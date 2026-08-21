Il settimo album solista di Edda, dopo un periodo di esclusiva fisica, sbarca finalmente in digitale con una sorpresa: una versione inedita di Ezechiele cantata insieme a Lamante. La mossa amplia l’accesso all’opera e rilancia l’eco di un lavoro che mescola rock intenso e delicatezza lirica.

Messe Sporche disponibile in streaming: data e novità

Da 24 luglio 2026 Messe Sporche è fruibile sulle principali piattaforme in versione digitale. La pubblicazione è curata da Woodworm/Universal Music Italia e introduce al pubblico online un brano inedito.

Album: Messe Sporche, settimo progetto solista di Edda

Messe Sporche, settimo progetto solista di Edda Data digitale: 24 luglio 2026

24 luglio 2026 Etichetta: Woodworm/Universal Music Italia

Woodworm/Universal Music Italia Novità: versione inedita di “Ezechiele” con Lamante

Il duetto che unisce esperienza e nuova scena

La nuova versione di Ezechiele non è un semplice featuring. È un dialogo autentico tra due interpretazioni diverse ma affini.

Il duetto unisce due generazioni diverse della canzone d’autore italiana

Da una parte c’è Edda, voce storica dell’alternative rock italiano. Dall’altra Lamante, rappresentante di una generazione emergente della canzone d’autore.

Perché la collaborazione funziona

Intensità emotiva condivisa.

Analoghe urgenze espressive, nonostante l’età diversa.

Interplay vocale che trasforma il brano in un confronto poetico.

Chi è Lamante

Lamante è il progetto di Giorgia Pietribiasi, cantautrice e artista visiva nata a Schio. Ha debuttato con In memoria di, poi ha consolidato il percorso con Non dico addio nel 2026.

La sua cifra è una scrittura personale e intensa. L’apporto a Ezechiele porta una sfumatura intima e contemporanea al pezzo.

Suono e produzione: il lato rock in primo piano

Messe Sporche segna un ritorno deciso a sonorità più ruvide e immediatamente rock. Le chitarre sono protagoniste.

Messe Sporche riporta in primo piano le sonorità ruvide e immediata del rock

La produzione è affidata a Luca Bossi. Gli arrangiamenti restano essenziali ma efficaci, per mettere la voce di Edda al centro.

Chitarre in primo piano

Arrangiamenti essenziali

Voce vulnerabile e potente

Il percorso di Edda: tra memoria e ribellione

Dietro il nome Edda c’è Stefano Rampoldi, una figura che ha attraversato la scena senza seguire vie convenzionali. Ha saputo fondere confessione e ironia.

La sua storia musicale racconta esperienze in band, pause artistiche e ritorni che hanno ridefinito il suo linguaggio. Ogni album rappresenta una sfaccettatura diversa della sua sensibilità.

Dettagli pratici e come ascoltare

Chi vuole scoprire la versione digitale può trovare l’album sulle principali piattaforme streaming. La presenza dell’inedito su Ezechiele è il motivo in più per riascoltare il lavoro in chiave nuova.

Ricerca per: Edda, Messe Sporche, Ezechiele, Lamante

Etichette: Woodworm/Universal Music Italia

Data digitale: 24 luglio 2026

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