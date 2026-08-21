Il settimo album solista di Edda, dopo un periodo di esclusiva fisica, sbarca finalmente in digitale con una sorpresa: una versione inedita di Ezechiele cantata insieme a Lamante. La mossa amplia l’accesso all’opera e rilancia l’eco di un lavoro che mescola rock intenso e delicatezza lirica.
Messe Sporche disponibile in streaming: data e novità
Da 24 luglio 2026 Messe Sporche è fruibile sulle principali piattaforme in versione digitale. La pubblicazione è curata da Woodworm/Universal Music Italia e introduce al pubblico online un brano inedito.
- Album: Messe Sporche, settimo progetto solista di Edda
- Data digitale: 24 luglio 2026
- Etichetta: Woodworm/Universal Music Italia
- Novità: versione inedita di “Ezechiele” con Lamante
Il duetto che unisce esperienza e nuova scena
La nuova versione di Ezechiele non è un semplice featuring. È un dialogo autentico tra due interpretazioni diverse ma affini.
Da una parte c’è Edda, voce storica dell’alternative rock italiano. Dall’altra Lamante, rappresentante di una generazione emergente della canzone d’autore.
Perché la collaborazione funziona
- Intensità emotiva condivisa.
- Analoghe urgenze espressive, nonostante l’età diversa.
- Interplay vocale che trasforma il brano in un confronto poetico.
Chi è Lamante
Lamante è il progetto di Giorgia Pietribiasi, cantautrice e artista visiva nata a Schio. Ha debuttato con In memoria di, poi ha consolidato il percorso con Non dico addio nel 2026.
La sua cifra è una scrittura personale e intensa. L’apporto a Ezechiele porta una sfumatura intima e contemporanea al pezzo.
Suono e produzione: il lato rock in primo piano
Messe Sporche segna un ritorno deciso a sonorità più ruvide e immediatamente rock. Le chitarre sono protagoniste.
La produzione è affidata a Luca Bossi. Gli arrangiamenti restano essenziali ma efficaci, per mettere la voce di Edda al centro.
- Chitarre in primo piano
- Arrangiamenti essenziali
- Voce vulnerabile e potente
Il percorso di Edda: tra memoria e ribellione
Dietro il nome Edda c’è Stefano Rampoldi, una figura che ha attraversato la scena senza seguire vie convenzionali. Ha saputo fondere confessione e ironia.
La sua storia musicale racconta esperienze in band, pause artistiche e ritorni che hanno ridefinito il suo linguaggio. Ogni album rappresenta una sfaccettatura diversa della sua sensibilità.
Dettagli pratici e come ascoltare
Chi vuole scoprire la versione digitale può trovare l’album sulle principali piattaforme streaming. La presenza dell’inedito su Ezechiele è il motivo in più per riascoltare il lavoro in chiave nuova.
- Ricerca per: Edda, Messe Sporche, Ezechiele, Lamante
- Etichette: Woodworm/Universal Music Italia
- Data digitale: 24 luglio 2026
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.