peso.
- Nuovo album in vista: questi brani ne costituiscono l’anticamera.
- Continuità stilistica: si alternano approcci rock e sperimentazioni timbriche.
- Collaborazioni: consolidamento del rapporto con Asian Fake e HOM.
Risorse visive e crediti
Il videoclip accompagna l’uscita del singolo e amplia il racconto visivo della canzone. La copertina è firmata da Agnese Carbone, che ha curato l’immagine del progetto.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.