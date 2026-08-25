Sennheiser ha fatto un passo verso la maggiore riparabilità e sostenibilità lanciando gli auricolari MOMENTUM True Wireless 5 con batterie facilmente sostituibili. Il cambiamento punta a prolungare la vita del prodotto e a ridurre i rifiuti elettronici, senza rinunciare al suono e alle funzioni avanzate che caratterizzano la serie.
Design e costruzione: estetica familiare, attenzione alla manutenzione
I nuovi MOMENTUM riprendono il linguaggio estetico della famiglia. La custodia mantiene linee eleganti e compatte. Allo stesso tempo, Sennheiser ha integrato accorgimenti che rendono la manutenzione più agevole.
- Accesso semplificato alla batteria di ogni auricolare.
- Materiali pensati per durare nel tempo.
- Contatti e alloggiamenti progettati per sostituzioni rapide.
Qualità costruttiva
La sensazione al tatto resta premium. Gli inserti e le finiture mirano a un mix di robustezza e leggerezza. La possibilità di sostituire la batteria non compromette l’impermeabilità, secondo l’azienda.
Come funzionano le batterie sostituibili
Sennheiser propone un sistema che permette a chiunque di cambiare le celle senza attrezzi particolari. I punti chiave sono:
- Sportello o piccolo sportellino accessibile per rimuovere la batteria.
- Batterie di ricambio ufficiali distribuite dal produttore o da centri assistenza autorizzati.
- Istruzioni chiare per evitare danni ai componenti interni.
Vantaggio pratico: sostituire la batteria costa meno dell’acquisto di un nuovo paio di auricolari.
Audio, cancellazione del rumore e connettività
Sennheiser conferma l’attenzione al comparto audio anche in questo modello. Le caratteristiche principali includono:
- Profilo sonoro calibrato per chiarezza e dinamica.
- Modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) regolabile.
- Modalità trasparenza per ascoltare l’ambiente esterno.
Connessione e compatibilità
La connettività resta fluida e pensata per gli standard attuali. L’azienda continua a supportare codec di qualità e a ottimizzare la stabilità del collegamento. Questo equipa gli auricolari per l’uso quotidiano con smartphone, laptop e dispositivi audio.
Autonomia e usabilità quotidiana
Sostituire la batteria apre nuove possibilità per l’uso a lungo termine. Tra i benefici immediati:
- Minor esigenza di sostituire l’intero dispositivo.
- Maggiore prevedibilità della durata nel tempo.
- Possibilità di avere batterie di ricambio per viaggi o utilizzo intenso.
Nota pratica: la gestione dell’autonomia rimane semplice tramite l’app dedicata e le notifiche integrate.
Impatto ambientale e riparabilità: una scelta strategica
Con questa mossa, Sennheiser si allinea alla tendenza che promuove prodotti più riparabili. Il vantaggio ambientale è duplice:
- Riduzione dei rifiuti elettronici grazie alla sostituzione delle batterie.
- Allungamento del ciclo di vita degli auricolari.
La strategia potrebbe influenzare il mercato delle cuffie premium, spostando l’attenzione verso dispositivi più facili da mantenere.
Prezzo, disponibilità e mercato
Sennheiser non solo lancia un prodotto tecnico, ma mira anche a inserirlo in una fascia premium competitiva. Aspettati:
- Distribuzione globale tramite canali ufficiali e rivenditori.
- Prezzi in linea con la gamma MOMENTUM, considerando le novità hardware.
- Pacchetti che potrebbero includere batterie di ricambio o kit di assistenza.
A chi sono rivolti i nuovi MOMENTUM True Wireless 5
Questi auricolari puntano a utenti attenti al suono e alla sostenibilità. Sono ideali per:
- Chi cerca qualità audio e possibilità di riparazione semplice.
- Viaggiatori e professionisti che necessitano di lunga durata nel tempo.
- Consumatori sensibili all’impatto ambientale e alla manutenzione.
Articoli simili
- Cuffie Sennheiser scontate su Amazon: modelli da 96,70 €
- Auricolari: come sono diventati i nuovi gioielli della moda
- Bluetooth LE 7,5 Mbps: audio wireless ad alta risoluzione
- Spotify lancia l’audio lossless e rinnova la playlist RADAR Global
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.