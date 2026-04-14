Steph Curry mette all’asta sneaker iconiche della sua stagione più imprevedibile

Stephen Curry ha trasformato una stagione imprevedibile in una raccolta unica di pezzi da collezione, portando le sue scarpe da gioco sotto i riflettori del mercato dell’arte e dello sport. Dopo la separazione dal marchio storico, ogni paio indossato nella NBA 2025–26 racconta una storia: dalle scelte stilistiche ai tributi ai campioni di ieri, fino a diventare capolavori in vendita all’asta.

La fine del legame con Under Armour e l’inizio della «sneaker free agency»

A novembre 2025 Curry ha chiuso la lunga collaborazione con Under Armour. Quella decisione ha trasformato il campione dei Golden State Warriors in un vero e proprio free agent anche nel guardaroba. Senza vincoli di brand, le sue scarpe sono diventate sorprese attendibili per fan e collezionisti.

L’asta curata da Sotheby’s: date, numeri e formato

La collezione è stata messa all’asta online da Sotheby’s. L’evento, intitolato The Stephen Curry Collection: My Sneaker Free Agency, è aperto dal 13 al 28 aprile. Oltre 70 paia verranno venduti singolarmente, con valutazioni che raggiungono i 50.000 dollari per i pezzi più rari.

Perché queste sneakers contano: autenticità, storia e personalizzazione

Non si tratta solo di scarpe alla moda. Ogni paio presenta elementi che ne aumentano il valore collezionistico:

Provenienza: indossate in tunnel walk, riscaldamenti o partite ufficiali.

Autografi e dettagli: molte sono firmate o recano modifiche personalizzate.

Riferimenti storici: modelli scelti come omaggio a eventi o leggende del basket.

Limitatezza: alcuni modelli sono fuori produzione o rari nelle taglie di Curry.

I modelli che attirano più interesse e le loro storie

La selezione mescola silhouette classiche e design moderni. Alcuni pezzi evidenziano il racconto di giocatore e tifoso.

Nike Kobe 4 Protro “CHBL” : indossate nella partita da 48 punti contro Portland . Un modello connesso a un traguardo significativo nella carriera di Curry.

: indossate nella partita da 48 punti contro . Un modello connesso a un traguardo significativo nella carriera di Curry. Nike Sabrina 3 : personalizzate con il numero 30 e il mantra “ICDAT” . Sono state mostrate in campo come tributo a Sabrina Ionescu.

: personalizzate con il numero 30 e il mantra . Sono state mostrate in campo come tributo a Sabrina Ionescu. Reebok Shaqnosis : scelte come omaggio a Shaquille O’Neal nella tappa di Orlando.

: scelte come omaggio a nella tappa di Orlando. Altri brand presenti: Nike, adidas, Reebok, Li-Ning, ANTA e Jordan Brand.

Come vengono garantite autenticità e provenienza

Ogni paio inserito nell’asta accompagna documentazione che ne prova l’uso in partita. Sotheby’s verifica firma, usura e dettagli di personalizzazione. Questo processo è fondamentale per i collezionisti che cercano certezze oltre al valore emotivo.

Il destino dei ricavi: la beneficenza al centro dell’operazione

Tutti i proventi andranno alla Eat. Learn. Play. Foundation, l’organizzazione fondata da Stephen e Ayesha Curry. La fondazione si occupa di accesso al cibo, educazione e spazi sicuri per l’infanzia. Trasformando le scarpe in risorse, Curry collega la sua immagine pubblica a progetti concreti per la comunità.

Il significato culturale: le sneakers come linguaggio del basket moderno

Questa asta non è solo un evento commerciale. È l’espressione di come le scarpe siano diventate strumenti di narrazione nel basket. Ogni modello indossato da Curry rappresenta un gesto, un omaggio o una dichiarazione. Per i fan è un modo di collezionare memoria e identità sportiva.

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