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Batterie sostituibili: Sennheiser lancia i nuovi auricolari Momentum True Wireless 5

Aggiornato il :

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Di : Serena Gualtieri

Mani che estraggono una batteria sostituibile da un astuccio di auricolari in una scrivania tech.
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Sennheiser ha fatto un passo verso la maggiore riparabilità e sostenibilità lanciando gli auricolari MOMENTUM True Wireless 5 con batterie facilmente sostituibili. Il cambiamento punta a prolungare la vita del prodotto e a ridurre i rifiuti elettronici, senza rinunciare al suono e alle funzioni avanzate che caratterizzano la serie.

Design e costruzione: estetica familiare, attenzione alla manutenzione

I nuovi MOMENTUM riprendono il linguaggio estetico della famiglia. La custodia mantiene linee eleganti e compatte. Allo stesso tempo, Sennheiser ha integrato accorgimenti che rendono la manutenzione più agevole.

  • Accesso semplificato alla batteria di ogni auricolare.

  • Materiali pensati per durare nel tempo.

  • Contatti e alloggiamenti progettati per sostituzioni rapide.

Qualità costruttiva

La sensazione al tatto resta premium. Gli inserti e le finiture mirano a un mix di robustezza e leggerezza. La possibilità di sostituire la batteria non compromette l’impermeabilità, secondo l’azienda.

Come funzionano le batterie sostituibili

Sennheiser propone un sistema che permette a chiunque di cambiare le celle senza attrezzi particolari. I punti chiave sono:

  • Sportello o piccolo sportellino accessibile per rimuovere la batteria.

  • Batterie di ricambio ufficiali distribuite dal produttore o da centri assistenza autorizzati.

  • Istruzioni chiare per evitare danni ai componenti interni.

Vantaggio pratico: sostituire la batteria costa meno dell’acquisto di un nuovo paio di auricolari.

Dettaglio di un auricolare con sportello di accesso alla batteria facilmente rimovibile.
Il sistema di sostituzione della batteria è pensato per essere accessibile senza attrezzi particolari.

Audio, cancellazione del rumore e connettività

Sennheiser conferma l’attenzione al comparto audio anche in questo modello. Le caratteristiche principali includono:

  • Profilo sonoro calibrato per chiarezza e dinamica.

  • Modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) regolabile.

  • Modalità trasparenza per ascoltare l’ambiente esterno.

Connessione e compatibilità

La connettività resta fluida e pensata per gli standard attuali. L’azienda continua a supportare codec di qualità e a ottimizzare la stabilità del collegamento. Questo equipa gli auricolari per l’uso quotidiano con smartphone, laptop e dispositivi audio.

Autonomia e usabilità quotidiana

Sostituire la batteria apre nuove possibilità per l’uso a lungo termine. Tra i benefici immediati:

  1. Minor esigenza di sostituire l’intero dispositivo.

  2. Maggiore prevedibilità della durata nel tempo.

  3. Possibilità di avere batterie di ricambio per viaggi o utilizzo intenso.

Nota pratica: la gestione dell’autonomia rimane semplice tramite l’app dedicata e le notifiche integrate.

Impatto ambientale e riparabilità: una scelta strategica

Con questa mossa, Sennheiser si allinea alla tendenza che promuove prodotti più riparabili. Il vantaggio ambientale è duplice:

  • Riduzione dei rifiuti elettronici grazie alla sostituzione delle batterie.

  • Allungamento del ciclo di vita degli auricolari.

La strategia potrebbe influenzare il mercato delle cuffie premium, spostando l’attenzione verso dispositivi più facili da mantenere.

Componenti elettronici riciclabili e batterie ricaricabili disposte su superficie neutra.
La riparabilità degli auricolari contribuisce a ridurre i rifiuti elettronici e allungare il ciclo di vita.

Prezzo, disponibilità e mercato

Sennheiser non solo lancia un prodotto tecnico, ma mira anche a inserirlo in una fascia premium competitiva. Aspettati:

  • Distribuzione globale tramite canali ufficiali e rivenditori.

  • Prezzi in linea con la gamma MOMENTUM, considerando le novità hardware.

  • Pacchetti che potrebbero includere batterie di ricambio o kit di assistenza.

A chi sono rivolti i nuovi MOMENTUM True Wireless 5

Questi auricolari puntano a utenti attenti al suono e alla sostenibilità. Sono ideali per:

  • Chi cerca qualità audio e possibilità di riparazione semplice.

  • Viaggiatori e professionisti che necessitano di lunga durata nel tempo.

  • Consumatori sensibili all’impatto ambientale e alla manutenzione.

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